Crimă în Beverly Hills. Jacqueline Avant, soția cunoscutului producător Clarence Avant și soacra CEO-ului Netflix a fost ucisă în casă

Jacqueline Avant, soția cunoscutului producător de muzică, antreprenor și producător de film, Clarence Avant, a fost împușcată mortal în casa ei miercuri dimineața. Jacqueline Avant este și soacra CEO-ului Netflix Ted Sarandos, iar anunțul crimei a fost făcut de un purtător de cuvânt al Netflix.

Poliția a sugerat că Clarence Avant ar fi fost cel vizat de atac. „Nu cred că este un atac întâmplător, dar nu pot specula în acest moment”, a declarat șeful Departamentului de Poliție din Beverly Hills, Mark Stainbrook, la o conferință de presă miercuri după-amiază, citat de CNN.

Suspectul sau suspecții sunt în libertate și motivul este încă necunoscut, a spus Stainbrook. Ancheta este în derulare. Stainbrook a citit și o declarație transmisă de familia Avant.

„Jacqueline a fost o femeie, o soție, o mamă uimitoare, un filantrop și un rezident de 55 de ani din Beverly Hills, care a avut o contribuție pozitivă incomensurabilă și un impact asupra comunității artistice”, a spus Stainbrook.

Soții Avant s-au căsătorit în 1967 și au avut împreună doi copii. Clarence Avant a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame la începutul acestui an. El a fost subiectul documentarului din 2019 „The Black Godfather”, care a analizat influența sa politică, moștenirea muzicală și munca alături de muzicieni precum Bill Withers și Babyface.

Editor : R.K.