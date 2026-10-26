Live TV

Consecințe grave pentru un mare producător de ciocolată care a scumpit excesiv produsele şi a pierdut clienţi. „Am evaluat greşit”

Data publicării:
ciocolata
Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Producătorul elveţian de ciocolată Lindt & Sprüngli a supraestimat capacitatea consumatorilor de a suporta majorările de preţuri, ceea ce a afectat cererea şi rezultatele companiei, a recunoscut preşedintele executiv Ernst Tanner, la câteva zile după înlăturarea directorului general din cauza performanţelor nesatisfăcătoare.

Într-un interviu acordat publicaţiei NZZ am Sonntag, Tanner a explicat că dificultăţile grupului au fost provocate în mare măsură de evaluarea greşită a pieţei germane, unde creşterile de preţuri au determinat consumatorii să reducă achiziţiile, relatează Reuters, citată de News.ro.

„Am evaluat greşit modul în care clienţii vor reacţiona la majorările de preţuri. După ce cotaţiile la cacao au atins niveluri istorice începând din 2024, am vrut să transferăm aceste costuri suplimentare către consumatori. Am supraestimat însă cât de mult puteam creşte preţurile fără să afectăm cererea”, a declarat Tanner.

El a admis că produsele Lindt au devenit prea scumpe pentru o parte dintre consumatori în ultimele luni, ceea ce a determinat compania să îşi revizuiască strategia comercială.

Acţiunile Lindt & Sprüngli au pierdut peste 25% din valoare de la începutul anului, după ce producătorul elveţian şi-a redus estimările privind creşterea afacerilor în 2026, pe fondul cererii slabe.

Declinul a fost urmat de schimbarea conducerii executive, compania anunţând săptămâna trecută plecarea directorului general, pe fondul îngrijorărilor privind performanţa grupului.

Cu toate acestea, Tanner a respins ideea că Lindt s-ar afla într-o criză generalizată şi a susţinut că acţiunile companiei sunt în prezent subevaluate.

„Lindt & Sprüngli, în ansamblu, nu este în criză. În America şi în Orientul Îndepărtat ne vom atinge şi anul acesta obiectivele de creştere de 6% până la 8%”, a afirmat preşedintele executiv.

Compania a redus deja preţurile unor produse pentru a stimula volumele vândute şi ar putea aplica noi ieftiniri pe măsură ce cotaţiile cacao vor reveni la niveluri mai apropiate de cele normale.

Tanner, în vârstă de 80 de ani, care a condus Lindt în calitate de director general între 1993 şi 2016 şi ocupă funcţia de preşedinte de peste trei decenii, a respins sugestiile că ar trebui să se retragă.

El a declarat că mai are de îndeplinit obiective importante pentru redresarea companiei şi că va lua în considerare retragerea după stabilizarea situaţiei.

Preşedintele executiv a exclus concedierile la nivelul întregului grup, subliniind că Lindt intenţionează să continue dezvoltarea afacerilor.

Totuşi, compania va trebui să aplice măsuri de economisire, iar bonusurile angajaţilor din regiunea Germania–Elveţia–Austria vor fi afectate, deoarece obiectivele de performanţă nu au fost îndeplinite.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sorin grindeanu ilie bolojan oana gheorghiu in parlament
1
„PSD şi-a găsit naşul”. Lider PNL: Ilie Bolojan e cel care va înjumătăţi numărul de...
Ce se împarte de Sf. Dumitru. Foto Getty Images
2
Ce se împarte de Sfântul Dumitru 2026: Preotul explică lista alimentelor permise pentru...
bloc evacuat
3
Oamenii evacuați din blocul fisurat din Capitală se pot întoarce în locuințe. Ce măsuri a...
Sfântul Dumitru 2026. Foto Getty Images
4
Sfântul Dumitru se sărbătorește pe 26 sau pe 27 octombrie? De ce sunt două praznice...
o persoana are in mana mai multe bancnote
5
Ministrul Muncii anunță că pregătește indexarea pensiilor: „După doi ani, pensionarii nu...
Surpriză uriașă! Era dat câștigător, dar a luat o decizie radicală: NU mai merge la ceremonia Balonului de Aur
Digi Sport
Surpriză uriașă! Era dat câștigător, dar a luat o decizie radicală: NU mai merge la ceremonia Balonului de Aur
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ciocolată de mai multe tipuri
Este ciocolata bună pentru sănătate? Deși ar avea beneficii, experții avertizează că efectele reale depind de tipul de produs consumat
Empty grocery cart with the indicator of a falling economy. Concept of the economic crisis. Inflation. Food shortages, logistics problems.
Rata anuală a inflaţiei a scăzut la 9,62% în luna ianuarie
dulciuri-ciocolata-copii
Marea Britanie va interzice reclamele la produsele de tip „junk food” în timpul zilei, pentru a combate obezitatea infantilă
mana de femeie in varsta
Un ingredient dintr-un aliment popular, consumat de milioane de oameni, ar putea încetini îmbătrânirea (studiu)
Daniel Noboa.
Președintele Ecuadorului susține că a fost vizat de o tentativă de otrăvire prin bomboane de ciocolată și gem: „Am depus plângere”
Recomandările redacţiei
nava GPL marea neagra
Băsescu: În Marea Neagră sunt vânate nave care merg în porturi...
aleksandar vucic pierde alegerile din serbia
Aleksandar Vucic și-a recunoscut înfrângerea în alegerile din Serbia...
Volodimir Zelenski și Donald Trump în Biroul Oval
„Singurul lucru mai periculos pentru Ucraina decât Putin”: Cum se va...
Sorin Grindeanu.
Băsescu explică de ce a intrat PSD în actuala formulă de guvernare...
Ultimele știri
Trei suspecți au fost arestați după atacul asupra unei biserici ortodoxe din Iordania, soldat cu nouă morți
„Suntem pregătiţi să discutăm.” Zelenski confirmă că o întâlnire între Ucraina, Rusia și SUA va avea loc în noiembrie
Donald Trump jignește Norvegia după ce Comitetul Nobel nu i-a dat premiul pentru pace
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii atrag bogăția și succesul între 26 octombrie și 1 noiembrie. Zile pline de oportunități
Cancan
Ninge 15 zile fără oprire în aceste orașe din România! Meteorologii EaseWeather au modificat prognoza
Fanatik.ro
Imagini tari cu Denis Drăguș, vedeta FCSB, în sala de forță: „Animalul”.Exclusiv Video
editiadedimineata.ro
Imaginile cu Pantera Roz de la protestele din Franța sunt generate cu inteligența artificială
Fanatik.ro
Singurul fotbalist „certat” de MM Stoica după FCSB – Rapid 4-1: „E ca și cum îți dai autogol!”
Adevărul
Un șir de stâlpișori ține loc de trotuar în Constanța. Amenajarea, ironizată de un consilier USR: „Făcut pe...
Digieconomic
Indemnizația de însoțitor pentru persoanele cu handicap. Cine poate primi banii, ce sumă se acordă și cum se...
Digi FM
La 60 de ani, Janet Jackson continuă să atragă toate privirile. Artista a fost imaginea eleganței într-o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Jose Mourinho n-a stat pe gânduri: s-a dus direct la el. Primul jucător felicitat, după Barcelona - Real...
Pro FM
Magnetism și atitudine. Rosalia, admirată în Miami. Sacoul i-a lăsat la vedere bustiera și abdomenul impecabil
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Rita Wilson, la 70 de ani. Povestea de viață a soției lui Tom Hanks: cariera, lupta cu cancerul și momentul...
Adevarul
Cum să ai o casă mai caldă iarna fără să crești temperatura centralei. Sfaturile instalatorilor
Newsweek
Economist anunță „apocalipsa” pentru pensionari. Pensia medie va crește cu 80 lei. Cum răspunde Florin Manole
Digi FM
Cornulețe fragede cu nucă și gem de prune, de post. Rețeta simplă care amintește de deserturile bunicii
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Noi detalii despre rata de migrare a polilor Pământului: „Este o descoperire incitantă”
Digi Animal World
Motivul pentru care pisica ta alege să doarmă la picioarele tale. Un detaliu mai puțin cunoscut
Film Now
A cucerit Hollywoodul, apoi a dispărut. Evangeline Lilly explică de ce a renunțat la actorie: "Am urât mereu...
UTV
Andreea Antonescu explică de ce s-a îndepărtat de Andreea Bălan. „Nu cred că totul poate fi explicat prin...