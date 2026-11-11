Conferința de la Ialta 2.0. Ce ar putea discuta Xi, Putin și Trump în cazul unei întâlniri trilaterale China-SUA-Rusia

Războiul din Ucraina nu va fi inclus pe ordinea de zi a negocierilor trilaterale dintre liderii Chinei, Statelor Unite și Rusiei, care ar putea avea loc în marja summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC) de la Shenzhen, în perioada 18–19 noiembrie, au declarat pentru South China Morning Post (SCMP) surse bine informate.

Potrivit acestora, alături de conflictul militar din Ucraina, a fost exclusă de pe lista posibilelor teme de discuție și chestiunea denuclearizării Peninsulei Coreene. Interlocutorii publicației au explicat că partea chineză dorește ca războiul din Ucraina să fie discutat direct între Rusia și SUA, iar situația de pe Peninsula Coreeană — între Washington și Phenian.

În schimb, părțile se vor concentra pe utilizarea inteligenței artificiale (IA) în sistemele de comandă și control ale forțelor nucleare, au menționat interlocutorii SCMP. SUA insistă, de asemenea, asupra discutării controlului asupra armelor nucleare ale celor trei țări, dar China se opune de mult timp unui astfel de format. Potrivit uneia dintre sursele publicației, Beijingul a propus discutarea transparenței în domeniul nuclear ca alternativă la negocierile de amploare privind stabilitatea strategică. De asemenea, liderii țărilor ar putea emite o declarație comună privind inadmisibilitatea unui război nuclear.

Între timp, pregătirile pentru întâlnirea dintre Xi Jinping, Donald Trump și Vladimir Putin avansează lent. A fost nevoie de o săptămână pentru aprobarea agendei și a protocolului acesteia. În același timp, programul încărcat al liderilor celor trei țări în timpul summitului APEC ar putea constitui un obstacol în calea desfășurării negocierilor, notează SCMP.

Anterior, surse ale publicației The Wall Street Journal (WSJ) au relatat că, în cadrul ultimei convorbiri telefonice, Putin i-a propus lui Trump să organizeze o întâlnire cu liderul chinez în marja summitului de la Shenzhen. Un fost angajat al serviciilor secrete ruse a subliniat că Putin vede în astfel de negocieri o a doua Conferință de la Ialta, în cadrul căreia Rusia, SUA și China ar putea împărți lumea în sfere de influență. În acest context, Putin spera să ajungă la un acord privind încheierea războiului din Ucraina în condițiile sale, a subliniat WSJ.

Anterior, Trump a declarat că este dispus să participe la negocierile trilaterale, dar „nu atât pentru Ucraina”, cât pentru a discuta tema armelor nucleare.

Editor : A.R.