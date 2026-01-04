Live TV

Coreea de Nord a lansat rachete balistice chiar înaintea vizitei de stat a președintelui sud-coreean, Lee Jae-Myung, în China

Data publicării:
North Korea's Missile Administration conducting a test launch on Yonhapnews TV broadcast at Yongsan Railway Station in Seoul - 19 Sep 2024
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

Coreea de Nord a lansat duminică spre Marea Japoniei (n.r. numită Marea de Est în ambele Corei) cel puţin două proiectile neidentificate, care au zburat aproximativ 900 de kilometri fără a provoca pagube, potrivit autorităţilor din Seul şi Tokyo. Mișcarea regimului de la Phenian are loc în aceeaşi zi în care preşedintele sud-coreean Lee Jae-Myung s-a depasat în China pentru o vizită de stat, transmite Reuters.

Statul Major Interarme (JCS) al Coreei de Sud a indicat într-un comunicat că a detectat lansarea mai multor rachete în apropiere de Phenian.

Proiectilele neidentificate au zburat aproximativ 900 de kilometri şi au căzut în Marea Japoniei, potrivit JCS, care a afirmat că a transmis informaţii despre această lansare SUA şi Japoniei, intensificându-şi în acelaşi timp supravegherea în cazul unor posibile lansări suplimentare.

Ministrul japonez al apărării, Shinjiro Koizumi, a precizat într-o conferinţă de presă că proiectilele din Marea Japoniei au căzut în afara zonei economice exclusive a arhipelagului.

Ambele rachete balistice au urmat traiectorii neregulate şi încă le analizăm, a declarat Koizumi, adăugând că Japonia a prezentat un protest puternic Phenianului prin intermediul ambasadei japoneze la Beijing.

Forţele armate ale SUA din Coreea de Sud (USFK) au declarat într-un comunicat că sunt la curent cu lansarea.

Suntem în strânsă consultare cu aliaţii şi partenerii noştri. Conform evaluărilor actuale, acest eveniment nu reprezintă o ameninţare imediată pentru personalul sau teritoriul Statelor Unite, nici pentru aliaţii noştri, a indicat USFK.

Este primul test efectuat la început de an de către Phenian, intervenind în aceeaşi zi în care agenţia de presă oficială nord-coreeană KCNA a relatat că liderul ţării, Kim Jong-un, a inspectat o fabrică de muniţii importantă" cu o zi înainte pentru a se informa despre producţia de arme ghidate tactice.

Preşedintele sud-coreean a ajuns duminică în China pentru o vizită de stat, la invitaţia preşedintelui chinez Xi Jinping, o călătorie care va dura până miercuri şi în care va încerca să restabilească relaţiile bilaterale.

Consilierul pentru securitate naţională al Coreei de Sud, Wi Sung-lac, a declarat vineri că Lee speră să impulsioneze China pentru a contribui la progresul unei rezoluţii pentru aplanarea tensiunilor între Seul şi Phenian.

În pofida tonului conciliant al administraţiei Lee, Coreea de Nord continuă să respingă dialogul cu Coreea de Sud şi SUA dacă problema denuclearizării nu este scoasă din agenda discuţiilor.

Lansarea rachetelor neidentificate a avut loc la o zi după atacul aerian al SUA împotriva Venezuelei şi capturarea preşedintelui venezuelean, Nicolas Maduro, şi a soţiei sale, deputata Cilia Flores.

Atacul SUA asupra Venezuelei şi capturarea preşedintelui Maduro ar putea transmite un mesaj puternic lui Kim Jong-un, atât ca ameninţare existenţială, cât şi ca justificare pentru adeziunea faţă de armele nucleare, a declarat pentru agenţia de presă Yonhap profesorul Lim Eul-chul de la Institutul de studii pentru Orientul Îndepărtat al Universităţii Kyungnam.

Fiica lui Kim Jong Un, apariție surpriză în prima azi a anului. Unde a fost văzută Ju Ae

