Consiliul pentru Pace al lui Trump se confruntă deja cu solicitări de schimbare. Care sunt îngrijorările națiunilor invitate

Data publicării:
How,Will,Donald,Trump,Redraw,The,Economic,Map,Of,The
Foto: Shutterstock

Consiliul pentru Pace, propus de președintele american Donald Trump, are un început dificil: pus la îndoială de Europa, criticat de Israel și sărbătorit de prietenii Kremlinului. Trump dorește ca statutul și mandatul complet ale comitetului să fie semnate, joi, la Davos, potrivit unor persoane familiarizate cu situația. Însă unele detalii i-au lăsat pe invitați să se întrebe dacă să accepte propunerea sau nu, scrie Bloomberg.

Trump cere ca națiunile să plătească 1 miliard de dolari pentru calitatea de membru permanent în consiliu, a relatat Bloomberg, o condiție confirmată ulterior de Casa Albă. Aceasta i-a luat prin surprindere pe liderii mondiali și i-a lăsat pe mulți nedumeriți, potrivit unor persoane familiarizate cu situația.

Potențialii membri ai consiliului — conceput anul trecut ca un organism condus de Trump pentru a supraveghea refacearea Gazei postbelice — au început să se filtreze în cursul weekendului. Printre invitați se numără lideri mondiali, de la prim-ministrul canadian Mark Carney până la președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan.

O mare parte a îngrijorării se concentrează pe formularea statutului Consiliului pentru Pace, consultată de Bloomberg, care pare să-i atribuie puterea decizională finală lui Trump. Acest lucru ridică multe întrebări - nu în ultimul rând în ceea ce privește unde ar merge plățile pentru calitatea de membru pe termen lung, au spus sursele.

Aliații europeni lucrează la modificarea termenilor și la coordonarea unui răspuns, au declarat persoane familiarizate cu situația, și încearcă să convingă națiunile arabe să facă lobby și pe lângă Trump pentru schimbări.

Acest răspuns întruchipează o mare parte din abordarea Europei față de cel de-al doilea mandat al lui Trump: să câștige timp, să fie percepuți ca interacționând, să încerce să-l calmeze. Conversațiile sunt deosebit de dificile, pentru că au loc într-un moment sensibil în negocierile privind invazia Ucrainei de către Rusia și în contextul în care Trump amenință că va prelua Groenlanda, a declarat una dintre persoane.

Până acum, doar prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu s-a opus public propunerii. Deși este în favoarea conceptului de Consiliu pentru Pace, biroul său a declarat că componența unui comitet separat pentru Gaza, care să funcționeze sub acest consiliu, „nu a fost coordonată cu Israelul și contravine politicii sale”, după ce au fost incluși oficiali din Qatar și Turcia.

Alții au sugerat că ar trebui să se solicite schimbări. Carney a spus că, deși este dispus să se alăture consiliului, „în principiu”, termenii ar trebui discutați. O persoană familiarizată cu situația a precizat că Canada nu va plăti taxa. Prim-ministrul britanic Keir Starmer a refuzat să susțină consiliul, spunând doar că va discuta cu aliații despre un răspuns.

Argentinianul Javier Milei a confirmat că va deveni membru fondator, iar italianca Giorgia Meloni s-a prezentat ca mediator „gata să-și facă partea”.

Fostul premier britanic Tony Blair, care a fost numit membru executiv în consiliu, joacă un rol cheie în culise, alături de trimisii lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, au adăugat persoane familiarizate cu situația. Există posibilitatea ca termenii cartei să fie adaptați după feedback-ul primit asupra versiunii inițiale, au declarat unele dintre persoane. Purtătorul de cuvânt al lui Blair a declarat că acesta nu a fost implicat în stabilirea componenței consiliului și a adresat întrebări administrației Trump.

În privat, înalți oficiali europeni sunt mai critici. Mai mulți au declarat pentru Bloomberg că au văzut în acest caz o încercare clară a lui Trump de a înființa un rival sau un înlocuitor pentru Națiunile Unite (ONU), un organism pe care îl critică de mult timp. Aceștia au spus că acest consiliu este mult mai mult decât reconstrucția Gazei și că Trump îl vede ca pe un vehicul pentru rezolvarea altor conflicte și controlul evenimentelor internaționale.

Unele națiuni vor respinge probabil invitațiile de a se alătura, altele - precum Canada - ar putea accepta în principiu și apoi ar încerca să negocieze eliminarea elementelor mai puțin acceptabile ale cartei, au declarat persoane familiarizate cu problema.

Unii invitați au reacționat cu mai mult entuziasm la solicitările de a se alătura consiliului. Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a numit o invitație adresată prim-ministrului Viktor Orban o „onoare” și a confirmat că țara va participa, potrivit unei postări pe rețelele sociale a purtătorului de cuvânt Zoltan Kovacs.

Președintele rus Vladimir Putin a fost invitat de Trump să se alăture Consiliului pentru Pace, a declarat luni reporterilor purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Moscova intenționează să contacteze partea americană pentru a clarifica toate detaliile propunerii, a adăugat el.

Un oficial european a numit această mișcare o farsă, având în vedere invazia Ucrainei de către Putin, și a spus că nu e nicio îndoială că liderul rus ar fi încântat să o accepte. Aceștia au avertizat că propunerea confirmă dilema pentru continent: să fie de acord cu ceea ce dorește Trump sau să riște să distrugă și mai mult alianța transatlantică.

România a primit o invitație de la Donald Trump să devină membră a „Consiliului pentru Pace"

