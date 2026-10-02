Conrad „Cronos” Lant, solistul trupei heavy metal Venom, a murit la vârsta de 63 de ani

Conrad „Cronos” Lant, solistul legendarei trupe britanice de heavy metal Venom, a murit la vârsta de 63 de ani, potrivit unui anunţ publicat joi pe paginile formaţiei de pe reţelele de socializare şi în cotidianul The Guardian, informează revista Variety. Cauza decesului său nu a fost precizată.

„Timp de peste patru decenii, vocea, basul şi viziunea lui Conrad au stat la baza trupei Venom. El a creat ceva ce a schimbat pentru totdeauna muzica heavy. Venom nu a respectat niciodată regulile. Ei şi-au croit propriul drum. Iar Conrad a fost în centrul tuturor acestor lucruri - intransigent, neînfricat şi inconfundabil”, se arată într-un comunicat al grupului britanic, scrie Agerpres.

În perioada în care Venom şi-a lansat primul album, în 1981, imaginea grupului - incluzând cranii, accesorii specifice S&M, săbii şi tot felul de elemente legate de pseudo-vrăjitorie şi satanism - precum şi prestaţiile scenice extravagante erau atât de exagerate, încât mulţi spectatori nu au luat în serios această trupă.

Însă influenţa sa asupra genului heavy metal, în special asupra stilului thrash metal, a fost imensă şi de amploare, inclusiv asupra unor trupe precum Metallica, Slayer şi Anthrax, dar şi asupra lui Dave Grohl - toboşarul trupei Nirvana şi solistul trupei Foo Fighters -, care a colaborat cu Conrad Lant în cadrul proiectului muzical Probot, în 2004.

Albumul „Black Metal” al trupei Venom a dat chiar numele unui subgen al muzicii rock, care a fost dus la extreme încă şi mai mari de către numeroase formaţii scandinave.

Conrad „Cronos” Lant s-a născut la Londra, într-o familie de muzicieni, dar s-a mutat cu familia sa, în copilărie, în oraşul Newcastle. La vârsta de 16 ani, s-a alăturat unei trupe numite Guillotine, care avea să devină ulterior Venom. A început ca chitarist, apoi a trecut la bas (instrument la care a cântat în restul carierei sale) şi, în cele din urmă, a devenit solist vocal, pe măsură ce diverşi membri părăseau formaţia.

Cu numele şi imaginea deja stabilite, trioul britanic - din care mai făceau parte chitaristul Jeff Dunn (cunoscut sub numele de scenă Mantas) şi toboşarul Tony Bray (Abaddon) - a lansat albumul „Welcome to Hell” în 1981, care a inclus single-ul „In League With Satan”, ce includea şi un discurs despre diavol, înregistrat invers.

Trupa a continuat pe această linie de-a lungul a cinci albume în anii '80, însă cel care i-a adus cu adevărat notorietate în rândul publicului larg a fost „Possessed”. Lansat în aprilie 1985, albumul a apărut exact în perioada în care lua amploare controversata organizaţie Parents Music Resource Center (PMRC), condusă de „soţiile de la Washington” Tipper Gore, Susan Baker şi altele, care au depus mărturie în faţa Congresului american cu privire la versurile şi elementele vizuale cu conţinut sexual explicit, violent sau satanic din muzica populară în rândul tinerilor.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Piesa „Possessed” a ocupat locul al 14-lea în topul „Filthy 15” („Cele 15 cântece murdare”) întocmit de acea organizaţie - alături de piese ale unor artişti precum Prince, Madonna, Sheena Easton, Judas Priest şi chiar Cyndi Lauper - şi care a făcut ca muzica trupei Venom să ajungă în atenţia a mii de oameni care nu auziseră niciodată până atunci de această formaţie. Audiţiile PMRC au dus la aplicarea unor etichete de avertizare pe anumite CD-uri şi discuri de vinil, dar nu au avut alte rezultate semnificative, în afară de o expunere mediatică sporită.

Trupa Venom şi-a întrerupt activitatea în 1988, iar Conrad „Cronos” Lant a urmat apoi o carieră solo sub numele de Cronos pe parcursul anilor '90. Însă trupa s-a reunit ulterior şi a mai lansat şapte albume, cel mai recent fiind „Storm the Gates”, apărut pe piaţă în 2018. Venom a continuat să susţină turnee până în vara acestui an.

Editor : B.E.