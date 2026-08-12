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Coreea de Sud dezvăluie o strategie tehnologică ambițioasă. Își propune să aselenizeze până în 2030

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Illuminated moon and the milky way
Foto: Getty Images
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Coreea de Sud a prezentat miercuri o strategie tehnologică ambițioasă, construită în jurul a șapte proiecte majore, de la energia nucleară și calculul cuantic până la explorarea spațială și biotehnologie. Prin această inițiativă, Seulul urmărește să identifice noi motoare de dezvoltare economică, dincolo de industria semiconductorilor și de inteligența artificială (AI), informează Reuters.

Inițiativa „Seven Major SEED” a fost anunțată în cadrul unei ședințe desfășurate la Casa Albastră și conduse de președintele sud-coreean Lee Jae Myung. Printre obiective se numără dezvoltarea comercială, până în 2035, a unor reactoare modulare mici (SMR) produse în Coreea de Sud, realizarea unei aselenizări până în 2030 și dezvoltarea, până în 2029, a unui computer cuantic de 100 de qubiți. Planul prevede, de asemenea, comercializarea unor produse bazate pe interfața creier-computer până în 2035.

Potrivit președintelui Lee, Coreea de Sud trebuie să profite de avântul industriei semiconductorilor și de extinderea rapidă a AI pentru a pregăti din timp următoarele surse de creștere economică.

„Cele șapte proiecte SEED despre care discutăm azi vor deveni motoare de creștere de nouă generație și bunuri naționale strategice”, a declarat Lee.

Strategia vizează șapte domenii: reactoare nucleare de dimensiuni mici, energia de fuziune, surse regenerabile de energie de nouă generație, tehnologia cuantică, sectorul spațial și aeronautic, biotehnologia avansată, precum și lanțurile de aprovizionare cu minerale și materiale critice, potrivit ministrului pentru Știință, Bae Kyung-hoon.

Planul este lansat în contextul în care Coreea de Sud se confruntă cu o reducere a populației aflate la vârsta de muncă și încearcă să-și consolideze poziția în domeniul tehnologiilor emergente. Acestea sunt considerate tot mai importante atât pentru competitivitatea economică, cât și pentru securitatea națională.

„Vom ajuta aceste semințe să crească și vom construi o Coree de Sud cu care să nu poată rivaliza nimeni în 10 sau 20 de ani”, a declarat Bae.

Editor : Ana Petrescu

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