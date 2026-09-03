Coreea de Nord oficializează ruptura de Coreea de Sud: „Unificarea pașnică” dispare din statutul Partidului Muncitorilor

Statutul integral al Partidului Muncitorilor din Coreea, făcut public pentru prima dată, confirmă schimbarea radicală de doctrină a Phenianului față de Seul. Documentul reflectă viziunea impusă de Kim Jong Un, potrivit căreia cele două Corei nu mai aparțin unei singure națiuni care urmărește reunificarea, ci sunt două state „ostile”.

Coreea de Nord a eliminat din statutul partidului comunist referirile la „unificarea paşnică” cu Coreea de Sud, confirmă Yonhap joi, după consultarea documentului integral. Noua versiune oficială pentru Partidul Muncitorilor din Coreea este în concordanţă cu redefinirea de către regimul de la Phenian a legăturilor intercoreene ca relaţii între două state „ostile”, relatează Agerpres.

Statutul a fost publicat integral pentru prima oară de Institutul pentru Strategia de Securitate Naţională (INSS) de la Seul. Anterior, serviciile de informaţii sud-coreene afirmaseră că documentul a fost revizuit în iunie 2024 pentru a reflecta noua poziţie a Coreei de Nord, însă textul complet nu a fost accesibil până acum publicului.

Versiunea publicată joi include actualizările adoptate în februarie, la al nouălea congres al partidului comunist nord-coreean. Acestea consolidează autoritatea conducătorului Kim Jong-un şi nu mai menţionează realizările predecesorilor acestuia - bunicul său, Kim Ir-sen, fondatorul statului comunist, şi tatăl său, Kim Jong-il. Atribuţiile detaliate pentru Kim includ dreptul de a convoca adunări, de a numi şi demite oficiali şi de a dizolvat departamente ale partidului.

În afară de unificarea Peninsulei Coreene, din statut au fost eliminate şi menţiunile prezenţei militare a SUA în Coreea de Sud şi ale „forţelor externe”. Potrivit Yonhap, se întăreşte astfel poziţia Phenianului conform căreia cele două Corei sunt state complet separate, care nu mai sunt legate de o identitate naţională comună.

O clauză nouă prevede că alegerile interne din partid pot fi suspendate pe timp de război. Vârsta minimă pentru primirea în partid a crescut de la 18 la 20 de ani.

Rămâne neclar, după aprecierea Yonhap, cine ocupă funcţia de prim-secretar creată la al optulea congres al partidului, în 2021; titularul ar fi adjunctul oficial al lui Kim, iar INSS consideră că este vorba de Jo Yong-won, secretar al Comitetului Central.

La sesiunea din ianuarie 2024 a Adunării Supreme a Poporului, Kim a ordonat revizuirea Constituţiei Coreei de Nord, afirmând că „unificarea paşnică” cu Coreea de Sud nu mai este posibilă, iar conceptul unei singure naţiuni coreene trebuie eliminat. Modificările constituţionale au fost confirmate de Phenian în acelaşi an, în octombrie.

INSS vede modificările menţionate ca pe o reflectare a eforturilor Phenianului de tranziţie la o nouă „eră Kim Jong-un”, la aproape 15 ani de când acesta a preluat puterea ca al treilea membru al dinastiei de facto nord coreene.

Editor : M.I.