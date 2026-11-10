Coreea de Nord își dezvoltă arsenalul militar pe fondul tensiunilor regionale. Ce armă vrea să introducă în dotarea armatei din 2027

Coreea de Nord a anunţat marţi că intenţionează să desfăşoare o nouă torpilă de mare viteză la începutul anului 2027, la o zi după efectuarea unui test cu acest proiectil subacvatic, pe fondul tensiunilor intercoreene şi înaintea turneului asiatic al preşedintelui american Donald Trump.

Agenţia de presă nord-coreeană KCNA a informat că Phenianul şi-a planificat să introducă noul sistem de torpile de mare viteză în dotarea armatei sale „de la începutul anului 2027”, fără alte detalii, potrivit agenției EFE preluată de Agerpres.

Conform aceleiaşi surse, un test cu o torpilă de acest fel a fost efectuat în ziua precedentă în Marea Japoniei şi a fost astfel verificată „eficacitatea în luptă” a acestei arme.

Noua torpilă ar putea încorpora Inteligenţă Artificială

Autorităţile nord-coreene anunţaseră încă de luna trecută teste cu un nou sistem de torpile de mare viteză care încorporează Inteligenţă Artificială (IA), fără a oferi informaţii despre viteza exactă, semnalând în schimb că tehnologiile de propulsie au fost perfecţionate în zeci de teste efectuate în ultimii ani.

Anunţul despre noua torpilă nord-coreeană survine odată cu noile tensiuni intercoreene care au urmat exploziei din septembrie a două mine antipersonal în Zona Demilitarizată, deflagraţie care a rănit trei soldaţi sud-coreeni şi a condus la acuzaţii încrucişate între Phenian şi Seul cu privire la responsabilitatea pentru amplasarea acelor mine.

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Explozia minelor a survenit în timpul unei operaţiuni desfăşurate de Coreea de Sud în comun cu Comandamentul Naţiunilor Unite (UNC) pentru a verifica suspiciunile Seulului conform cărora Phenianul ar fi amplasat ilegal mine în zonă. Încă o mină a fost descoperită ulterior în apropierea locului exploziei.

Separat de acest incident, Ministerul de Externe nord-coreean a criticat acordul pe care SUA l-au dat Coreei de Sud să deţină submarine cu propulsie nucleară, apreciind că astfel se „adăugă un nou element de instabilitate în mediul de securitate al regiunii Asia-Pacific”. Primul submarin de acest fel ar urma să intre în dotarea armatei sud-coreene la jumătatea deceniului următor.

Donald Trump vrea să se întâlnească cu Kim Jong Un în timpul turneului asiatic

Tensiunile Coreei de Nord cu SUA au fost amplificate recent de acuzaţia formulată de FBI privind implicarea Phenianului în atacul cibernetic prin care au fost sustrase active digitale de circa 6,3 miliarde de dolari de pe platforma de tranzacţionare a criptomonedelor Binance.

Preşedintele american Donald Trump, care şi-a anunţat intenţia de a se întâlni cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, va efectua în zilele următoare un turneu în Asia, care va include participarea la summitul Asociaţiei Naţiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), în capitala filipineză Manila, şi la Forumul de Cooperare Economică Asia-Pacific (APEC), în oraşul chinez Shenzhen.

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Editor : A.P.