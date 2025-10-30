Corpurile altor doi ostatici israelieni au fost predate de Hamas Crucii Roșii

Aripa armată a mişcării islamiste palestiniene Hamas a predat joi Crucii Roşii rămăşiţele pământeşti a doi ostatici, ce urmează să ajungă la armata israeliană în Fâşia Gaza, în cadrul acordului de încetare a focului intrat în vigoare pe 10 octombrie, transmit agențiile internaționale de presă.

Brigăzile Ezzedine al-Qassam anunţaseră joi la prânz, pe contul lor Telegram, că vor preda corpurile a „doi prizonieri israelieni”.

Ulterior în cursul zilei, armata israeliană a confirmat că „două sicrie ale unor persoane decedate luate ostatice” au fost transferate Crucii Roşii, scrie Agerpres.

Mişcarea islamistă palestiniană a predat până acum rămăşiţele pământeşti ale unui număr de 15 dintre cele 28 ostatici decedaţi aflaţi în Fâşia Gaza ce ar fi trebuit restituite la începutul încetării focului, explicând că localizarea corpurilor este „complexă şi dificilă” în enclava palestiniană aflată în ruină.

Hamas a predat luni seară rămăşiţele pământeşti ale unui ostatic, pe care medicii legişti l-au identificat ca fiind Ofir Tzarfati.

Întârzierile succesive în predarea corpurilor fără viaţă ale ostaticilor decedaţi au provocat iritarea guvernului israelian.

Marţi, un soldat israelian a fost ucis de gloanţe la Rafah, în sudul Fâşiei Gaza. La scurt timp, premierul israelian a ordonat lovituri „imediate” asupra Fâşiei Gaza, acuzând Hamas de încălcarea încetării focului, lovituri care au făcut peste 100 de morţi, potrivit Apărării civile din Gaza.

Ulterior, mişcarea Hamas a anunţat amânarea predării rămăşiţelor pământeşti ale unui ostatic, ce era prevăzută în aceeaşi zi, din cauza „încălcărilor” de către Israel a acordului de încetare a focului.

Începând de miercuri dimineaţă, Israelul a declarat că a reluat aplicarea încetării focului.

De partea sa, Hamas a dat asigurări că „nu există nicio legătură între incidentul de la Rafah” şi combatanţii săi.

Pe 7 octombrie 2023, comandouri ale mişcărilor palestiniene Hamas şi Jihadul Islamic au efectuat un atac terorist fără precedent contra Israelului, ucigând 1.221 persoane, în majoritate civili, şi luând 251 de ostatici pe care i-au dus în Fâşia Gaza.

Atacul palestinian în sudul Israelului a provocat reacţia dură a armatei israeliene, care a ripostat cu o campanie de lovituri aeriene şi o operaţiune terestră în Fâşia Gaza, soldată cu 68.531 de morţi, potrivit Ministerului Sănătăţii din Gaza.

Citește și:

VIDEO Israelul a lansat noi atacuri în Gaza după anunțul de încetare a focului: „Au fost vizate ținte teroriste”. Riposta militanților Hamas

Editor : B.E.