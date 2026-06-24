Consiliul pentru Pace inițiat de Trump se reunește în Cipru pentru o „resetare” a strategiei privind Fâșia Gaza

Consiliul pentru Pace, creat la inițiativa președintelui american Donald Trump, se va reuni pe 30 iunie într-o stațiune din Cipru pentru a-și recalibra strategia, după ce războiul cu Iranul a deturnat atenția de la situația din Fâșia Gaza, potrivit unui oficial citat de POLITICO.

Doi înalți oficiali europeni implicați în organizarea reuniunii, care au vorbit sub protecția anonimatului, au confirmat că întâlnirea va avea loc săptămâna viitoare pe insula mediteraneană și va dura două sau trei zile. Scopul este o „resetare” a proiectului, după ce „războiul cu Iranul a deturnat complet atenția în ultimele luni”, a explicat unul dintre oficiali.

La reuniune vor participa reprezentanți ai Comitetului Național pentru Administrarea Gazei, un organism format din tehnocrați palestinieni însărcinat să înlocuiască Hamas în guvernarea Fâșiei Gaza, precum și reprezentanți ai biroului lui Nikolay Mladenov, fostul diplomat bulgar numit de Trump în funcția de înalt reprezentant pentru Gaza, potrivit acelorași surse.

Ciprul, care susține poziția Uniunii Europene în această chestiune, va participa în calitate de observator. „Cipru nu este coorganizatorul evenimentului și reuniunea nu are loc la nivel politic. Ciprul a fost ales de comitetul executiv”, a explicat unul dintre oficiali.

Trump a înființat Consiliul pentru Pace în Gaza, coordonat de Washington, pentru a supraveghea reconstrucția și administrarea Fâșiei Gaza. Grupul și-a desfășurat prima reuniune în februarie, însă a înregistrat puține progrese din cauza problemelor de finanțare, a dificultăților logistice și a semnelor de întrebare privind legitimitatea sa internațională și juridică.

Situația din Fâșia Gaza rămâne în continuare gravă. În urma unui atac recent al armatei israeliene, șase persoane au fost ucise, printre care doi copii și un cameraman al postului Al Jazeera.

Hamas a atacat Israelul la 7 octombrie 2023, ucigând aproximativ 1.200 de persoane, majoritatea civili, și luând 251 de ostatici. Atacul a declanșat o amplă ofensivă militară israeliană în Gaza, soldată cu zeci de mii de morți palestinieni, mulți dintre ei civili, strămutarea a 90% din populația enclavei și distrugerea unor zone întinse. Armistițiul intermediat de Donald Trump în octombrie 2025 a dus la eliberarea ultimilor 20 de ostatici israelieni rămași în captivitate.

Editor : M.I.