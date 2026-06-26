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Coreea de Nord testează noi sisteme de artilerie și rachete. Kim Jong Un: „Inamicii trebuie să trăiască în teamă”

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North Korea Koreas Tensions
Kim Jong Un inspectează locul unde Coreea de Nord a testat noi sisteme de artilerie și rachete, într-o locație nedezvăluită. Foto: Profimedia Images
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Liderul nord-coreean Kim Jong Un a supravegheat testarea unor noi sisteme de artilerie și rachete destinate să întărească capacitatea de atac la granița cu Coreea de Sud, afirmând că rivalii Phenianului trebuie să trăiască într-o stare permanentă de „neliniște și teamă”. Testele au avut loc în contextul marcării a 76 de ani de la izbucnirea războiului din Coreea, a relatat vineri agenţia de stat KCNA.

Kim Jong Un a afirmat că testele, realizate într-un loc al cărui nume nu a fost comunicat, au demonstrat progresele tehnologice obţinute pentru a modifica poziţia de tragere la „graniţa de sud”, referindu-se la graniţa intercoreeană şi pentru a dezvolta arme automate de mare distanţă şi ultraprecise, scrie Agerpres.

„Testele au analizat şi evaluat caracteristicile de luptă ale sistemului de lansatoare multiple modernizat de 240 de milimetri şi 24 de tuburi, puterea încărcăturii unei rachete balistice tactice cu misiune specială şi precizia impactului proiectilelor cu rază extinsă de acţiune ale tunului autopropulsat de 155 de milimetri”, a indicat KCNA.

Agenţia a adăugat că lansatorul multiplu de rachete cu 24 de tuburi este un sistem de foc îmbunătăţit pentru unităţile armatei a cărui rază a fost extinsă până la 90 de kilometri, cu automatizarea componentelor sale şi integrarea unui sistem de ghidare precis.

Liderul nord-coreean a susţinut, de asemenea, că a face ca inamicii să simtă „nelinişte şi teamă” în mod constant este o parte importantă a descurajării şi a dat asigurări că Coreea de Nord va arăta rivalilor săi că mijloacele sale de atac cu lungă rază „au fost înlocuite de versiuni modernizate în cel mai scurt timp posibil”.

În Coreea de Sud, preşedintele Lee Jae Myung a rostit joi un discurs cu ocazia marcării războiului coreean în care nu a făcut referiri directe la Phenian.

Cu toate acestea, Lee Jae Myung a subliniat că guvernul său va proteja poporul şi teritoriul sud-coreean „printr-o capacitate de apărare naţională puternică”, construind „o peninsulă coreeană paşnică, unde să nu existe frică de război şi nici nevoie de conflict”.

Regimul de la Phenian continuă să considere Coreea de Sud drept „cel mai ostil stat”, poziţie pe care a reiterat-o luna aceasta în timpul unei sesiuni plenare a Comitetului Central al Partidului Muncitorilor, şi a respins dialogul intercoreean în pofida poziţiei conciliantă a guvernului preşedintelui Lee Jae Myung.

Editor : M.I.

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