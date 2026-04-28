Conflictul din Orientul Mijlociu afectează zborurile low-cost: companiile reduc cursele

Câteva companii aeriene low-cost, inclusv Ryanair, Transavia şi Volotea, au început reducerea numărului de zboruri, pe fondul majorării semnificative a preţului kerosenului, ca efect al războiului din Orientul Mijlociu, informează Novinite, citată de Agerpres.

Întreruperea aprovizionării prin Strâmtoarea Ormuz a redus fluxurile de petrol, majorând preţurile, sporind costurile operaţionale pentru operatorii aerieni şi provocând temeri privind posibilul deficit de aprovizionare cu kerosen în următoarele luni.

Deja companiile aeriene au răspuns prin renunţarea la unele rute, în cadrul eforturilor de a gestiona cheltuielile înainte ca situaţia să se înrăutăţească. Experţii din industrie avertizează că vor urma alte reduceri ale numărului de zboruri dacă preţurile combustibililor rămân ridicat, în special înaintea sezonului de vară.

Companiile aeriene low-cost sunt considerate cele mai vulnerabile deoarece lucrează cu marje de profit mult mai reduse şi au o marjă de manevră mai scăzută pentru a absorbi brusc costurile ridicate. Sper deosebire de operatorii aerieni tradiţionali, ele sunt mai expuse când preţurile combustibililor cresc rapid.

Rutele mai puţin profitabile ar urma să fie primele care dispar, în special înaintea sezonului de vară, ceea ce va avea ca rezultat mai puţine opţiuni de călătorie, preţuri mai ridicate ale biletelor şi anularea planurilor de vacanţă de către unii pasageri.

Dacă presiunile asupra preţurile combustibililor continuă, efectele vor fi simţite direct de turişti, care vor plăti preţuri mai mari pentru biletele de avion, în timp ce este redusă disponibilitatea călătoriilor aeriene.

Avertismentul comisarului european pentru transporturi: UE riscă o criză de kerosen dacă blocarea Strâmtorii Ormuz ține până în iunie

