Coreea de Nord a finalizat lucrările exterioare de extindere a uzinei de îmbogățire a uraniului de la Yongbyon, a anunțat miercuri Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), care avertizează că dezvoltarea programului nuclear nord-coreean rămâne un motiv de îngrijorare serioasă.

AIEA nu a mai avut acces în Coreea de Nord de la expulzarea inspectorilor săi de către Phenian în 2009. În prezent, agenţia monitorizează programul nuclear nord-coreean folosind în special imagini din satelit, potrivit Agerpres.

Coreea de Nord (RPDC) a efectuat mai multe teste nucleare şi pare să continue producerea celor două materiale din care poate fi realizat nucleul unei arme nucleare - uraniu puternic îmbogăţit şi plutoniu.

„De la mijlocul lunii septembrie 2026, o nouă extensie a instalaţiei de îmbogăţire de la Yongbyon este în construcţie, iar această nouă clădire a fost finalizată la exterior de la sfârşitul lunii octombrie 2026”, a declarat el la deschiderea reuniunii Consiliului Guvernatorilor AIEA, care se desfăşoară până vineri. „Extinderea continuă a programului de îmbogăţire a uraniului al RPDC rămâne un motiv de îngrijorare serioasă”.

În septembrie, la conferinţa anuală a AIEA, statele membre au condamnat dezvoltarea programului nuclear al Coreei de Nord în pofida sancţiunilor internaţionale.

Kim Yo Jong, puternica soră a liderului nord-coreean Kim Jong Un, i-a numit „imbecili” pe cei care cer ţării sale să-şi abandoneze arsenalul nuclear, reiterând că acesta este permanent şi ireversibil. Statutul Coreei de Nord ca putere nucleară, înscris în Constituţia sa din 2023, „nu se poate schimba cu absolut nimic”, a adăugat ea.

Phenianul, care a efectuat primul său test nuclear în 2006 şi a dezvoltat de atunci o gamă largă de rachete balistice, consideră armele nucleare garanţia supremă a supravieţuirii regimului nord-coreean.

Editor : M.I.