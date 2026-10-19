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Cresc tensiunile în Orientul Mijlociu. SUA îi îndeamnă pe americanii din regiune la „vigilență sporită”

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sustinatori houthi
Susținători ai rebelilor houthi protestează la Sanaa împotriva intervenției saudite în Yemen. Foto: Profimedia Images
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Ambasadele SUA din Orientul Mijlociu au îndemnat luni cetăţenii americani să fie extrem de vigilenţi, având în vedere situaţia de securitate „complexă” şi posibilele anulări de zboruri, la aproape opt luni de la începerea războiului.

Mesajul a fost transmis de misiunile diplomatice din statele din Golf, precum şi din Iran, Irak, Iordania, Israel şi Liban, arată Agerpres.

Americanii „aflaţi în prezent în Orientul Mijlociu sunt îndemnaţi să dea dovadă de o vigilenţă sporită, având în vedere contextul de securitate complex”, au scris ambasadele, menţionând atacurile recente împotriva Arabiei Saudite lansate de rebelii houthi pro-iranieni din Yemen.

„Aceste ostilităţi s-ar putea răspândi rapid dincolo de această zonă”, au avertizat ele, adăugând că „Iranul şi aliaţii săi ar putea viza” interesele SUA.

În urma represaliilor Iranului din primăvară împotriva statelor din Golf, violenţele din Orientul Mijlociu s-au intensificat în ultimele săptămâni din cauza reluării ostilităţilor dintre houthi şi guvernul yemenit, susţinut de Riad.

Luptătorii pro-iranieni vizează zilnic regatul saudit, în special infrastructura sa petrolieră şi aeroporturile. „Este important să rămânem vigilenţi în ceea ce priveşte eventualele anulări de zboruri, închideri ale spaţiului aerian şi perturbări ale călătoriilor”, au subliniat ambasadele americane.

Editor : M.I.

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