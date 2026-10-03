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Coreea de Sud, către Trump: Nu finanțăm deocamdată gazoductul din Alaska

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President Donald Trump speaks with President Lee Jae Myung of the Republic of Korea in the gift shop at the Gyeongju National Museum, South Korea on Wednesday, October 29, 2025. (Official White House Photo by Daniel Torok)
Președintele Donald Trump discută cu președintele Lee Jae Myung al Republicii Coreea în magazinul de suveniruri al Muzeului Național Gyeongju, Coreea de Sud, 29 octombrie 2025. Foto: Profimedia Images
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Din articol
Un proiect de gaze naturale blocat de ani de zile Investiții promovate de Casa Albă Proiectul, prezentat drept o transformare pentru Alaska

Președintele Donald Trump a lăudat finanțarea din partea Coreei de Sud pentru un proiect de conductă din Alaska, blocat de mult timp. Guvernul coreean a declarat că nu a promis acești bani, scrie Politico.

Guvernul coreean a negat joi dimineață că ar fi finalizat o investiție pentru un proiect de gaze naturale din Alaska, blocat de mult timp, la mai puțin de 24 de ore după ce președintele Donald Trump a încercat să-l susțină pe senatorul republican al statului printr-un anunț de finanțare făcut cu fast în Biroul Oval.

„Este un senator extraordinar, care poartă întreaga responsabilitate pentru acest gazoduct”, a spus Trump despre senatorul Dan Sullivan, care a stat alături de el miercuri la Casa Albă. „Este un om care lucrează alături de mine, umăr la umăr.”

Există însă o singură problemă: Coreea de Sud afirmă că investiția în gazoduct este încă în curs de analiză.

Președintele coreean Lee Jae Myung și mai mulți alți membri ai guvernului său au declarat joi că investiția lor în gazoductul din Alaska rămâne condiționată.

„Proiectul Alaska LNG va trece la faza de lucru cu condiția ca 1) viabilitatea sa comercială să fie confirmată și 2) să respecte procedurile legale ale Republicii Coreea”, a postat Lee pe X joi dimineață, potrivit unei traduceri.

Guvernul a emis, de asemenea, un comunicat în care se precizează că „cele două țări au convenit să înceapă analizarea proiectului” și vor proceda pe baza „cerințelor de rezonabilitate comercială”.

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Un proiect de gaze naturale blocat de ani de zile

Proiectul presupune construirea unei conducte de gaze naturale de mare anvergură pentru transportul energiei din nordul Alaskăi către partea de sud a statului și ar urma să creeze un terminal care ar facilita exporturile către țări asiatice precum Coreea de Sud și Japonia. Președinții au promis încă din timpul administrației Carter că vor exploata aceste rezerve izolate de gaze naturale din nordul Alaskăi, însă mai multe eforturi au eșuat în a atrage investiții din cauza preocupărilor legate de costuri și de rentabilitatea viitoare.

Miercuri, Trump a afirmat că Coreea de Sud s-a angajat să aloce 54 de miliarde de dolari pentru finanțarea proiectului, ca parte a unui angajament de investiții de 350 de miliarde de dolari pe care Seulul l-a asumat anul trecut în cadrul unui acord menit să reducă amenințarea tarifelor americane. El a mai spus că Coreea va cheltui aproximativ 120 de miliarde de dolari pentru opt centrale nucleare în patru state și aproximativ 20 de miliarde de dolari pentru o centrală electrică pe gaz natural în Texas.

Acesta a fost cel mai recent dintr-o serie de evenimente organizate de Casa Albă în ultimele zile pentru a promova investiții străine masive în proiecte din statele-cheie pentru alegerile de la jumătatea mandatului — chiar dacă detaliile rămân neclare.

Investiții promovate de Casa Albă

La începutul acestei săptămâni, administrația a scos în evidență o nouă fabrică de oțel din Iowa, dar unii experți din industrie sunt sceptici cu privire la construirea acesteia, având în vedere trecutul financiar tulbure al companiei Mesabi Metallics, cu care este asociată, precum și faptul că previziunile sale se bazează pe prețurile actuale ridicate ale oțelului din SUA.

Trump a precizat miercuri că anunțul privind investiția în GNL are legătură cu șansele electorale ale lui Sullivan. El a denunțat faptul că un alt candidat pe nume Dan Sullivan — care candidează ca independent — a fost admis pe buletinul de vot din Alaska pentru alegerile din noiembrie și le-a spus reporterilor adunați acolo că actualul senator Sullivan îi ascultă sfaturile.

„Trebuie să vă spun asta pentru că el are alegeri”, a spus Trump la un moment dat.

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Proiectul, prezentat drept o transformare pentru Alaska

Trump și Sullivan au subliniat miercuri că proiectul conductei ar avea un impact transformator pentru locuitorii din Alaska, iar un reprezentant al dezvoltatorului a afirmat că proiectul va fi finalizat în trei ani. Niciun membru al guvernului coreean nu a luat cuvântul în timpul anunțului de la Casa Albă.

Dacă ar fi făcut-o, ar fi putut sublinia faptul că guvernul de la Seul alocase deja angajamentul său anual de investiții de 20 de miliarde de dolari SUA pentru centrala electrică pe gaz natural din Texas — un alt stat în care republicanii se află într-o cursă strânsă pentru Senat.

Editor : Ana Petrescu

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