Coreea de Nord reia războiul psihologic cu difuzoare de propagandă la frontiera cu Coreea de Sud

Coreea de Nord va reinstala până la sfârșitul lunii octombrie difuzoare de propagandă de-a lungul frontierei cu Coreea de Sud și își va consolida pozițiile militare din zonă, a anunțat miercuri Kim Yo Jong, sora dictatorului nord-coreean Kim Jong Un, relatează AFP. Anunțul vine pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre cele două țări, după ce Seulul a avertizat că va răspunde ferm oricărei noi provocări a Phenianului.

„Unităţile noastre tactice de vânătoare ocupă noi poziţii, iar până la sfârşitul lunii octombrie difuzoare destinate războiului psihologic împotriva Republicii Coreea vor fi operaţionale de-a lungul întregii frontiere”, a anunţat Kim Yo Jong,, folosind numele oficial al Coreei de Sud (Republic of Korea, ROK).

„Conducătorii noştri militari au subliniat necesitatea de a le spune acestor bandiţi că noile noastre unităţi de tir au fost plasate în poziţie de tragere”, a declarat presei sora mai mică a dictatorului nord-coreean.

Ea a făcut declarațiile miercuri dimineaţa, la o zi după ce Seulul a ameninţat cu un răspuns „ferm” la orice nouă provocare nord-coreeană. Kim Yo Jong a precizat că Kim Jong Un a „dat ordinul să se fortifice frontiera”.

Mişcările de trupe anunţate de către Phenian trebuie să fie luate în serios, cere un cercetător de la Institutul Coreean al Afacerilor Militare, Hong Sung-pyo.

„Este vorba despre poziţii mici de mitralieră, posturi de pază sau poziţii de luptă ocupate de unităţi echipate cu armament individual, şi se pare că Coreea de Nord le-a mutat înainte, către frontieră”, a declarat el miercuri. „Între evoluţiile pe care e-am observat până în prezent, aceasta pare una dintre cele mai grave. Coreea de Nord a procedat la diverse demonstraţii ale puterii sale de foc , dar se pare că acum este vorba despre o desfăşurare operaţională”.

Coreea de Nord a testat recent o întreagă serie de arme, inclusiv un sistem de torpile cu ghidaj de precizie de un „nou tip” şi o rachetă hipersonică cu rază intermediară - două arme care, potrivit Pehnianului, folosesc inteligenţa artificială (AI).

Coreea de Sud avertizează că va răspunde ferm provocărilor Phenianului

Armata sud-coreeană a denunţat marţi drept „inacceptabil” ca Nordul să acuze Seulul de faptul că este responsabil de escaladarea tensiunilor militare în Peninsula coreeană şi a avertizat că va riposta ferm oricărei noi provocări. Ea a recunoscut că a recurs la difuzoare şi la focuri de somaţie, drept „măsuri defensive legitime”.

Şeful Statului Major Interarme sud-coreean Jin Yong-sung a ordonat forţelor armate „să racţioneze cu o hotărâre fermă”, în cazul în care Coreea de Nord invocă acţiuni ale Seulului drept pretext ale unei acţiuni agresive.

Cele două tabere au recurs în trecut la difuzarea de emisiuni la difuzoare - o practică din vremea Războiului Coreei (1950-1953), care nu s-a încheiat în mod oficial, deoarece cele două ţări au semnat în 1953 un armistiţiu, ci nu un tratat de pace -, dar şi la alte forme de „război psihologic”.

În 2024, Coreea de Nord a trimis către sud mii de baloane încărcate cu gunoaie, anunţând că erau represalii faţă de baloane cu mesaje de propagandă anti-nord-coreene trimise de către activişti sud-coreeni. După aceea, Coreea de Sud a repornit difuzoarele de la frontrieră pentru prima oară după şase ani, şi a difuzat hituri K-pop şi ştiri internaţionale.

Nordul a răspuns difiuzând sunete ciudate de-a lungul frontierei, perturbându-i pe locutorii sud-coreeni. Acestea au determinat Phenianul să ameninţe cu atacuri de artilerie împotriva difuzoarelor Seulului.

Preşedintele sud-coreean Lee Jae Myung s-a angajat să restabilească dialogul cu Nordul, fără condiţii prealabile, rupând astfel cu linia dură a predecesorului său. Anul trecut, Ministerul sud-coreean al Apărării a retras difuzoarele instalate de partea sa a frontierei şi şi-a prezentat decizia drept o „măsură pragmatică vizînd să contribuie la relaxarea tensiunilor cu Nordul”.

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Editor : M.I.