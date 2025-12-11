Crește presiunea pe Maduro. SUA se pregătesc să reţină alte petroliere în largul Venezuelei

Statele Unite pregătesc interceptarea altor nave care transportă petrol venezuelean, după ce săptămâna aceasta au reţinut primul petrolier încărcat, au declarat şase surse familiare cu situaţia, citate de Reuters.

Măsura marchează o escaladare a presiunilor asupra preşedintelui venezuelean Nicolás Maduro, în contextul sancţiunilor americane impuse în 2019 şi al unei desfăşurări militare ample în sudul Mării Caraibelor, concomitent cu campania preşedintelui Donald Trump pentru înlăturarea acestuia.

Capturarea petrolierului — prima intervenţie directă asupra unui transport de ţiţei venezuelean — a alertat armatori, operatori şi agenţii maritime implicate în transportul petrolului din Venezuela, mulţi dintre aceştia ezitând acum să părăsească porturile venezuelene.

Potrivit surselor, noi intervenţii asupra navelor suspectate că transportă petrol din ţări sancţionate, precum Iran, sunt aşteptate în săptămânile următoare.

Surse apropiate anchetei au declarat că Washingtonul a întocmit o listă de petroliere vizate pentru posibile confiscări. Departamentul Justiţiei şi Homeland Security pregăteau aceste operaţiuni de mai multe luni.

O eventuală reducere sau oprire a exporturilor venezuelene, principala sursă de venit a regimului Maduro, ar afecta semnificativ capacitatea guvernului de a-şi finanţa activităţile.

Noua strategie americană se concentrează pe aşa-numita „flotă din umbră”, o reţea de petroliere care transportă petrol sancţionat către China, cel mai mare cumpărător al Venezuelei şi Iranului. Navele implicate în astfel de operaţiuni sunt adesea vechi, cu proprietari dificil de identificat şi fără asigurări de nivel înalt, ceea ce complică procesul de confiscare şi descărcare în porturile internaţionale.

Reţinerea navei Skipper, anterior sancţionată pentru transport de petrol iranian, a determinat un transportator să suspende trei curse recent încărcate, totalizând aproape 6 milioane de barili de petrol Merey, principalul sortiment de export al Venezuelei.

Forţele americane monitorizează atât petroliere aflate pe mare, cât şi nave din porturile venezuelene în proces de încărcare sau reparaţii, aşteptând ca acestea să intre în apele internaţionale.

Un alt petrolier, Seahorse, sancţionat de Marea Britanie şi Uniunea Europeană pentru legături cu comerţul petrolier al Rusiei, fusese deja monitorizat şi temporar reţinut de o navă americană în noiembrie înainte de a intra în Venezuela.

Guvernul venezuelean a denunţat capturarea Skipper ca fiind „o crimă de piraterie internaţională”, însă experţi în dreptul mării afirmă că termenul nu se aplică juridic în acest caz.

„Capturarea a fost autorizată de SUA, astfel că nu poate fi considerată piraterie”, a declarat Laurence Atkin-Teillet, specialist în drept maritim la Nottingham Law School.

Operaţiunile americane sunt aşteptate să continue, în funcţie de disponibilitatea porturilor care pot primi petrolierele confiscate şi de evaluarea riscurilor aferente acestora.

Citește și:

VIDEO Imagini de la capturarea petrolierului „Skipper”, în largul Venezuelei. Momentul în care trupele americane coboară pe punte cu frânghii

Editor : Ș.R.