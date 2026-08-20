Coreea de Sud estimează că Phenianul deține până la 120 de arme nucleare. Cifra, mult peste estimarea lui Trump

Coreea de Sud estimează că Coreea de Nord deține între 80 și 120 de arme nucleare, a declarat joi ministrul sud-coreean al Apărării, Ahn Gyu-back. Cifra este semnificativ mai mare decât cea avansată recent de președintele american Donald Trump, potrivit căruia Phenianul ar deține 57 de arme nucleare.

Ahn Gyu-back le-a spus parlamentarilor că, în general, se consideră că Phenianul deține între 80 și 120 de încărcături nucleare, însă a avertizat că este dificil de stabilit o cifră exactă, relatează Reuters și AFP preluate de Agerpres.

„Estimăm în general că numărul lor este între 80 și 120, dar este dificil să se determine un număr exact”, a declarat Ahn în fața unei comisii parlamentare.

Ulterior, ministrul a precizat că cifra provine din estimările unor organizații private de cercetare și că armata sud-coreeană nu poate confirma oficial aceste date.

Întrebat despre declarația făcută de Trump cu o zi înainte, potrivit căreia liderul nord-coreean Kim Jong Un deține în prezent 57 de arme nucleare „foarte puternice”, Ahn a răspuns: „Cifrele par oarecum diferite”.

Trump a făcut această declarație miercuri, la Casa Albă, în timp ce vorbea despre Kim Jong Un și despre planurile sale de a se întâlni cu liderul nord-coreean la sfârșitul acestui an.

Coreea de Sud nu recunoaște oficial statutul nuclear al Phenianului

Coreea de Sud a evitat să dezvăluie public estimări detaliate privind arsenalul nuclear al Coreei de Nord și nu recunoaște oficial Phenianul drept stat care deține arme nucleare, în cadrul politicii sale de lungă durată de susținere a denuclearizării.

Întrebat dacă guvernul sud-coreean a recunoscut Coreea de Nord ca stat înarmat nuclear, Ahn a reiterat această poziție.

„Nu putem recunoaște oficial acest lucru”, a spus el.

Ministrul a refuzat, de asemenea, să comenteze dacă declarațiile lui Trump privind cele 57 de ogive nucleare nord-coreene echivalează cu recunoașterea de către Statele Unite a statutului nuclear al Phenianului. Ahn a spus că nu ar fi potrivit ca ministrul Apărării din Coreea de Sud să comenteze declarațiile președintelui american.

Seul se bazează în continuare pe protecția nucleară a SUA

Ahn a declarat că Seulul va continua să se bazeze pe umbrela nucleară a Statelor Unite, în conformitate cu politica non-nucleară de lungă durată a Coreei de Sud.

„Nu putem dezvolta arme nucleare. Nici nu ar trebui să acceptăm desfășurarea de arme nucleare tactice americane”, a mai spus Ahn.

Editor : Ana Petrescu