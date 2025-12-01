Controversă în Italia: Statuia lui Luciano Pavarotti, transformată în „decor” de patinoar. Familia tenorului este revoltată

Primarul orașului italian Pesaro a fost nevoit să-și ceară scuze public după ce statuia celebrului tenor Luciano Pavarotti a ajuns încercuită de un patinoar amenajat pentru perioada sărbătorilor de iarnă. Imaginile cu monumentul în gheață au devenit virale, generând critici dure din partea localnicilor, dar și a familiei artistului, care consideră situația lipsită de respect.

Sculptura în mărime naturală, realizată din bronz și reprezentându-l pe Pavarotti în smoking, cu brațele întinse și cu o batistă într-o mână, a fost inaugurată cu mare fast anul trecut în centrul orașului Pesaro, în regiunea Marche. Monumentul aduce un omagiu tenorului, care a avut o locuință în Pesaro și a primit cetățenia de onoare a localității. Orașul este cunoscut și ca loc de naștere al compozitorului Gioachino Rossini.

Statuia a ajuns însă, în mod nefericit, prinsă până la genunchi în gheața patinoarului instalat pentru sezonul de Crăciun, fiind încadrată de balustrade și lumini festive. Cotidianul Il Resto del Carlino a descris scena ca pe „un personaj care a nimerit într-un loc greșit și acum dirijează traficul patinatorilor”, scrie The Guardian.

Reacția văduvei lui Pavarotti

Nicoletta Mantovani, văduva artistului, a criticat dur amenajarea, afirmând că patinoarul construit în jurul statuii este „foarte urât” și „ridiculizează memoria” lui Pavarotti.

„A fost ca un trăsnet venit din senin”, a spus ea după ce a văzut imaginile trimise de ziar. „Sunt dezamăgită, furioasă și afectată. Îmi pare rău că orașul a permis așa ceva, pentru că afectează imaginea lui Luciano și respectul pe care îl merită. Pur și simplu nu este în regulă.”

Controversa a escaladat după ce primarul Andrea Biancini a distribuit o fotografie cu statuia în mijlocul patinoarului, alături de un hashtag care îi încuraja pe patinatori să îi „dea un high five lui Pavarotti”.

Gestul a stârnit un val de reacții negative, obligându-l pe edil să își ceară scuze: „Am greșit. Nu a existat nicio intenție de lipsă de respect”, a declarat Biancini pentru Il Resto del Carlino. „Mi s-a spus că statuia nu va fi atinsă sau integrată în suprafața patinoarului.”

Primarul a mai explicat că, odată cu apropierea deschiderii oficiale a patinoarului din Piazzale Lazzarini, nu mai este fezabilă demontarea acestuia. Totodată, mutarea statuii ar presupune costuri ridicate și riscul deteriorării.

Astfel, monumentul va rămâne în poziția controversată până la finalul sezonului, în ciuda criticilor venite atât din partea publicului, cât și a familiei celebrului tenor.

