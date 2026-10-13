Arabia Saudită a lansat o serie de atacuri asupra unui depozit strategic de petrol situat la periferia capitalei Yemenului, Sana’a, într-o nouă escaladare a conflictului dintre Riad și forțele houthi susținute de Iran, relatează The Guardian.

Înainte de atacul de marți, un purtător de cuvânt saudit a avertizat civilii să părăsească zona vizată, într-o aparentă încercare de a semăna teamă în rândul populației locale înaintea celui mai mare atac de până acum asupra infrastructurii energetice a grupării Houthi.

Depozitul de petrol Central Sabaha Station, situat în partea de vest a orașului, dispune de rezervoare mari care adesea conțin cantități substanțiale de produse petroliere, deși Compania Petrolieră din Yemen a declarat că instalațiile sale de stocare erau goale în momentul atacului.

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Depozitele de petrol ale grupării Houthi din portul Ras Isa din Hodeidah, care au fost ținta unor atacuri israeliene în 2024, au fost, de asemenea, lovite în cadrul a 10 valuri de bombardamente care, aparent, au avut ca scop imobilizarea armatei Houthi în timp ce aceasta își continuă avansul spre sud, inclusiv către orașul Taiz.

Anterior, saudiții au lovit, de asemenea, ceea ce consideră a fi o ascunzătoare a conducerii houthi în zona Bani Mu’in din districtul de frontieră Razih, la vest de provincia Saada, în nordul Yemenului.

Atacul asupra depozitului de petrol pare să fi fost răspunsul Arabiei Saudite la un atac al grupării Houthi asupra aeroportului internațional King Khalid din Riad, care a avut loc sâmbătă și în urma căruia 13 persoane și-au pierdut viața, iar 300 au fost rănite. Aeroportul va rămâne închis cel puțin până sâmbătă, ceea ce reprezintă o lovitură pentru o economie care încearcă să demonstreze că măsurile de securitate fac din țară un loc sigur pentru investiții.

Un purtător de cuvânt al grupării Houthi a reacționat la atacul asupra depozitului său de petrol, avertizând „toți angajații și cetățenii aflați în apropierea oricărei instalații afiliate companiei Aramco Petroleum din Riad să o evacueze și să se țină la distanță de aceasta, întrucât reprezintă o țintă legitimă pentru forțele noastre”.

Diferența dintre aceste amenințări constă în faptul că Arabia Saudită deține controlul aerian deplin asupra Yemenului, în timp ce houthiții sunt nevoiți să riposteze folosind drone și rachete care pot fi interceptate.

Baraa Shiban, specialist în problema Yemenului la institutul de cercetare în domeniul apărării Royal United Services Institute (Rusi), a avertizat: „Arabia Saudită se confruntă cu dificultăți în a răspunde la tehnologia armamentului îmbunătățită a grupării Houthi. Până relativ recent, rachetele și dronele Houthi cădeau în zone deșertice sau, dacă reușeau să treacă, erau interceptate. Aceștia au învățat să folosească drone care zboară la altitudine mai mică, sunt mai mici și mai greu de detectat. Sunt ieftine și nu este nevoie de multe pentru a trece de apărare și a fi eficiente”.

Însă amenințările dramatice ale celor două părți de a incendia infrastructura energetică a inamicului au simbolizat faptul că conflictul se intensifică, în loc să se stingă de la sine.

Președintele american Donald Trump s-a plâns că houthiții „se comportă foarte urât” și a afirmat că „nu va uita niciodată” atacurile acestora, pe care le-a prezentat ca fiind o încercare de a influența alegerile intermediare din SUA de luna viitoare. Cu toate acestea, el nu a mers până la a anunța vreo nouă acțiune militară.

Cea mai recentă fază a conflictului dintre saudiți și houthiți a început luna trecută, după ce rebelii au preluat controlul asupra unor zone-cheie de-a lungul Strâmtorii Bab el-Mandeb, o cale navigabilă de importanță crucială pentru transportul petrolului din Golf și al altor mărfuri, situată la capătul sudic al Mării Roșii, în largul Yemenului.

În această săptămână, gruparea Houthi a reușit să se apropie și mai mult de orașul Taiz din sud, ajungând suficient de aproape de marginea orașului pentru a lansa rachete asupra zonelor rezidențiale. Conducătorii orașului au adresat apeluri repetate guvernului yemenit pentru a obține echipament militar, în timp ce specialiștii din domeniul sănătății publice au avertizat cu privire la lipsa medicamentelor pentru pacienții aflați la terapie intensivă.

Forțele aliniate guvernului au trimis întăriri în districtul Al-Mudarabba din sud-vestul guvernoratului Lahij, precum și în districtul montan Al-Waz’iyya.

Însă forțele anti-Houthi din Yemen nu sunt ele însele unite: un grup cunoscut sub numele de Consiliul de Tranziție din Sud a început să joace un rol din ce în ce mai important în lupta împotriva houthiților – chiar dacă obiectivul său principal este secesiunea față de nordul țării.

Marți, Aidarous al Zubaidi, liderul STC aflat în exil, a ținut un discurs rar, în care a declarat „o mobilizare populară în apărarea sudului și a proiectului său de eliberare națională” – inclusiv prin respingerea miliției houthi invadatoare.

Al Zubaidi, care locuiește acum în Abu Dhabi, a precizat clar că susține în continuare un plan care prevede organizarea, la un moment dat, a unui referendum privind independența Yemenului de Sud.

Organizația lui Zubaidi rămâne interzisă în Yemen, iar el a fost acuzat de trădare, dar în culise au loc discuții progresive pentru a se vedea dacă prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman este dispus să legitimeze STC și chiar să-i permită lui Zubaidi să se întoarcă. Reinstituirea STC ar fi percepută ca o trădare din partea actualului președinte al Yemenului, Rashad al-Alimi, dar utilitatea acestuia pentru Arabia Saudită este redusă dacă nu dispune de aceleași forțe militare ca Zubaidi.

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Editor : A.M.G.