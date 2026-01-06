Corina Machado reiterează dorința de a împărți Nobelul pentru Pace cu Trump: „Dacă în octombrie credeam că o merita, imaginaţi-vă acum”

La două zile după capturarea lui Nicolás Maduro, lidera opoziţiei venezuelene, María Corina Machado, laureată a Premiului Nobel pentru Pace 2025, a salutat public acţiunea lui Donald Trump şi a spus că vrea să împartă premiul cu el, deşi preşedintele american a exclus-o ca opţiune pentru conducerea Venezuelei.

Într-un interviu acordat luni postului american Fox News, María Corina Machado şi-a exprimat recunoştinţa faţă de Donald Trump, la o zi după operaţiunea americană care a dus la arestarea lui Nicolás Maduro, pe 3 ianuarie, la Caracas, notează News.ro.

Lidera opoziţiei consideră că intervenţia americană a marcat un moment decisiv pentru Venezuela. Câştigătoare a Premiului Nobel pentru Pace 2025, ea a afirmat în special că doreşte să împartă această distincţie cu preşedintele american Donald Trump.

„3 ianuarie va rămâne în istorie ca ziua în care justiţia a învins tirania”, a spus ea despre raidul de sâmbătă. Ea i-a mulţumit lui Trump pentru „viziunea sa curajoasă, acţiunile istorice pe care le-a întreprins împotriva acestui regim narco-terorist”.

Revenind asupra anunţului Comitetului Nobel din octombrie anul trecut, María Corina Machado a explicat că a asociat imediat această distincţie cu preşedintele american. „De îndată ce am aflat că am primit Premiul Nobel pentru Pace, l-am dedicat preşedintelui Trump, pentru că am considerat că îl merită”, a afirmat ea.

„Mulţi oameni spuneau că era imposibil să realizeze această operaţiune. Dacă în octombrie credeam că o merita, imaginaţi-vă acum. Tocmai a demonstrat-o întregii lumi”, a comentat Machado.

Lidera opoziţiei a mers mai departe, explicând că doreşte să împartă simbolic premiul Nobel cu Donald Trump, pe care îl prezintă ca un actor cheie al tranziţiei viitoare.

„Mi-ar plăcea foarte mult să-i pot spune personal că poporul venezuelean doreşte să i-l înmâneze şi să-l împartă cu el”, a declarat ea, înainte de a concluziona: „Ceea ce a făcut este istoric. Este un pas important către o tranziţie democratică”.

Machado vrea să se întoarcă acasă, Trump nu o sprijină

În acelaşi interviu, lidera opoziţiei a afirmat că intenţionează să se întoarcă în Venezuela „cât mai curând posibil”. Ea a detaliat liniile generale ale proiectului său politic, chiar dacă Donald Trump nu o susţine pentru a prelua conducerea ţării.

Preşedintele american a exclus-o pe Maria Corina Machado ca opţiune pentru conducerea Venezuelei, considerând că „nu se bucură nici de sprijin, nici de respect în ţara sa”. El a exclus, de asemenea, organizarea de alegeri în următoarele 30 de zile, declarând la NBC că Statele Unite trebuie mai întâi „să pună ţara pe picioare”.

Maria Corina Machado a declarat luni că nu a mai vorbit cu preşedintele SUA din octombrie 2025. „De fapt, am vorbit cu preşedintele Trump pe 10 octombrie, în aceeaşi zi în care a fost anunţat Premiul (Nobel pentru Pace), (dar) nu am mai vorbit de atunci”, a declarat Machado în emisiunea „Hannity” de la Fox News.

Ea a primit premiul pentru lupta sa împotriva a ceea ce Comitetul Nobel norvegian a numit o dictatură.

Machado – considerată în prezent cea mai credibilă adversară a preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro, acum dat jos de la putere – a părăsit Venezuela luna trecută pentru a se deplasa în Norvegia, unde a acceptat premiul, şi nu s-a mai întors de atunci. Ea a declarat că mişcarea ei este pregătită să câştige alegeri libere. Trump pare însă să spere, deocamdată, să colaboreze cu preşedintele interimar Delcy Rodriguez şi cu alţi înalţi oficiali din guvernul Maduro, dezamăgind opoziţia şi contribuind la nervozitatea din jurul Venezuelei, scrie Reuters.

„Credem că această tranziţie ar trebui să avanseze”, a declarat Machado în interviul acordat Fox News. „În alegeri libere şi corecte, vom câştiga peste 90% din voturi”, a estimat ea.

Trump a declarat însă că SUA trebuie să ajute la rezolvarea problemelor Venezuelei înainte de alegeri, considerând că termenul de 30 de zile este nerealist. „Trebuie să rezolvăm mai întâi problemele ţării... Nu există nicio posibilitate ca oamenii să poată vota”, a declarat Trump pentru NBC.

În interviul acordat luni seara, primul de la capturarea lui Maduro de către SUA, Machado nu a dezvăluit locul în care se află şi nici alte detalii despre repatrierea în Venezuela, unde loialiştii Partidului Socialist al lui Maduro rămân la putere, iar Machado este anchetată pentru incitare la insurecţie în armată. Dar, spre dezamăgirea marii diaspore – unul din cinci venezueleni a plecat în timpul unei implozii economice – Trump a declarat că Machado nu are sprijin.

