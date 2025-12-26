Cresc tensiunile în Pacific. China acuză SUA că „accelerează alunecarea către o situaţie de război” prin vânzarea de arme către Taiwan

Ministerul Apărării din China a acuzat, joi, Statele Unite că „accelerează alunecarea către o situaţie de război periculoasă” în Strâmtoarea Taiwan, după ce preşedintele american Donald Trump a semnat Legea de autorizare a apărării naţionale pentru anul fiscal 2026, care include o extindere a vânzărilor de arme către Taipei, informează EFE.

Purtătorul de cuvânt militar Zhang Xiaogang a declarat, joi, la conferinţa de presă lunară a Ministerului Apărării, că conţinutul legislaţiei americane referitoare la Taiwan „intervine în mod flagrant în afacerile interne ale Chinei” şi „transmite semnale grav eronate” forţelor pro-independenţă de pe insulă.

Potrivit purtătorului de cuvânt chinez, Washingtonul „şi-a încălcat angajamentele” şi „a intensificat” vânzările de arme către Taiwan, o dinamică ce, în opinia sa, „accelerează alunecarea către o situaţie de război periculoasă” şi „subminează grav” pacea şi stabilitatea în Strâmtoare.

Zhang a afirmat că Statele Unite „folosesc Taiwanul ca instrument pentru a îngrădi China” şi că această strategie „nu va avea succes”.

„Încercarea de a folosi Taiwanul pentru a frâna China este sortită eşecului, iar obţinerea independenţei prin forţă duce la autodistrugere”, a declarat purtătorul de cuvânt, criticând în acelaşi timp autorităţile insulei pentru ceea ce el a numit „ignorarea intereselor şi securităţii” cetăţenilor săi.

„Statele Unite trebuie să acţioneze cu maximă prudenţă în problemele legate de Taiwan şi să ia măsuri concrete pentru a proteja stabilitatea relaţiilor bilaterale şi a legăturilor dintre armatele noastre”, a adăugat el.

Declaraţiile vin pe fondul unor fricţiuni crescânde între Beijing şi Washington cu privire la Taiwan, într-un moment în care Statele Unite şi-au consolidat sprijinul politic şi militar pentru Taipei.

Deşi Washingtonul nu are relaţii diplomatice cu insula, SUA rămân totuşi principalul său furnizor de arme şi menţin o politică de ambiguitate strategică în ceea ce priveşte o posibilă intervenţie în caz de conflict, notează EFE, citată de Agerpres.

China consideră Taiwanul o „parte inalienabilă” a teritoriului său şi nu a exclus utilizarea forţei pentru a realiza „reunificarea”, în timp ce guvernul de la Taipei respinge această poziţie şi susţine că numai locuitorii insulei îşi pot decide viitorul politic.

Editor : Ș.R.