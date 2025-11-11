Live TV

Creștere uriașă a numărului de refugiați ucraineni în UE după relaxarea regulilor pentru bărbații între 18 și 22 de ani

Data publicării:
Refugees from Ukraine are seen arriving at Warsaw's East Station.
Până la finalul lui septembrie, 4,3 milioane de ucraineni aveau statut de protecție temporară în UE. Sursa foto: Profimedia Images

Numărul ucrainenilor care fug de războiul Rusiei pentru a căuta siguranță în țările Uniunii Europene a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani, după ce Kievul a modificat regulile pentru a permite mai multor bărbați tineri să părăsească țara, arată datele oficiale.

În septembrie, țările UE au acordat 79.205 noi decizii de protecție temporară ucrainenilor, o creștere de 49% față de august și cea mai mare creștere lunară din august 2023. Saltul a venit după ce Ucraina a permis bărbaților cu vârste între 18 și 22 de ani să părăsească liber țara, scrie Politico.

Până la finalul lui septembrie, 4,3 milioane de ucraineni aveau statut de protecție temporară în UE, un regim special conceput pentru a face față unui aflux masiv de persoane strămutate care nu se pot întoarce acasă. Germania, Polonia și Cehia găzduiau cele mai multe persoane, iar Cehia avea cel mai ridicat raport între beneficiarii protecției temporare și populație (35,7 la 1.000 de locuitori).

Polonia a înregistrat cea mai mare creștere în valori absolute, adăugând aproape 13.000 de noi beneficiari, urmată de Germania (+7.600) și Cehia (+3.500). Doar Franța a raportat o scădere ușoară, cu 240 de persoane mai puțin.

Femeile au reprezentat 44% dintre beneficiarii protecției, minorii 31%, iar bărbații aproximativ 25%. Ucrainenii au reprezentat peste 98% din totalul persoanelor care au primit protecție temporară în schema UE, prelungită în iunie până în martie 2027.

Datele apar pe fondul unei tensiuni politice crescânde în Germania și Polonia, unde politicienii au avertizat că afluxul de bărbați ucraineni tineri ar putea eroda sprijinul public pentru Kiev. Partidele de extremă dreapta au speculat subiectul, acuzând refugiații că evită serviciul militar și împovărează sistemele sociale.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
accident
1
Detalii șocante din accidentul grav din Dolj, în care doi oameni au murit. Ce s-a găsit...
fiica unui primar primeste o masina cadou,la majorat
2
Primar din Argeș, mașină de 150.000 de euro, cadou pentru fiică la majorat. Edilul a...
mocanu
3
Dani Mocanu a fost prins de poliția italiană lângă Napoli, alături de fratele său
diana buzoianu la o sedinta
4
Diana Buzoianu: Este mai important să se închidă iazuri care otrăvesc românii cu metale...
2025 CPAC DC Conference Day 1, National Harbor, Maryland, USA - 20 Feb 2025
5
Elon Musk prezice dispariția banilor. Care va fi principala monedă de schimb, în viziunea...
Traian Băsescu l-a "pus la punct" pe Giovanni Becali. A folosit doar 7 cuvinte
Digi Sport
Traian Băsescu l-a "pus la punct" pe Giovanni Becali. A folosit doar 7 cuvinte
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
oana-gheorghiu-carmen-uscatu
Carmen Uscatu, cofondatoarea Dăruiește Viață, crede că numirea Oanei...
Vicepremierul Oana Gheorghiu
Oana Gheorghiu, după acuzațiile de incompatibilitate: „Sunt...
MiG-31k
Reacția ironică a MAE după ce serviciile secrete ale lui Putin au...
sediul Curtea Europeană de Justiție
Curtea de Justiţie a UE: Uniunea Europeană şi-a depăşit atribuţiile...
Ultimele știri
Atenţionare pentru românii care vor să călătorească în Italia. Anunțul MAE
Președintele Nicușor Dan cheamă liderii Coaliției și reprezentanții din Justiție la Cotroceni pentru pensiile magistraților (surse)
Un tânăr de 20 de ani a înjunghiat un bărbat de 33 de ori, pe o stradă din Capitală. Procurori: „Atac de o ferocitate ieșită din comun”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
profimedia-0972251425
„Sunteţi cei mai buni elevi din clasa mea". Republica Moldova, exemplu în procesul de aderare la UE, anunță comisarul european
Ministra de Externe, Oana Țoiu.
Țoiu condamnă bombardamentul asupra Ucrainei în urma căruia o dronă a ajuns în România: Nu vom ezita să creştem preţul plătit de Rusia
Farm workers plant celery, Ely, Cambridgeshire, UK - 17 Apr 2020
Acord provizoriu în UE pentru sectorul agricol. Fermierii ar putea economisi până la 1,6 miliarde de euro pe an
Quito, ECUADOR - Oct 27 2025 : Rosneft and Lukoil icons displayed on a screen with the U.S. flag in the background.
Republica Moldova acordă Lukoil două săptămâni pentru a-și înceta activitatea, pe fondul sancțiunilor impuse de SUA
Generalul Gheorghiță Vlad, șeful Armatei Române
Șeful Armatei, după atacurile rusești de la granița României: „E aproape imposibil să acoperi toată această zonă”
Partenerii noștri
Pe Roz
Meghan Markle, din nou pe platourile de filmare. Ducesa a glumit că e „ruginită”, dar toți spun că „repetase...
Cancan
Vin ninsorile în București. În care alte orașe va ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
Fanatik.ro
Daniel Bîrligea, băgat în şedinţă la echipa naţională după eliminarea stupidă din Hermannstadt – FCSB: “Bă...
editiadedimineata.ro
Proiect al Ministerului Muncii: tinerii care se angajează pentru prima dată ar putea lua prime de la stat de...
Fanatik.ro
Cât costă o noapte de cazare la hotelul Simonei Halep înainte de Crăciun. Sportiva a publicat noile oferte...
Adevărul
Europa în fața Rusiei: „Domeniul terestru e călcâiul lui Ahile” – avertismentul experților francezi
Playtech
Ce faci dacă cineva te agresează verbal în România. Consecințele legale ale agresiunii doar din cuvinte și...
Digi FM
Primar din Argeș, reacție după ce i-a dăruit fiicei un bolid de zeci de mii de euro: „Am o singură fetiță, nu...
Digi Sport
"Ministra Fericirii" din tenis a anunțat că este însărcinată și ia o pauză
Pro FM
Lavinia Pîrva, anunțul care i-a surprins complet pe fani: „Nu e un nou început, e o continuare mai conștientă”
Film Now
Brendan Fraser, despre viața după ce a câștigat un Oscar pentru “solicitantul” The Wale: “Trebuie să muncesc...
Adevarul
Pista de biciclete în satul cu zece oameni, înconjurat de lupi și urși. Traseul spectaculos din creierii...
Newsweek
Casa de Pensii face anunțul așteptat de 2.400.000 pensionari. „Banii sunt la bănci”. Când intră pensia pe card
Digi FM
Prințul William, adevărul despre cum le-a spus copiilor că mama lor are cancer: „Ascunderea lucrurilor nu...
Digi World
Cum au reușit o tânără și soțul ei să călătorească în 20 de țări și să economisească sute de mii de lire...
Digi Animal World
Ce rase de câini nu ar trebui lăsate singure acasă. Acestea suferă cel mai mult de anxietate de separare
Film Now
Daniel Craig într-o comedie romantică? În ce condiții ar juca un astfel de rol. Regizorul Rian Johnson: „O...
UTV
Lavinia Pîrva s-a înscris la facultate la 40 de ani. Soția lui Ștefan Bănică Jr. face o schimbare neașteptată...