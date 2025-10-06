Convorbire Putin-Netanyahu despre planul lui Trump pentru pace în Gaza. Ce a transmis liderul de la Kremlin 

Președintele rus Vladimir Putin a discutat luni, într-o convorbire telefonică cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, planul propus de Donald Trump pentru încetarea războiului și viitorul Fâșiei Gaza. Liderul de la Kremlin a reiterat sprijinul Rusiei pentru o soluție a conflictului bazată pe recunoașterea statului Palestina, potrivit Kremlinului.

„Situaţia actuală din Orientul Mijlociu a fost discutată în profunzime, inclusiv planul preşedintelui american Donald Trump de normalizare a relaţiilor în Fâşia Gaza. Vladimir Putin a subliniat poziţia fermă a Rusiei în favoarea unei soluţii cuprinzătoare la problema palestiniană, bazată pe principii juridice internaţionale stabilite”, a relatat Kremlinul.

Putin a declarat joi la Clubul de dezbateri Valdai că Rusia este dispusă să sprijine „în termeni generali” planul preşedintelui Statelor Unite, Donald Trump, pentru încetarea războiului şi viitorul Fâşiei Gaza.

„Părţile au făcut un schimb de opinii cu privire la alte probleme regionale” în timpul discuţiilor, a declarat preşedinţia rusă. „În special, s-a exprimat interesul pentru căutarea unor soluţii bazate pe negocierile privind programul nuclear al Iranului şi stabilizarea viitoare a Siriei”.

Netanyahu a profitat de ocazie pentru a-l felicita pe Putin cu ocazia zilei de naştere a acestuia, marţi, iar liderul rus a felicitat poporul evreu cu ocazia sărbătorii Sucot, care rememorează vicisitudinile poporului evreu în timpul rătăcirii sale prin deşert după ce a scăpat din sclavia din Egipt.

