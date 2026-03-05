Construirea şi pilotarea de drone a devenit materie de studiu în şcolile din Rusia. Putin vrea un milion de specialişti până în 2030

Rusia a introdus cursuri despre asamblarea şi operarea dronelor în programa şcolară, iar elevii vor învăţa să le construiască şi să le piloteze în cadrul disciplinei „Fundamentele securităţii patriei”, pe fondul războiului din Ucraina şi al planurilor Kremlinului de a pregăti un milion de specialişti în vehicule aeriene fără pilot până în 2030.

Operarea şi asamblarea dronelor au fost introduse oficial în programa şcolară din Rusia, în contextul în care Moscova încearcă să formeze un număr mare de specialişti în vehicule aeriene fără pilot, pe fondul războiului din Ucraina, relatează The Moscow Times.

În ianuarie, guvernul rus a adăugat module despre drone la disciplina „Fundamentele securităţii patriei” (OBZR), predată în şcoli. Elevii care urmează aceste cursuri trebuie să înţeleagă modul în care diferite tipuri de drone sunt utilizate în luptă, să urmărească evoluţia lor şi să explice cum sunt folosite pentru recunoaştere, potrivit programei federale.

Dima Nevstruev, un elev de 14 ani din regiunea Celiabinsk, spune că interesul pentru drone este ridicat în rândul tinerilor. „Am încercat robotica înainte, dar dintr-un motiv sau altul îmi place mai mult să pilotez drone. Am senzaţia că zbor”, a declarat el pentru televiziunea regională. „Partea cea mai interesantă este probabil să îţi construieşti propria dronă, apoi să o programezi. Iar când pilotezi o dronă pentru prima dată, e super”, a adăugat elevul, care studiază dronele de trei ani.

Putin: „Această orientare profesională va fi benefică pentru ţară”

Kremlinul încearcă să dezvolte o bază largă de specialişti în acest domeniu, după ce dronele au devenit tot mai importante pe câmpul de luptă din Ucraina. În 2024, ministrul rus al ştiinţei şi învăţământului superior, Valeri Falkov, a declarat că Rusia îşi propune să pregătească un milion de specialişti în drone până în 2030.

Iniţiativa de a introduce cursuri despre drone în şcoli a fost susţinută încă din 2023 de preşedintele Vladimir Putin, care a aprobat includerea lor în programa naţională. „Această aşa-numită orientare profesională timpurie va fi, în cele din urmă, benefică pentru ţară”, a spus Putin.

Materiale didactice distribuite de profesori arată că elevii de liceu sunt rugaţi să identifice tipurile principale de drone, să explice avantajele sistemelor multirotor şi să răspundă la întrebarea „ce aeronave fără pilot sunt în serviciu în armata rusă”. Elevii mai mici pot fi întrebaţi cu ce seamănă sunetul unei drone care se apropie şi ce măsuri trebuie luate după auzirea unui semnal de avertizare în timpul unui atac cu drone.

Profesorii din Kursk sunt pregătiţi pentru noile cursuri despre drone

În regiunea Kursk, aflată la graniţa cu Ucraina, autorităţile locale au legat în mod direct instruirea în operarea dronelor de nevoile de apărare. „Regiunea noastră, din motive evidente, a devenit un centru pentru operarea profesională a dronelor, pentru asamblarea lor şi chiar pentru dezvoltarea unor modele noi”, a scris guvernatorul Aleksandr Hinştein pe Telegram în ianuarie. „Cei care au astăzi experienţă practică o vor transmite elevilor noştri”, a adăugat el.

Anul trecut, 80 de profesori din regiunea Kursk au obţinut certificare ca specialişti în operarea dronelor după ce au urmat cursuri organizate de autorităţile regionale şi de centrul naţional pentru ocuparea forţei de muncă. Printre participanţi s-au numărat profesori de informatică, tehnologie, educaţie fizică şi OBZR.

Şcolile sunt dotate cu echipamente pentru aceste cursuri prin intermediul sistemului guvernamental de achiziţii. Licitaţiile includ drone FPV, simulatoare de zbor, computere, căşti de realitate virtuală şi imprimante 3D. Un set standard de instruire pentru vehicule aeriene fără pilot costă aproximativ 250.000 de ruble (circa 3.250 de dolari).

Un psiholog şcolar citat de The Moscow Times avertizează însă că aceste cursuri pot estompa pentru copii graniţa dintre educaţia tehnică şi pregătirea militară. „Copiii separă actul de a ucide — care poate fi realizat de o dronă — de construirea acelei drone, pe care o percep ca pe o jucărie care arată că sunt pricepuţi”, a spus specialistul, sub protecţia anonimatului.

Nu toţi profesorii împărtăşesc însă aceste îngrijorări. „Spun cu siguranţă da acestor lecţii, pentru că domeniul se dezvoltă, iar copiii sunt interesaţi”, a declarat pentru The Moscow Times Vitali, profesor de OBZH din Sankt Petersburg. „Nu văd niciun conflict în acest curs; se încadrează în programă. În curând va fi în toate şcolile. Iar, după cum vedem, armata rusă a introdus chiar şi unităţi speciale de drone”, a spus el. „Practic, acesta este viitorul.”

