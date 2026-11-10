Live TV

„Consiliul pentru Pace” al lui Trump critică ajutorul „insuficient” al Israelului în urma inundațiilor din Gaza

Data publicării:
Gaza Strip - NOVEMBER 07: A screen grab from the CCTV+ footage shows flooded tents and people walking in rainwater on No
O captură de ecran din imaginile camerelor de supraveghere arată corturi inundate și oameni mergând prin apa de ploaie pe 7 noiembrie 2026 în Fâșia Gaza. Autoritățile de apărare civilă din Gaza au declarat starea de urgență maximă, după ce o furtună a inundat aproximativ 70.000 de corturi în care locuiau palestinieni strămutați și a copleșit serviciile de salvare. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Organizația „Consiliul pentru pace” (Board of Peace), condusă de președintele Trump, a acuzat guvernul israelian de un răspuns „insuficient” la inundațiile mortale care au lovit Fâșia Gaza. Într-o declarație rară, grupul a solicitat Israelului „să acționeze imediat pentru a autoriza și facilita intrarea tuturor proviziilor necesare pentru iarnă și a ajutoarelor umanitare”, scrie The Times.

Fâșia Gaza a fost lovită de inundații severe încă de sâmbătă, care au afectat zeci de mii de corturi în care locuiesc palestinieni strămutați. Duminică, trei copii și o femeie au murit când un dig de nisip s-a prăbușit peste corturile lor în urma ploilor din centrul Fâșiei Gaza.

„Situația nu mai reprezintă doar o amenințare legată de apropierea iernii, ci o urgență umanitară imediată”, a declarat luni Consiliul pentru Pace. Acesta a recunoscut măsurile luate de Israel pentru a oferi ajutor, dar a afirmat că acestea rămân „insuficiente”.

Cogat, brațul militar israelian responsabil de afacerile civile din Gaza, a publicat luni propria declarație, în care a enumerat intrarea în Fâșia Gaza a peste 90.000 de corturi, 8.200 de camioane și vaccinuri.

A adăugat însă că jumătate din cereri, reprezentând zeci de mii de camioane suplimentare care transportau provizii specifice pentru iarnă, inclusiv adăposturi, apă și instalații sanitare, au fost blocate din cauza „provocărilor logistice și bugetare” ale Organizației Națiunilor Unite și ale unor organizații internaționale „fără legătură cu Israelul”.

Michal Maayan, reprezentantă a Ministerului Afacerilor Externe israelian, a declarat luni că Hamas este responsabil pentru întârzieri și pentru orice greutăți legate de iarnă cu care se confruntă populația din Gaza.

Cu o zi înainte, Ministerul Afacerilor Externe israelian postase pe rețelele sociale că „Hamas nu poate scăpa de responsabilitate de fiecare dată când plouă”.

Consiliul pentru Pace a fost acuzat că nu a reușit să pună în aplicare planul de încetare a focului în 20 de puncte, menit să pună capăt războiului care a urmat atacurilor Hamas din 7 octombrie 2023.

În ciuda încetării focului declarate, Israelul a lovit Gaza aproape zilnic în efortul său de a-i vâna pe cei implicați în atac și nu s-au înregistrat progrese concrete în dezarmarea Hamas sau în retragerea armatei israeliene din Fâșia Gaza. Niciun membru al personalului destinat instruirii forțelor internaționale sau instalării unei noi administrații civile nu a primit permisiunea de a intra în Fâșie de la semnarea încetării focului în octombrie anul trecut.

Tony Blair, care este trimis speical al consiliului, a vizitat Israelul săptămâna trecută și, potrivit unor informații, s-a întâlnit cu Gadi Eisenkot, liderul opoziției israeliene, și cu premierul Benjamin Netanyahu. Eisenkot, un fost soldat, se află în poziția favorabilă de a forma următorul guvern după alegerile generale fără rezultat clar de luna trecută.

Între timp, organizațiile umanitare au făcut apel la comunitatea internațională să exercite presiuni asupra Israelului pentru a permite intrarea echipamentelor specializate de salvare, a vehiculelor, a corturilor, a foliilor de plastic și a caselor mobile, necesare pentru asigurarea unor adăposturi de care oamenii au nevoie disperată.

„În weekend, în timp ce familiile dormeau, apa le-a inundat corturile și a acoperit tabere întregi”, a declarat Ahmad Alhendawi, directorul regional al organizației Save the Children pentru Orientul Mijlociu și Africa de Nord. „Copiii tremurau de frig fără haine de iarnă, iar familiile și-au pierdut puținele bunuri care le mai rămăseseră. Este o situație sfâșietoare și era pe deplin previzibilă.”

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
copii care se bucura de ninsoare langa un brad de craciun
1
Cum va fi vremea de Crăciun. Meteorolog ANM: „Este posibil să avem strat de zăpadă nu...
Sfântul Nectarie Taumaturgul 2026. Sursă Foto Getty Images
2
Sărbătoare în calendarul ortodox pe 9 noiembrie: Sfântul căruia credincioșii îi cer...
Volodimir Zelenski și Donald Trump în Biroul Oval
3
Trump spune că Ucraina va ieşi din războiul cu Rusia cu o „configuraţie teritorială puţin...
ANKARA - TURCIA - VIZITA PM - CONFERINTA - 21 MAI 2024
4
Gorghiu, către Bolojan: Când condiţionezi apartenenţa la grupul parlamentar de renunţarea...
Președintele rus Vladimir Putin.
5
Un apel telefonic către Putin a declanșat cea mai profundă ruptură în Europa: „Nu ar...
Un jurnalist din Olanda a aflat de ce nu mai joacă Dennis Man la PSV: "Aici nu merge așa!"
Digi Sport
Un jurnalist din Olanda a aflat de ce nu mai joacă Dennis Man la PSV: "Aici nu merge așa!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
France Protests
Bătăi pe stradă, lupte online. Cum au exploatat protestele din Franța o rețea rusă și conturi legate de MAGA și Israel
Israel Politics
Oficial: Gadi Eisenkot a primit mandatul de a forma următorul guvern israelian. „Trecem printr-una dintre cele mai critice perioade”
Gadi Eisenkot Delivers Speech At Yashar Party Headquarters - Tel Aviv
Lovitură majoră pentru Netanyahu. Adversarul său va fi însărcinat cu formarea unui nou guvern, anunță președintele israelian
Gadi Eisenkot Delivers Speech At Yashar Party Headquarters - Tel Aviv
Opoziția din Israel anunță că a avansat „decisiv” în negocierile pentru formarea unui guvern fără Netanyahu
Isaac Herzog,
Reacția președintelui Isaac Herzog la anunțul lui Donald Trump privind sistarea ajutorului petru Israel
Recomandările redacţiei
sorin lazar
Scandal în Parlament din cauza șefiei Curții de Conturi. PNL și USR...
profimedia-1151452558
Haos pe autostrada Trakia: 11 morți într-un accident cu 86 de mașini...
F-16 avioane
Ţintă aeriană detectată la 25 de kilometri est de Sulina. Forțele...
Trilateral Russia-US-Ukraine Talks In Abu Dhabi
„Elementul surprinzător” la negocierile din Abu Dhabi. Comandor (r)...
Ultimele știri
Un poliţist a ajuns inconștient la spital după ce a intrat cu maşina în remorca unui TIR. Cum s-a produs accidentul
Fritz: Încă o doamnă din politica germană s-a trezit să jignească românii. Cei ce muncesc în Germania contribuie cu până la 9 mld euro
Avertizare de călătorie de la MAE: cod roșu de furtună în Portugalia. Ciclonul Charles aduce vânt puternic și precipitații
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii pe care Universul le favorizează pe 11 noiembrie
Cancan
Fostul iubit al Rocsanei Marcu, 'executat' de propriul șofer în Seychelles! Lovitură ca-n filme, cu milioane...
Fanatik.ro
Sorin Cârțu face lobby pentru jucătorul Universității Craiova: „Gică Hagi trebuie să-i găsească un loc în...
editiadedimineata.ro
Peste 2.000 de conturi raportate pentru dezinformare, după atacul din Cracovia
Fanatik.ro
Medalia de la ultimul titlu al lui Dinamo se vinde pe internet! Cât costă
Adevărul
Patru români, condamnaţi în Malta după ce au jefuit 11 persoane în patru zile. Unul a leșinat când a auzit ce...
Digieconomic
Ce taxe plătesc persoanele care iau chiriași în gazdă. Regulile fiscale și obligațiile la ANAF în 2026
Digi FM
"După 34 de ani împreună, încă te caut în fiecare zi". Mesajul sfâșietor al văduvei lui Mihai Leu, la peste...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Surpriză de proporții: Gigi Becali l-a anunțat pe Costin Curelea la FCSB!
Pro FM
Ce spunea Katy Perry despre Russell Brand înainte ca el să fie condamnat pentru viol. A părăsit-o printr-un...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Bruce Willis, tot mai afectat de demență. Actorul "trăiește în lumea lui": "Uneori pare un bebeluș care...
Adevarul
Cum a transformat un român o ruină în casa visurilor lui, după 15 ani în Occident: „Să devii țăran e o...
Newsweek
Orașul unde pensionarii primesc 600 lei în plus la pensie de Sărbători. Ce alte primării dau ajutoare în bani?
Digi FM
Îl mai știi pe Americanu’ din "La Bloc"? A fost la un pas de moarte, iar acum are o meserie surprinzătoare...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Nu ai timp să mergi la sală de trei ori pe săptămână? Un studiu arată cum poți obține rezultate asemănătoare...
Digi Animal World
„Sforăie ca un om”. Imagini virale cu o pisică care doarme buștean. Videoclipul a strâns peste 50 de milioane...
Film Now
A murit Toukie Smith, mama gemenilor lui Robert De Niro. Starul din Taxi Driver și actrița din Miami Vice au...
UTV
David Popovici și Cristi Chivu au avut parte de o întâlnire specială pe San Siro. Cei doi români și-au oferit...