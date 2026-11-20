Ministerul Educației din Coreea de Sud a anunțat că 111 candidați au fost depistați cu dispozitive inteligente neautorizate la examenul național de admitere la facultate. Autoritățile au recurs la o măsură fără precedent pentru a combate frauda cu ajutorul inteligenței artificiale (AI): au activat sistemul național de alertare de urgență, făcând să sune telefoanele din întreaga țară.

Aproximativ o jumătate de milion de elevi au susținut săptămâna aceasta examenul de admitere la facultate, cunoscut sub numele de Suneung, pe fondul mai multor scandaluri recente de fraudă. Înaintea examenului, autoritățile au anunțat măsuri antifraudă, inclusiv transmiterea unor alerte de urgență către toate telefoanele mobile din țară, pentru a identifica dispozitivele neautorizate aflate în sălile de examen, transmite BBC.

Vineri, premierul Lee Jae Myung a cerut o reformă a sistemului de examinare, pentru a combate frauda cu ajutorul inteligenței artificiale. În Coreea de Sud, examenele publice „influențează semnificativ distribuirea oportunităților și a resurselor”, a declarat Lee, adăugând că folosirea inteligenței artificiale pentru a trișa la astfel de teste „zdruncină ordinea fundamentală a societății noastre, subminând corectitudinea și încrederea”.

Dintre cei 111 candidați depistați cu dispozitive inteligente neautorizate, cinci au fost surprinși folosindu-le efectiv în timpul examenului, au precizat vineri autoritățile sud-coreene.

Scandalurile de fraudă cu AI au dus la înăsprirea măsurilor

Îngrijorările legate de frauda academică s-au intensificat în ultimele săptămâni, după apariția unor informații despre candidați care au trișat folosind dispozitive bazate pe inteligență artificială. Luna trecută, doi candidați au fost prinși folosind ochelari cu inteligență artificială pentru a copia la examenele de admitere la universitate. Au fost anunțate și recompense pentru cei care semnalează fraude.

Ministerul Educației a anunțat, de asemenea, la începutul acestei luni, că patru elevi de gimnaziu și liceu au fost prinși anul acesta folosind ochelari cu AI pentru a trișa.

Temerile au atins punctul culminant în weekend, când candidatul care obținuse cel mai mare punctaj la examenul național de certificare pentru consultanții fiscali din Coreea de Sud a recunoscut că a fraudat testul folosind o cameră video miniaturală, un telefon mobil și instrumente de inteligență artificială. Candidatul greșise o singură întrebare din 160.

„Am folosit o microcameră pentru a fotografia întrebările de la examen și le-am trimis unei inteligențe artificiale, apoi mi-am verificat răspunsurile pe smartphone pentru a frauda examenul”, a declarat candidatul, Han Won-seok, în vârstă de 34 de ani, într-o înregistrare video publicată duminică.

Recunoașterea fraudei, cu doar câteva zile înainte de Suneung, a determinat autoritățile să introducă în ultimul moment măsuri suplimentare pentru prevenirea copiatului la examenul național.

Alerte de urgență pe toate telefoanele din țară, inclusiv pe cele ale turiștilor

Printre măsurile adoptate s-a numărat activarea sistemului național de alertare de urgență în ziua examenului. Joi, între orele 08:00 și 15:00, au fost transmise trei alerte care au făcut ca telefoanele mobile din întreaga țară să sune simultan, chiar dacă erau setate pe modul silențios.

Alertele au fost recepționate inclusiv de telefoanele turiștilor care foloseau servicii de roaming. Telefoanele nu au sunat dacă erau închise sau setate pe modul avion. A fost prima dată când Coreea de Sud a folosit sistemul național de alertare în caz de dezastre pentru a depista candidații care încearcă să fraudeze examenele.

Candidaților li s-a cerut, de asemenea, să acopere nasturii cămășilor și jachetelor, pentru a împiedica utilizarea unor camere video ascunse. Autoritățile au efectuat și verificări ale ochelarilor purtați de elevi.

Toate aceste măsuri au stârnit îngrijorare chiar și în rândul candidaților care nu intenționau să trișeze. Înaintea examenului, un elev din ultimul an de liceu a declarat pentru Korea Times că se temea ca ochelarii săi cu rame groase să nu fie confundați cu ochelari inteligenți.

Un alt candidat a povestit agenției Yonhap că, deși poartă în mod obișnuit ochelari, a ales să folosească lentile de contact la Suneung pentru a evita orice suspiciune.

Examenul care poate decide viitorul unui tânăr sud-coreean

Organizat în fiecare noiembrie, Suneung este cunoscut pentru dificultatea sa și pentru durata de opt ore, timp în care candidații susțin o serie de probe succesive.

Elevii trebuie să răspundă la aproximativ 200 de întrebări din mai multe discipline, printre care limba coreeană, matematica, engleza, științele sociale și științele naturii.

În ziua examenului, întreaga țară își încetinește activitatea: lucrările de construcții sunt suspendate, zborurile sunt oprite temporar, iar exercițiile militare sunt întrerupte pentru a asigura condiții optime de examinare.

Pentru mulți sud-coreeni, Suneung reprezintă punctul culminant al anilor de școală și un moment decisiv care le poate influența admiterea la universitate, cariera și statutul social.

Editor : M.I.