Crema de hemoroizi, printre ofrandele aduse de tinerii chinezi strămoșilor: cum s-a ajuns la ciudatul obicei

Turiștii vizitează Parcul Templului Cerului din Beijing pe 6 aprilie 2026. În timpul sărbătorii Qingming, parcurile municipale din Beijing au înregistrat 2,17 milioane de vizite. Foto: Imaginechina / Sipa USA / Profimedia

Bețișoare parfumate, flori, fructe și hârtie arsă sunt ofrandele tradiționale pentru strămoși la festivalul chinezesc de curățare a mormintelor. Dar tinerii au alte idei: analgezice pentru un lord al războiului care suferea de dureri de cap și cremă pentru hemoroizi pentru o figură istorică suferind din cauza lor, scrie The Times.

Pe lângă îngrijirea mormintelor, familiile aprind de obicei petarde și așa-numiții „bani joss” — bancnote speciale menite să-i onoreze pe cei morți — în timpul festivalului anual Qingming. Unii ard replici de hârtie ale unor bunuri de lux, inclusiv genți de mână de designer.

Cu toate acestea, un număr tot mai mare de tineri pasionați de istorie preferă omagii personalizate și neobișnuite aduse celebrităților din trecut.

La mausoleul lui Cao Cao, un răboinic care a murit în anul 220 d.Hr., vizitatorii au lăsat cutii cu analgezice moderne, inclusiv ibuprofen. Se spune despre Cao Cao că suferea de dureri de cap severe în ultimii ani de viață.

Un student care vizita mausoleul din provincia Henan, venit din Beijing, a oferit un ursuleț de pluș îmbrăcat ca un dentist; unii istorici speculează că războinicul Cao Cao avea carii dentare.

Vizitatorii au lăsat unguent pentru hemoroizi la mormântul lui Zhang Juzheng, un înalt funcționar al curții din timpul dinastiei Ming, despre care se spune că suferea de această afecțiune. La mormântul poetului Li Bai din secolul al VIII-lea, un iubitor de vin cunoscut pentru versuri precum „Trezirea din beție într-o zi de primăvară”, fanii au adus baijiu (o băutură distilată, de obicei din sorg, cu o concentrație de alcool între 35%v și 60%, n.r.), bere și alte băuturi.

Oamenii ard ofrande pentru strămoșii lor decedați pe o stradă din Beijing, cu ocazia Festivalului anual al Curățării Mormintelor, cunoscut și sub numele de Festivalul Qingming, pe 6 aprilie 2026. Foto: Pedro PARDO / AFP / Profimedia

La mormântul generalului Huo Qubing, care a murit tânăr în 117 î.Hr., au apărut gustări. La mormântul omului de stat Zhuge Liang, care a murit în 234 d.Hr., vizitatorii au lăsat bilete de tren de la Chengdu la Xi’an pentru a simboliza finalizarea campaniilor sale militare din „expediția nordică”.

Imaginile cu aceste ofrande au devenit virale pe rețelele sociale chineze, adesea însoțite de comentarii umoristice. Una îl avertizează pe Cao Cao: „De vreme ce ai luat Ibuprofen, ține minte — fără băutură!”

The Times scrie despre o renaștere a culturii tradiționale în rândul tinerilor chinezi, iar mormintele personalităților istorice au fost de ani buni în centrul unui entuziasm modern din ce în ce mai mare al fanilor. Unii fac pelerinaje la morminte după ce au fost inspirați de ficțiunea istorică scrisă de fani, de filme și seriale TV sau de un sentiment de legătură personală profundă.

Luo Liting, o studentă la masterat, a declarat agenției de știri Xinhua despre afinitatea sa pentru Zhou Yu, un general al dinastiei Han de Est care s-a ciocnit cu Cao Cao la începutul secolului al III-lea. Ea a spus că a pornit într-o călătorie de 1.200 de kilometri pentru a depune o poezie, o notiță scrisă de mână și o floare de piersic uscată la mormântul lui Zhou din provincia Anhui.

„La început, admirația mea era superficială, ca o pasiune dintr-un roman de dragoste”, a spus Luo. „Dar, în anii mei de nesiguranță din jurul vârstei de 20 de ani, am ajuns să îi admir cu adevărat calmul, grația și abordarea liberă a vieții. El este persoana la care aspir să ajung.”

