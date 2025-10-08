Mașina președintelui Ecuadorului, Daniel Noboa, a fost atacată marți cu pietre, într-un incident pe care un ministru de rang înalt l-a calificat drept o tentativă de asasinat. Mai mult, pe vehicul au fost găsite „urme de gloanțe”, însă nu a fost confirmată existența unor focuri de armă.

Conform Reuters, ministrul Mediului și Energiei, Ines Manzano, care a depus o plângere oficială privind tentativa de asasinat asupra liderului Ecuadorului, a precizat că cinci oameni au fost reținuți.

Coloana oficială a fost înconjurată de circa 500 de protestatari, iar incidentul s-a petrecut în provincia Cañar.

Biroul lui Noboa a declarat că cei arestați vor fi judecați sub acuzația de terorism și tentativă de asasinat. Incidentul s-a petrecut ca urmare a eliminării subvențiilor pentru combustibil.

În cadrul unui eveniment studențesc din Cuenca, la aproximativ 77 km sud de locul unde a avut loc atacul, Daniel Noboa a susținut că guvernul său nu va tolera astfel de acțiuni.

„Nu urmați exemplul negativ al celor care au vrut să ne împiedice să participăm la acest eveniment alături de voi și care au încercat să ne atace”, a spus el. „Astfel de atacuri nu vor fi acceptate în noul Ecuador, iar legea se aplică tuturor.”

„A trage asupra mașinii președintelui, a arunca cu pietre, a distruge proprietatea statului – acestea sunt acte criminale”, a declarat Manzano, după ce a raportat atacul procurorilor. „Nu vom permite acest lucru.”

Citește și:

Ecuadorul în stare de „alertă maximă”. Președintele Noboa, abia reales, ar fi ținta unui complot de asasinat

Daniel Noboa, declarat câștigător al alegerilor prezidențiale din Ecuador. Rivala sa Luisa Gonzalez contestă rezultatul

Editor : A.M.G.