Coreea de Sud cere ambasadei ruse să îndepărteze un banner: mesajul afișat după patru ani de război în Ucraina

Russian Embassy In South Korea Hangs War Banner, Seoul - 23 Feb 2026
Un banner pe care scrie în limba rusă „Victoria va fi a noastră” e afișat pe clădirea ambasadei Rusiei din Seul, Coreea de Sud, luni, 23 februarie 2026, cu o zi înainte de a patra aniversare a invaziei Rusiei în Ucraina din 2022. Foto: Profimedia

Coreea de Sud a cerut Ambasadei Rusiei să dea jos un banner mare pe care scrie „Victoria va fi a noastră”, afişat chiar înainte de împlinirea a patru ani de la începutul invaziei ruse în Ucraina, a declarat Ministerul de Externe de la Seul, relatează Reuters.

Duminică, ministerul a informat într-un comunicat că a transmis ambasadei îngrijorările sale, fără a preciza dacă a primit un răspuns.

Bannerul de aproximativ 15 metri, în culorile drapelului rus şi inscripţionat în limba rusă, a fost agăţat pe peretele exterior al ambasadei din centrul Seulului înainte de împlinirea, marţi, a patru ani de la invazia Rusiei în Ucraina.

Bannerul a rămas însă în acelaşi loc şi luni, notează News.ro.

În comunicatul său, ministerul a reiterat poziţia Coreei de Sud potrivit căreia invazia Rusiei în Ucraina este ilegală.

Ministerul a mai afirmat că ar trebui să înceteze cooperarea militară dintre Rusia şi Coreea de Nord, descriind-o ca o ameninţare gravă la adresa securităţii Coreei de Sud şi o încălcare a Cartei ONU şi a rezoluţiilor Consiliului de Securitate al ONU.

La începutul acestei luni, ambasadorul rus în Coreea de Sud, Gheorghi Zinoviev, a lăudat ceea ce a descris ca fiind rolul trupelor nord-coreene în luptele din regiunea Kursk din Rusia.

În cadrul unui pact de apărare reciprocă cu Rusia din 2024, Coreea de Nord a trimis aproximativ 14.000 de soldaţi să lupte alături de trupele ruse împotriva Ucrainei, unde peste 6.000 dintre ei ar fi fost ucişi, potrivit surselor sud-coreene, ucrainene şi occidentale.

Ambasada Rusiei la Seul nu a putut fi contactată imediat pentru comentarii prin telefon. Un mesaj vocal automat a anunţat că ambasada este închisă luni ca urmare a unei sărbători legale, precizează Reuters.

