Forţele israeliene și-au intensificat, sâmbătă, atacurile asupra oraşului Gaza şi a întregii Fâşii, vizând distrugerea tunelurilor subterane şi a clădirilor-capcană, au transmis autorităţile sanitare din Gaza, controlate de Hamas, care au raportat 34 de morţi, anunță Reuters.

Israelul a demolat în ultimele două săptămâni până la 20 de blocuri-turn din Gaza şi estimează că aproximativ 350.000 de persoane au părăsit oraşul de la începutul lunii septembrie, în timp ce alte circa 600.000 rămân încă adăpostite în zonele centrale şi vestice.

Ofensiva are loc în ajunul recunoaşterii formale a statului palestinian de către zece ţări, printre care Australia, Belgia, Marea Britanie şi Canada, luni, în cadrul Adunării Generale a ONU.

Brigăzile Hamas au publicat sâmbătă, pe Telegram, o imagine cu o parte dintre ostaticii israelieni, avertizând că viaţa acestora este în pericol din cauza ofensivei.

Potrivit autorităţilor din Gaza, aproape doi ani de război au provocat moartea a peste 65.000 de palestinieni, distrugerea majorităţii clădirilor, foamete şi strămutarea masivă a populaţiei.

Potrivit Israelului, criza alimentară este exagerată şi că Hamas ar putea opri conflictul dacă ar preda armele, ar elibera ostaticii şi s-ar autodizolva.

Războiul a izbucnit pe 7 octombrie 2023, când Hamas a ucis 1.200 de persoane în Israel şi a luat 251 de ostatici; în prezent, 48 dintre aceştia se află încă în Gaza, iar aproximativ 20 ar fi încă în viaţă.

Editor : C.A.