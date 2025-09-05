Live TV

Coreea de Nord face experimente medicale pe persoane cu dizabilităţi. Un raport ONU semnalează sterilizări şi avorturi forţate

Data publicării:
Liderul nord-coreean Kim Jong Un
Liderul nord-coreean Kim Jong Un. Foto: Profimedia Images
Din articol
Teste clinice pe persoane cu dizabilități Copii cumpărați pentru experimente „Aeggu” și „ppiggo”

Coreea de Nord desfăşoară experimente medicale asupra unor persoane cu dizabilităţi, pe care le sterilizează cu forţa, sau ucide nou-născuţii, acuză Comitetul ONU al Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi într-un raport despre care afirmă că a fost întocmit pe baza unor informaţii credibile.

Astfel de practici au avut loc în instituţii pediatrice şi în centre de detenţie, acuză Comitetul.

„Informaţii credibile arată că experimente medicale şi ştiinţifice sunt efectuate pe persoane cu dizabilităţi psihosociale sau intelectuale”, denunţă raportul Comitetului, potrivit AFP, preluată de News.ro.

Documentul trage un semnal de alarmă în urma unor informaţii care semnalează faptul că femei cu dizabilităţi, însărcinate, sunt supuse cu forţa sterilizării şi avortului.

Comitetul subliniază că este „profund îngrijorat de informaţii credibile cu privire la infanticiduri ale unor copii cu dizabilităţi”, inclusiv în instituţii medicale.

Teste clinice pe persoane cu dizabilități

La momentul prezentării raportului presei, o membră a Comitetului, Mara Gabrilli a declarat că se vorbeşte despre persoane cu dizabilităţi care sunt folosite - fără să-şi dea consimţământul - în teste clinice.

Comitetul a cerut Coreei de Nord să incrimineze penal toate aceste experimente, să intensifice supravegherea independentă a instituţiilor vizate şi să stabilească un mecanism prin care să ofere reparaţii victimelor.

„Persoanele cu dizabilităţi nu sunt nişte obiecte de experimentare, ci fiinţe umane care au dreptul la integritate fizică, la autonomie şi la respect”, a subliniat ea.

La baza raportului se află informaţii confidenţiale şi informaţii de la Raportorul Special ONU privind Coreea de Nord, care a efectuat o vizită în Coreea de Nord în 2017, dar şi măturii ale unor persoane care au fugit din această ţară foarte închisă.

Maria Gabrilli şi-a exprimat regretul faţă de faptul că Nordul nu a furnizat Comitetului date oficiale şi că, atunci când instituţia şi-a comunicat îngrijorarea Phenianului, „statul a declarat că aceasta este o minciună”.

Potrivit Comitetului, Constituţia Coreei de Nord nu interzice în mod explicit discriminarea pe baza dizabilităţilor.

Copii cumpărați pentru experimente

Comitetul denunţă faptul că persoanele cu dizabilităţi continuă să fie stigmatizate în această ţară şi o abordare duplicitară - pe de o parte veterani cu dizabilităţi care beneficiază de tratamente speciale, iar pe de altă parte privarea de anumite servicii a persoanelor cu dizabilităţi.

El îşi exprimă în raport „îngrijorarea faţă de faptul că persoane cu dizabilitaţi aflate în detenţie sunt supuse unor tratamente degradante”.

Un fost membru al Forţelor Speciale nord-coreene, Im Cheon-yong, a dezvăluit la A2 CNN că a fugit din ţara sa natală după ce a văzut copii cu dizabilităţi folosiţi ca animale de laborator într-un lagăr şi a constatat cu ochii săi „cumpărarea de copii cu dizabilităţi de la părinţii lor pentru a fi folosiţi în experimente”.

Potrivit fostului militar, în cazul în care părinţii copiilor cu dizabilităţi refuză, ei sunt ameninţaţi cu încarcerarea în lagăre.

„Aproape nimeni nu le spune infirmilor «persoane cu handicap»”, a declarat o sursă anonimă pentru Daily NK.

„Aeggu” și „ppiggo”

Potrivit acestei persoane intervievate de publicaţia sud-coreeană, populaţia nord-coreeană foloseşte cuvinte peiorative pentru a desemna persoane cu dizabilităţi, ca „aeggu” - în cazul nevăzătorilor sau „ppiggo” - în cazul persoanelor cu o mobilitate redusă.

„Familiile maltratează adesea persoanele cu dizabilităţi, cărora le spun să stea ascunse în casă”, declară această sursă.

„Din cauza viziunii negative generale, persoanele cu dizabilităţi nu se simt bine în public”, dă ea asigurări.

Potrivit raportului, care are la bază Convenţia ONU privind dreprurile persoanelor cu dizabilităţi din 2018, 5,5% din populaţia nord-coreeană - adică 1,41 de milioane dintre cei 25,73 de milioane de nord-coreeni - sunt persoane cu dizabilităţi.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat alături de dictatorii lumii: Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un
1
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat alături de dictatorii lumii: Xi...
nastase profimedia
2
Ce scrie presa occidentală despre imaginile de la parada dictatorilor, unde a aparut și...
viorica dancila
3
Cum explică Viorica Dăncilă prezența ei la parada militară de la Beijing. Răspunsul...
BUCURESTI - ALEGERI 2025 - MITING ELECTORAL - NICUSOR DAN - 11 MAI 2025
4
Nicușor Dan, despre viața familiei sale sub paza SPP: Trebuie să te duci până la...
copil
5
Operațiune de 40.000 de euro pentru a duce cu forța un copil din București în Italia...
De nicăieri: a aflat că moștenește aproape un miliard de euro, de la un bărbat pe care nu l-a văzut niciodată!
Digi Sport
De nicăieri: a aflat că moștenește aproape un miliard de euro, de la un bărbat pe care nu l-a văzut niciodată!
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
fake news cu pandemie
Rețelele sociale, inundate de fake news despre o nouă pandemie, după...
daniel david in studioul digi24
Sfatul ministrului Daniel David pentru părinți: „Să își ducă luni...
tanar la ghidonul unei trotinete electrice
Pericolul trotinetelor electrice în trafic: „Prind viteză mare în...
soldați ruși din infanteria marină fac instrucție în Murmansk
Aliații Kievului se tem că Rusia pregătește o nouă ofensivă în...
Ultimele știri
Dezbatere privind interzicerea accesului auto în pădurea Băneasa. Platforma Centura Verde cere aplicarea legii: „Pe aici nu se trece”
Rusia acuză europenii că împiedică soluționarea conflictului din Ucraina
Fostul președinte al SUA, Joe Biden, a fost operat, pentru a-i fi îndepărtate leziunile canceroase ale pielii
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
scaun
Operațiunea dezinfectarea. Cum șterg nord-coreenii urmele prezenței lui Kim Jong-un în camera în care s-a văzut cu Vladimir Putin
Vladimir Putin-Kim Jong Un meeting in Beijing
„Nu vom uita niciodată sacrificiile făcute”. Vladimir Putin i-a mulțumit lui Kim Jong-un pentru soldații care au murit în Kursk
Donald Trump.
Trump susţine că Rusia, China şi Coreea de Nord „conspiră” împotriva SUA. Mesajul ironic transmis de președintele american
CHINA BEIJING V DAY COMMEMORATIONS GATHERING (CN)
„China e de neoprit”, asigură președintele Xi Jinping. Paradă militară uriașă la Beijing, în prezența lui Putin și a lui Kim Jong Un
Ministrul belgian de externe, Maxime Prévot
Belgia va recunoaşte statul palestinian la Adunarea Generală a ONU: „Vor fi luate sancţiuni ferme împotriva guvernului israelian”
Partenerii noștri
Pe Roz
Giorgio Armani a murit la 91 de ani. Povestea designerului cu o avere de peste 10 miliarde $, care și-a fi...
Cancan
Maria, tânăra torturată în Dubai, ar putea ajunge după gratii 😲 Ce s-a întâmplat după interviul în care a...
Fanatik.ro
Cât de periculoase sunt, în realitate, antenele 5G? E sigură amplasarea lor în preajma școlilor sau...
editiadedimineata.ro
Carnea ar putea proteja împotriva cancerului
Fanatik.ro
Cum a ajuns Cristi Borcea să aibă afaceri de succes. Soția sa, Valentina Pelinel, a spus adevărul
Adevărul
Regretele românilor reîntorși acasă din Occident: „Am o ură și mai mare acum, decât atunci când am plecat...
Playtech
Palatul a ţinut secret până acum! Regele Charles este din ce în ce mai rău, dezvăluirile apropiaţilor
Digi FM
Giorgio Armani a murit. Ce se va întâmpla cu brandul lui, având în vedere că designerul nu avea copii
Digi Sport
Surpriză de proporții: l-ar fi părăsit pe Lamine Yamal după doar 13 zile pentru marele rival!
Pro FM
Nunta lui Sean Penn și Madonna, la 40 de ani. Detalii inedite despre petrecerea din Malibu, invitații celebri...
Film Now
Soția lui Bruce Willis, despre impactul diagnosticului asupra căsniciei: „E greu să știi unde se termină...
Adevarul
Cursa pentru soldații modificați genetic. Rusia și China testează limitele eticii în laboratoare secrete
Newsweek
Ministrul muncii schimbă regulile pentru pensiile de handicap. Cum vor fi evaluați 930.000 români?
Digi FM
Prinţesa Leonor a Spaniei, în salopeta de zbor, la Academia Forţelor Aeriene: „Sunt dornică să învăţ”. A...
Digi World
Cum vor arăta creatorii de conținut peste 25 de ani și cu ce probleme de sănătate s-ar putea confrunta...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în cutia de jucării a fiicei sale de 3 ani. Mama a crezut inițial că este o farsă
Film Now
Rebecca Ferguson și soțul ei, magnetici la Veneția. Sunt căsătoriți de șapte ani, dar abia acum au pășit...
UTV
Salma Hayek, apariție spectaculoasă la 59 de ani. Actrița și-a sărbătorit ziua în costum de baie roșu, pe un...