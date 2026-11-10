Live TV

Coreea de Nord își dezvoltă arsenalul militar pe fondul tensiunilor regionale. Ce armă vrea să introducă în dotarea armatei din 2027

Data publicării:
arme distrugere in masa coreea de nord
Foto: Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Noua torpilă ar putea încorpora Inteligenţă Artificială Donald Trump vrea să se întâlnească cu Kim Jong Un în timpul turneului asiatic

Coreea de Nord a anunţat marţi că intenţionează să desfăşoare o nouă torpilă de mare viteză la începutul anului 2027, la o zi după efectuarea unui test cu acest proiectil subacvatic, pe fondul tensiunilor intercoreene şi înaintea turneului asiatic al preşedintelui american Donald Trump.

Agenţia de presă nord-coreeană KCNA a informat că Phenianul şi-a planificat să introducă noul sistem de torpile de mare viteză în dotarea armatei sale „de la începutul anului 2027”, fără alte detalii, potrivit agenției EFE preluată de Agerpres.

Conform aceleiaşi surse, un test cu o torpilă de acest fel a fost efectuat în ziua precedentă în Marea Japoniei şi a fost astfel verificată „eficacitatea în luptă” a acestei arme.

Noua torpilă ar putea încorpora Inteligenţă Artificială

Autorităţile nord-coreene anunţaseră încă de luna trecută teste cu un nou sistem de torpile de mare viteză care încorporează Inteligenţă Artificială (IA), fără a oferi informaţii despre viteza exactă, semnalând în schimb că tehnologiile de propulsie au fost perfecţionate în zeci de teste efectuate în ultimii ani.

Anunţul despre noua torpilă nord-coreeană survine odată cu noile tensiuni intercoreene care au urmat exploziei din septembrie a două mine antipersonal în Zona Demilitarizată, deflagraţie care a rănit trei soldaţi sud-coreeni şi a condus la acuzaţii încrucişate între Phenian şi Seul cu privire la responsabilitatea pentru amplasarea acelor mine.

Citește și: Exercițiu militar în Coreea de Nord: Phenianul a testat rachete de croazieră cu încărcătură tip cluster

Explozia minelor a survenit în timpul unei operaţiuni desfăşurate de Coreea de Sud în comun cu Comandamentul Naţiunilor Unite (UNC) pentru a verifica suspiciunile Seulului conform cărora Phenianul ar fi amplasat ilegal mine în zonă. Încă o mină a fost descoperită ulterior în apropierea locului exploziei.

Separat de acest incident, Ministerul de Externe nord-coreean a criticat acordul pe care SUA l-au dat Coreei de Sud să deţină submarine cu propulsie nucleară, apreciind că astfel se „adăugă un nou element de instabilitate în mediul de securitate al regiunii Asia-Pacific”. Primul submarin de acest fel ar urma să intre în dotarea armatei sud-coreene la jumătatea deceniului următor.

Donald Trump vrea să se întâlnească cu Kim Jong Un în timpul turneului asiatic

Tensiunile Coreei de Nord cu SUA au fost amplificate recent de acuzaţia formulată de FBI privind implicarea Phenianului în atacul cibernetic prin care au fost sustrase active digitale de circa 6,3 miliarde de dolari de pe platforma de tranzacţionare a criptomonedelor Binance.

Preşedintele american Donald Trump, care şi-a anunţat intenţia de a se întâlni cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, va efectua în zilele următoare un turneu în Asia, care va include participarea la summitul Asociaţiei Naţiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), în capitala filipineză Manila, şi la Forumul de Cooperare Economică Asia-Pacific (APEC), în oraşul chinez Shenzhen.

Citește și: Eșecul în alegeri l-ar putea face pe Trump să reia dialogul cu Coreea de Nord: „Contextul de securitate din Asia s-ar schimba radical”

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Sfântul Nectarie Taumaturgul 2026. Sursă Foto Getty Images
1
Sărbătoare în calendarul ortodox pe 9 noiembrie: Sfântul căruia credincioșii îi cer...
copii care se bucura de ninsoare langa un brad de craciun
2
Cum va fi vremea de Crăciun. Meteorolog ANM: „Este posibil să avem strat de zăpadă nu...
Poland: Six killed in Krakow Shooting - 07 Nov 2026
3
Ce se știe despre autorul atacului din Cracovia: imagine tulburătoare a unui extremist...
Volodimir Zelenski și Donald Trump în Biroul Oval
4
Trump spune că Ucraina va ieşi din războiul cu Rusia cu o „configuraţie teritorială puţin...
Sir Richard Knighton
5
Aliații europeni sunt mai conștienți de apetitul tot mai mare al Kremlinului pentru risc...
Giovanni Becali, dezvăluiri despre Gică Hagi "la balerine"
Digi Sport
Giovanni Becali, dezvăluiri despre Gică Hagi "la balerine"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Pete Hegseth și Donald Trump
Scandalul de la Pentagon. Trump îi ia apărarea lui Hegseth și îl numește „ratat fără scrupule” pe republicanul care vrea să-l demită
profimedia-0999417666
Trump susține că se fac progrese către încheierea războiului cu Iranul. Replica Teheranului: „Știri false despre discuții imaginare”
colaj foto cu pandaru si negrutiu
ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Ce se schimbă în politica lui Donald Trump după pierderea Camerei Reprezentanților și a Senatului?
Vladimir Putin și Donald Trump.
Cum ar putea testa Rusia Articolul 5 al NATO. Scenariul îngrijorător pentru Europa, după înfrângerea lui Trump la alegerile din SUA
steaguri rusia ucraina sua abu dhabi negocieri pace
UE, divizată cu privire la rolul Europei în viitoarele discuții dintre Ucraina și Rusia de la Abu Dhabi
Recomandările redacţiei
Președintele rus Vladimir Putin.
Un apel telefonic către Putin a declanșat cea mai profundă ruptură în...
INSTANT_COTROCENI_URSULA_DAN_027_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nicușor Dan va ține o conferință de presă în această seară. Despre ce...
nave comerciale nave marfuri Marea Neagra
Rusia susţine că a lovit două nave de mărfuri şi un petrolier în...
avion care decoleaza de pe portavion american
WSJ: Avioane ale armatei americane au fost mutate dintr-o bază...
Ultimele știri
Un turist rătăcit în Munții Parâng a fost salvat de jandarmii montani și salvamontisti după 10 ore de căutări
Schimbare radicală de abordare: concesiile pe care le-ar putea face Ucraina și Rusia pentru a pune capăt războiului (Reuters)
Uniunea Europeană a dat în judecată trei mari companii pentru problemele apărute în dezvoltarea noului sistem de control la frontiere
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
6 zodii primesc o a doua șansă în dragoste. Împăcări, adevăruri incomode și noi începuturi
Cancan
Meteorologii anunță prima „noapte polară” în 2026, în România. Pe ce dată va fi și în ce orașe se va simți
Fanatik.ro
Cine sunt cei doi secunzi ai lui Rădoi care vin să-l ajute pe Reghecampf la FCSB. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Comisia Europeană: pagina „For You” a TikTok încalcă legislația digitală a UE
Fanatik.ro
Gigi Becali, dezvăluiri fără precedent: 10 decizii pe care le-a anunțat patronul FCSB
Adevărul
Războiul din Ucraina se mută sub pământ: rușii se strecoară prin conducte de gaze, ucrainenii trimit roboți
Digieconomic
Ce taxe plătesc persoanele care iau chiriași în gazdă. Regulile fiscale și obligațiile la ANAF în 2026
Digi FM
Îl mai știi pe Americanu’ din "La Bloc"? A fost la un pas de moarte, iar acum are o meserie surprinzătoare...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
L-a lăsat fără cuvinte. Ce a făcut Chivu în fața lui Popovici în vestiar, când toată lumea plecase acasă
Pro FM
Katy Perry ar urma să „dezvăluie secrete despre căsătoria ei întunecată cu Russell Brand”. Posibil într-o...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Salma Hayek, sclipitoare într-o rochie roșie care i-a conturat perfect silueta. Soțul abia și-a putut lua...
Adevarul
Reactorul 1 de la Cernavodă, oprit din nou după doar câteva zile. Nuclearelectrica schimbă directorul tehnic
Newsweek
Joi intră pensiile pe card. La ce oră le primesc pensionarii? Ordinea în care vin, în funcție de bancă
Digi FM
Mama lui Meghan Markle a ajutat FBI-ul în ancheta care îl vizează pe fostul ei soț. Thomas Markle, arestat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce sacrificau incașii copii pe vârfurile munților și ce pățeau aceștia înainte de moarte. Descoperire...
Digi Animal World
Polițist din Florida, viral după ce a „arestat” un emu fugar pe șosea: „N-am mai încătușat niciodată o pasăre”
Film Now
Michael Douglas, alături de „comorile” lui la gala „Art of Freedom”. Carys și Dylan, cum nu se poate mai...
UTV
David Popovici și Cristi Chivu au avut parte de o întâlnire specială pe San Siro. Cei doi români și-au oferit...