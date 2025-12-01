Live TV

Controversă în Italia: Statuia lui Luciano Pavarotti, transformată în „decor” de patinoar. Familia tenorului este revoltată

Data actualizării: Data publicării:
Pavarotti statue
Monumentul aduce un omagiu tenorului Luciano Pavarotti, care a avut o locuință în Pesaro. Sursa foto: X
Din articol
Reacția văduvei lui Pavarotti

Primarul orașului italian Pesaro a fost nevoit să-și ceară scuze public după ce statuia celebrului tenor Luciano Pavarotti a ajuns încercuită de un patinoar amenajat pentru perioada sărbătorilor de iarnă. Imaginile cu monumentul în gheață au devenit virale, generând critici dure din partea localnicilor, dar și a familiei artistului, care consideră situația lipsită de respect.

Sculptura în mărime naturală, realizată din bronz și reprezentându-l pe Pavarotti în smoking, cu brațele întinse și cu o batistă într-o mână, a fost inaugurată cu mare fast anul trecut în centrul orașului Pesaro, în regiunea Marche. Monumentul aduce un omagiu tenorului, care a avut o locuință în Pesaro și a primit cetățenia de onoare a localității. Orașul este cunoscut și ca loc de naștere al compozitorului Gioachino Rossini.

Statuia a ajuns însă, în mod nefericit, prinsă până la genunchi în gheața patinoarului instalat pentru sezonul de Crăciun, fiind încadrată de balustrade și lumini festive. Cotidianul Il Resto del Carlino a descris scena ca pe „un personaj care a nimerit într-un loc greșit și acum dirijează traficul patinatorilor”, scrie The Guardian.

Reacția văduvei lui Pavarotti

Nicoletta Mantovani, văduva artistului, a criticat dur amenajarea, afirmând că patinoarul construit în jurul statuii este „foarte urât” și „ridiculizează memoria” lui Pavarotti.

„A fost ca un trăsnet venit din senin”, a spus ea după ce a văzut imaginile trimise de ziar. „Sunt dezamăgită, furioasă și afectată. Îmi pare rău că orașul a permis așa ceva, pentru că afectează imaginea lui Luciano și respectul pe care îl merită. Pur și simplu nu este în regulă.”

Controversa a escaladat după ce primarul Andrea Biancini a distribuit o fotografie cu statuia în mijlocul patinoarului, alături de un hashtag care îi încuraja pe patinatori să îi „dea un high five lui Pavarotti”.

Gestul a stârnit un val de reacții negative, obligându-l pe edil să își ceară scuze: „Am greșit. Nu a existat nicio intenție de lipsă de respect”, a declarat Biancini pentru Il Resto del Carlino. „Mi s-a spus că statuia nu va fi atinsă sau integrată în suprafața patinoarului.”

Primarul a mai explicat că, odată cu apropierea deschiderii oficiale a patinoarului din Piazzale Lazzarini, nu mai este fezabilă demontarea acestuia. Totodată, mutarea statuii ar presupune costuri ridicate și riscul deteriorării.

Astfel, monumentul va rămâne în poziția controversată până la finalul sezonului, în ciuda criticilor venite atât din partea publicului, cât și a familiei celebrului tenor.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
apa cu noroi
1
„Apele Române” recomandă declararea stării de urgență în Prahova: „Situaţia la Paltinu...
lac paltinu
2
Directorul companiei care tratează apa din Paltinu: Au fost presiuni. De unde să dau apă...
Digi 24_2025_11_30_15_15_45
3
Premieră pentru dronele Bayraktar ale Turciei: un aparat de zbor a neutralizat singur o...
Dictatorul din Belarus, Aleksandr Lukasenko.
4
Cel mai vechi dictator din Europa felicită România cu ocazia Zilei Naționale. Republica...
NTcwNWE2ZDcxMTRkZDcyZTcyNWNlOTYzNjEyY2IwNw==.thumb
5
Fost șef al Armatei, întrebat dacă Rusia va ataca România: „Există altă amenințare mai...
”Multe țipete și strigăte”. Prințul William a văzut ce face Kate Middleton și n-a stat pe gânduri: ”Catherine, ai înnebunit”
Digi Sport
”Multe țipete și strigăte”. Prințul William a văzut ce face Kate Middleton și n-a stat pe gânduri: ”Catherine, ai înnebunit”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Târguri de Crăciun în București. Foto Getty Images
Târguri de Crăciun deschise din 29 noiembrie în București: Unde sunt amenajate cele opt piețe tematice de sărbători
monument focsani
Situație incredibilă în Focșani: Un monument din bronz a fost curățat cu perii de sârmă. Muncitorii s-au ales cu plângere penală
Screenshot 2025-11-14 at 12.29.37
Febra sărbătorilor: primăriile cumpără decorațiuni și artificii de zeci de mii de euro. Achiziții uriașe de steaguri pentru 1 Decembrie
Când se deschid târgurile de Crăciun în 2025. Foto Getty Images
Când se deschid târgurile de Crăciun din Europa și România în 2025. Ce program au în acest an evenimentele festive
Le mémorial de la reine Elisabeth II d’Angleterre à St James’s Park à Londres
A fost dezvăluit designul pentru monumentul oficial al reginei Elisabeta a II-a. Un pod translucid va evoca tiara purtată la nuntă
Recomandările redacţiei
nicusor dan
Nicușor Dan, mesaj de 1 Decembrie: „România este o țară coruptă...
Pe ce liste votezi pentru Primăria Capitalei. Foto Getty Images
Ordine schimbată între primii trei clasați în ultimul sondaj pentru...
N17 plecare bolojan alba iulia VO 011225_00005
Primarul din Alba Iulia, după huiduielile de 1 Decembrie: „Nu sunt...
Preşedintele Nicuşor Dan, la parada de 1 Decembrie
Nicușor Dan se declară impresionat de românii din diaspora: „Ştiu că...
Ultimele știri
Atac rusesc în Ucraina: Cel puţin 4 morţi şi 40 de răniţi la Dnipro
Prezentatoare radio din Africa de Sud, arestată pentru că ar fi recrutat bărbați să lupte pentru Rusia în Ucraina
Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, ar fi comis crime de război în Venezuela, consideră niște membri ai Congresului SUA
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Astrologii anunță schimbări mari pe 2 decembrie. Luna în Taur determină trei zodii să înceapă o viață nouă
Cancan
Cine e doamna cu pălărie galbenă, de la parada de 1 Decembrie? Ținută deosebită de Ziua Națională | EXCLUSIV
Fanatik.ro
Orașul din România unde se construiește un nou stadion. Arena va fi inaugurată în 2026 și va avea o...
editiadedimineata.ro
Cum încearcă Rusia să modeleze opinia publică din Mexic prin dezinformare anti-SUA
Fanatik.ro
Sfârșitul „epocii de aur” a samsarilor. ANAF monitorizează toți românii care își cumpără mașini din Europa...
Adevărul
Spionajul ucrainean a aruncat în aer mașini ale kadiroviților în teritoriile ocupate
Playtech
Harta actualizată a camerelor de rovinietă din România în 2025: drumurile pe care șoferii sunt verificați...
Digi FM
Corina Dănilă, primele declarații despre soțul ei, cu care s-a căsătorit în secret. Este mai tânăr cu 12 ani...
Digi Sport
Scandal uriaș în handbalul românesc! Acuzații grave: ”Nu e om normal. Ce le face fetelor, Doamne ferește!”
Pro FM
Cine este Mary Austin, marea iubirea a lui Freddie Mercury. Cum arată viața ei acum, la 34 de ani de la...
Film Now
Cum arată şi ce vârstă au copiii lui Vin Diesel. Fiica cea mare, Hania, are 17 ani
Adevarul
Propagandista Margarita Simonian, apariție în direct cu perucă după tratmentul împotriva cancerului
Newsweek
Toți pensionarii pierd 291 lei la pensie anul viitor. 1.000.000 pensionari rămân și fără un bonus de 1.050 lei
Digi FM
Au trecut 12 ani de la dispariția lui Paul Walker. Ce omagiu emoționant i-a adus fiica lui pe rețelele sociale
Digi World
"Așteptări vs. realitate. Mă simt înșelată". A crezut că și-a închiriat cea mai frumoasă cameră cu vedere la...
Digi Animal World
O cățelușă i-a salvat viața stăpânului său, care a intrat în stop cardiac în timp ce dormea. Polly a fost...
Film Now
Dolph Lundgren, despre momentul în care l-a băgat pe Sylvester Stallone în spital, în timp ce filmau Rocky...
UTV
Gina Pistol și Smiley locuiesc încă cu chirie, deși și-au cumpărat două locuințe. „Anul viitor trebuie să...