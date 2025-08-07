Live TV

Copernicus: Iulie 2025 este a treia cea mai caldă lună iulie din istoria măsurătorilor

Data publicării:
termometru canicula
Foto: GettyImages
Din articol
Valuri de căldură şi inundaţii Mările continuă să se supraîncălzească

Luna iulie 2025 este a treia cea mai caldă lună iulie măsurată vreodată pe Pământ, marcată de schimbările climatice, a anunţat joi observatorul european Copernicus.

„După doi ani de la cea mai caldă lună iulie înregistrată, recenta serie de recorduri de temperatură globală s-a încheiat. Pentru moment. Dar acest lucru nu înseamnă că schimbările climatice s-au oprit”, a subliniat Carlo Buontempo, directorul Serviciului european Copernicus privind schimbările climatice (C3S).

Ca şi în iunie, luna iulie arată o schimbare de tendinţă: în medie, a fost cu 1,25°C mai caldă decât o lună iulie din era preindustrială (1850-1900), iar pragul de 1,5°C pentru încălzirea globală, consacrat în Acordul de la Paris, a fost depăşit cu regularitate în ultimii doi ani.

Cu toate acestea, lunile iulie din ultimii trei ani rămân cele mai calde trei luni înregistrate vreodată.

Oamenii de ştiinţă au demonstrat că această creştere a temperaturii, care poate părea minimă, este suficientă pentru ca temperaturile, valurile de căldură, seceta şi alte fenomene meteorologice extreme să devină mult mai mortale şi mai distructive.

Valuri de căldură şi inundaţii

Şi mai ales, subliniază Buontempo, „continuăm să vedem efectele încălzirii globale în evenimente precum valurile de căldură extreme şi inundaţiile catastrofale din iulie”.

Luna trecută, termometrul a depăşit 50°C nu numai în Golf şi Irak, ci şi în Turcia pentru prima dată; ploile torenţiale au ucis sute de oameni în China şi Pakistan; incendiile au devastat zeci de mii de hectare, în special în Canada.

În Spania, mai mult de o mie de decese au fost atribuite de un institut public căldurii din iulie, mai mult de jumătate faţă de aceeaşi perioadă din 2024.

Aşadar, urgenţa există încă, spune Buontempo, deoarece lumea continuă să ardă tot mai mult petrol, cărbune şi gaz, a căror ardere eliberează CO2. "Dacă nu stabilizăm rapid concentraţiile de gaze cu efect de seră din atmosferă, trebuie să ne aşteptăm nu numai la noi recorduri de temperatură, ci şi la o înrăutăţire a acestor efecte şi trebuie să ne pregătim pentru acest lucru".

Mediile temperaturii globale sunt calculate folosind miliarde de înregistrări meteorologice şi prin satelit, atât pe uscat, cât şi pe mare. Datele istorice ale Copernicus datează din 1940.

Luna trecută, 11 ţări şi teritorii au înregistrat cea mai caldă lună iulie de cel puţin 1970, dintre care şapte în Asia (China, Japonia, Coreea de Nord, Tadjikistan, Bhutan, Brunei şi Malaysia), conform calculelor AFP bazate pe aceste date.

Fără a atinge recordurile verilor precedente, o mare parte a Europei a fost peste normal, în special în ţările nordice.

În plus, între 1 şi 10 iulie s-a înregistrat o secetă record pe mai mult de jumătate din suprafaţa Europei şi în jurul Mediteranei, fără precedent de la începutul observaţiilor în 2012, conform analizei AFP a celor mai recente date disponibile de la Observatorul European al Secetei (EDO).

Pe de altă parte, temperaturile au fost sub cele normale în America de Nord şi de Sud, în India şi în unele părţi din Australia şi Africa, precum şi în Antarctica.

Mările continuă să se supraîncălzească

La suprafaţa oceanelor, luna iulie a fost a treia cea mai caldă lună înregistrată.

La nivel local, însă, au fost depăşite mai multe recorduri lunare: în Marea Norvegiei, în anumite părţi ale Mării Nordului, în Atlanticul de Nord şi în vestul Franţei şi al Marii Britanii.

Luna trecută, întinderea banchizei arctice a fost cu 10% sub medie, fiind a doua cea mai scăzută pentru o lună iulie în cei 47 de ani de observaţii prin satelit, practic la egalitate cu 2012 şi 2021.

În Antarctica, suprafaţa gheţii marine este a treia cea mai mică înregistrată pentru luna respectivă.

 

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ion Iliesc alb negru
1
Ion Iliescu a murit la vârsta de 95 de ani. Programul oficial al funeraliilor de stat...
militari ucraineni
2
Aproape 30.000 de dezertori au revenit în armata Ucrainei, după promulgarea unei legi de...
cearsaf
3
Taxă de 50 de lei pe cearșaf pe plajă la Mamaia. Protecția Consumatorului spune că e...
ilie bolojan consultari primari crop foto guvernul romaniei
4
Guvernul ia în calcul creșterea cu 70% a taxelor locale. Ce alte măsuri sunt prevăzute...
augustin lazar declaratie revocare inquam george calin 20181024201111_IMG_3093-01-01
5
Mesajul fostului procuror general al României, care l-a trimis de două ori în judecată pe...
OUT de la FCSB! Gigi Becali a confirmat că l-a lăsat la o rivală: "Care-i problema?"
Digi Sport
OUT de la FCSB! Gigi Becali a confirmat că l-a lăsat la o rivală: "Care-i problema?"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Prima zi a funeraliilor de stat organizate in onoarea fostului presedinte Ion Iliescu, la Palatul Cotroceni, 6 august 2025
Românii își iau rămas bun de la primul președinte post-decembrist...
Ion Iliescu
„Un bolșevic pentru toate anotimpurile: Paradoxul lui Ion Iliescu al...
MCZoYXNoPTgyODNiYWVhMzM2YjI2ZWQ1NzI3MzMwNThhZjAxMTNj.thumb
O decizie luată de Trump l-a făcut pe Putin să se dezlănțuie asupra...
Donald Trump / Vladimir Putin
Donald Trump a hotărât când se va întâlni cu Vladimir Putin. Ce spune...
Ultimele știri
Atac cibernetic la Festivalul Internaţional de Film de la Veneţia 2025: Hackerii au piratat datele personale ale participanților
Un peşte scăpat de o pasăre de pradă pe o linie de înaltă tensiune a provocat un incendiu în Canada. „A vrut să încerce peşte gătit”
Un jurnalist dispărut de 6 zile în Norvegia a fost găsit în viață. Cum a supravieţuit în sălbăticie, cu o rană gravă
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Russian President Putin Meets With Belgorod Region Governor Gladkov
Rusia relaxează obiectivele climatice: emisiile de gaze cu efect de seră mai mari cu 20% până în 2035, neutralitate abia în 2060
canicula in Japonia
Caniculă fără precedent în Japonia. Record absolut de temperatură în arhipelagul nipon
nori turbulente zbor avion aeronava
„Fiori la înălțime”. Turbulențele din timpul călătoriilor cu avionul, mai frecvente și mai severe. Care este explicația specialiștilor
Un şir de turbine eoliene în Ţările de Jos.
Majoritatea guvernelor mondiale nu respectă angajamentul ONU de a tripla energia provenită din surse regenerabile, spun climatologii
portavionul USS Hornet din Alameda, California
Portavionul norilor: Cum s-a prăbușit un experiment secret care ar fi blocat lumina soarelui pe o suprafață uriașă a Pământului
Partenerii noștri
Pe Roz
De ce Elena Ceaușescu nu a suportat-o niciodată pe Nina Iliescu. Rivalitatea ascunsă dintre cele două
Cancan
Cum a apărut Viorica Dăncilă la priveghiul lui Ion Iliescu? Toate privirile s-au întors către ea
Fanatik.ro
Câți bani a încasat Ilie Bolojan de la Senatul României. A primit indemnizația completă doar într-o singură...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii au găsit o metodă simplă de a reduce consumul de alcool
Fanatik.ro
Dezvăluiri incredibile despre asasinul din Peretu! Vecinul lui Florin ”Bufică” rupe tăcerea: ”Era doar o...
Adevărul
1.000 de oameni ar putea fi trimiși în spațiu, într-o cutie de metal, pentru 250 de ani. „Nu se va mai...
Playtech
Vestea tristă a zilei! Nina Iliescu a cedat chiar înainte de înmormântarea fostului preşedinte. Era de...
Digi FM
Ce avere a lăsat Ion Iliescu și cine moștenește totul. Fostul președinte beneficia de o pensie de lux 
Digi Sport
Ianis Hagi, propus la multiplă campioană din Germania! Clubul din Bundesliga a dat răspunsul
Pro FM
Boala de care suferă Mădălina Ghenea, la 38 de ani. Afecțiunea este adesea nediagnosticată: „Mă simt extrem...
Film Now
Nicole Kidman, după ce s-a reunit cu Sandra Bullock la filmări: "O ador, este amuzantă, caldă și iubibilă"
Adevarul
Generalul Voinea, dezvăluire incendiară despre Ion Iliescu: „Era anchetat penal în decembrie 1989, dar îl...
Newsweek
Actul pe care trebuie să îl aibă pensionarii la zi pentru a nu pierde pensia. Casa Națională anunță
Digi FM
6 august, sărbătoare cu cruce roșie. Ce înseamnă Schimbarea la Față a Domnului
Digi World
5 alimente și băuturi consumate zilnic, care îți pot afecta sănătatea pe termen lung. Aparent inofensive, dar...
Digi Animal World
Lupta violentă dintre un rechin-ciocan și o pisică de mare, filmată lângă țărmul Floridei. Momentul a devenit...
Film Now
Fosta cumnată a lui Liam Neeson, reacție la relația cu Pamela Anderson. Sora ei a murit în 2009, iar actorul...
UTV
Cătălin Măruță și Andra se bucură de vara în casa lor din Marbella: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”