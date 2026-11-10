„Consiliul pentru Pace” al lui Trump critică ajutorul „insuficient” al Israelului în urma inundațiilor din Gaza

Organizația „Consiliul pentru pace” (Board of Peace), condusă de președintele Trump, a acuzat guvernul israelian de un răspuns „insuficient” la inundațiile mortale care au lovit Fâșia Gaza. Într-o declarație rară, grupul a solicitat Israelului „să acționeze imediat pentru a autoriza și facilita intrarea tuturor proviziilor necesare pentru iarnă și a ajutoarelor umanitare”, scrie The Times.

Fâșia Gaza a fost lovită de inundații severe încă de sâmbătă, care au afectat zeci de mii de corturi în care locuiesc palestinieni strămutați. Duminică, trei copii și o femeie au murit când un dig de nisip s-a prăbușit peste corturile lor în urma ploilor din centrul Fâșiei Gaza.

„Situația nu mai reprezintă doar o amenințare legată de apropierea iernii, ci o urgență umanitară imediată”, a declarat luni Consiliul pentru Pace. Acesta a recunoscut măsurile luate de Israel pentru a oferi ajutor, dar a afirmat că acestea rămân „insuficiente”.

Cogat, brațul militar israelian responsabil de afacerile civile din Gaza, a publicat luni propria declarație, în care a enumerat intrarea în Fâșia Gaza a peste 90.000 de corturi, 8.200 de camioane și vaccinuri.

A adăugat însă că jumătate din cereri, reprezentând zeci de mii de camioane suplimentare care transportau provizii specifice pentru iarnă, inclusiv adăposturi, apă și instalații sanitare, au fost blocate din cauza „provocărilor logistice și bugetare” ale Organizației Națiunilor Unite și ale unor organizații internaționale „fără legătură cu Israelul”.

Michal Maayan, reprezentantă a Ministerului Afacerilor Externe israelian, a declarat luni că Hamas este responsabil pentru întârzieri și pentru orice greutăți legate de iarnă cu care se confruntă populația din Gaza.

Cu o zi înainte, Ministerul Afacerilor Externe israelian postase pe rețelele sociale că „Hamas nu poate scăpa de responsabilitate de fiecare dată când plouă”.

Consiliul pentru Pace a fost acuzat că nu a reușit să pună în aplicare planul de încetare a focului în 20 de puncte, menit să pună capăt războiului care a urmat atacurilor Hamas din 7 octombrie 2023.

În ciuda încetării focului declarate, Israelul a lovit Gaza aproape zilnic în efortul său de a-i vâna pe cei implicați în atac și nu s-au înregistrat progrese concrete în dezarmarea Hamas sau în retragerea armatei israeliene din Fâșia Gaza. Niciun membru al personalului destinat instruirii forțelor internaționale sau instalării unei noi administrații civile nu a primit permisiunea de a intra în Fâșie de la semnarea încetării focului în octombrie anul trecut.

Tony Blair, care este trimis speical al consiliului, a vizitat Israelul săptămâna trecută și, potrivit unor informații, s-a întâlnit cu Gadi Eisenkot, liderul opoziției israeliene, și cu premierul Benjamin Netanyahu. Eisenkot, un fost soldat, se află în poziția favorabilă de a forma următorul guvern după alegerile generale fără rezultat clar de luna trecută.

Între timp, organizațiile umanitare au făcut apel la comunitatea internațională să exercite presiuni asupra Israelului pentru a permite intrarea echipamentelor specializate de salvare, a vehiculelor, a corturilor, a foliilor de plastic și a caselor mobile, necesare pentru asigurarea unor adăposturi de care oamenii au nevoie disperată.

„În weekend, în timp ce familiile dormeau, apa le-a inundat corturile și a acoperit tabere întregi”, a declarat Ahmad Alhendawi, directorul regional al organizației Save the Children pentru Orientul Mijlociu și Africa de Nord. „Copiii tremurau de frig fără haine de iarnă, iar familiile și-au pierdut puținele bunuri care le mai rămăseseră. Este o situație sfâșietoare și era pe deplin previzibilă.”

Editor : B.E.