Creștere uriașă a numărului de refugiați ucraineni în UE după relaxarea regulilor pentru bărbații între 18 și 22 de ani

Numărul ucrainenilor care fug de războiul Rusiei pentru a căuta siguranță în țările Uniunii Europene a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani, după ce Kievul a modificat regulile pentru a permite mai multor bărbați tineri să părăsească țara, arată datele oficiale.

În septembrie, țările UE au acordat 79.205 noi decizii de protecție temporară ucrainenilor, o creștere de 49% față de august și cea mai mare creștere lunară din august 2023. Saltul a venit după ce Ucraina a permis bărbaților cu vârste între 18 și 22 de ani să părăsească liber țara, scrie Politico.

Până la finalul lui septembrie, 4,3 milioane de ucraineni aveau statut de protecție temporară în UE, un regim special conceput pentru a face față unui aflux masiv de persoane strămutate care nu se pot întoarce acasă. Germania, Polonia și Cehia găzduiau cele mai multe persoane, iar Cehia avea cel mai ridicat raport între beneficiarii protecției temporare și populație (35,7 la 1.000 de locuitori).

Polonia a înregistrat cea mai mare creștere în valori absolute, adăugând aproape 13.000 de noi beneficiari, urmată de Germania (+7.600) și Cehia (+3.500). Doar Franța a raportat o scădere ușoară, cu 240 de persoane mai puțin.

Femeile au reprezentat 44% dintre beneficiarii protecției, minorii 31%, iar bărbații aproximativ 25%. Ucrainenii au reprezentat peste 98% din totalul persoanelor care au primit protecție temporară în schema UE, prelungită în iunie până în martie 2027.

Datele apar pe fondul unei tensiuni politice crescânde în Germania și Polonia, unde politicienii au avertizat că afluxul de bărbați ucraineni tineri ar putea eroda sprijinul public pentru Kiev. Partidele de extremă dreapta au speculat subiectul, acuzând refugiații că evită serviciul militar și împovărează sistemele sociale.

Editor : M.I.