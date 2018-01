Critici dure după ce un vlogger a publicat un videoclip cu un bărbat spânzurat

Logan Paul, un youtuber american, a generat un val de critici la adresa lui din partea internauţilor, după ce a publicat, duminică, un videoclip filmat în pădurea Aokigahara din Japonia, în care el şi prieteni ai săi descoperă un bărbat spânzurat şi glumesc pe seama acestuia. Tânărul şi-a cerut scuze, precizând că a avut intenţii bune, de a creşte nivelul de conştientizare în privinţa sinuciderii, scrie BBC.

FOTO: Gulliver/ Getty Images

Pădurea Aokigahara, aflată la baza muntelui Fuji, este cunoscută drept un loc în care au loc numeroase sinucideri. Sute de oameni sunt găsiţi fără viaţă anual în această pădure, potrivit News.ro.

Intitulat „We found a dead body in the Japanese Suicide Forest” (Am găsit un cadavru în pădurea sinucigaşilor din Japonia), videoclipul a avut milioane de vizualizări pe YouTube înainte de a fi şters de pe platformă.

În comentariile publicate de internauţi, videoclipul a fost criticat drept „lipsit de respect” şi „dezgustător”.

Ulterior, Logan Paul, în vârstă de 22 de ani, care este urmărit de peste 15 milioane de persoane pe YouTube, a publicat pe Twitter un mesaj în care îşi cere scuze şi se apără precizând că judecata i-a fost afectată de şocul descoperirii.

Videoclipul, cu durata de 15 minute, a făcut parte dintr-o serie de videoclipuri filmate în Japonia, unde vloggerul american se află într-o călătorie alături de prieteni. Ei au vizitat pădurea intenţionând să se concentreze pe „zvonul că aceasta ar fi bântuită”, după cum a menţionat Logan Paul în materialul video.

După ce au înaintat puţin în pădure, Logan Paul şi prietenii lui au văzut un cadavru spânzurat într-un copac.

„Nu îmi place deloc să spun asta, dar cred că este o persoană spânzurată chiar acolo”, a spus tânărul.

Grupul a fost filmat în timp ce s-a apropiat de cadavru, care a fost arătat în prim plan, fiindu-i blurată doar faţa.

„Hei, trăieşti?”, a întrebat Logan Paul în videoclip, după care unul dintre prietenii lui a spus că nu se simte bine. „De ce, nu ai mai fost niciodată lângă un cadavru?”, a întrebat vloggerul, izbucnind în râs.

Identitatea bărbatului decedat nu este cunoscută. Japonia are cea mai mare rată de sinucideri din lumea dezvoltată.

Deşi unele persoane au fost de părere că Logan Paul a crescut nivelul de conştientizare în privinţa acestei probleme prin videoclipul său, cele mai multe comentarii generate de acesta au fost negative.

Mai mulţi internauţi l-au acuzat e Logan Paul că a fost lipsit de respect şi că a avut un comportament neadecvat, iar unii dintre aceştia au cerut ca întregul său canal de YouTube să fie şters.

„Sunt înconjurat de oameni buni şi cred că iau decizii bune, dar sunt, totuşi, un om. Pot greşi”, a scris Logan Paul pe Twitter.

El a continuat spunând că a vrut să „declanşeze o undă pozitivă pe internet”, crescând nivelul de conştientizare în privinţa sinuciderilor şi a prevenirii acestora.

În acel videoclip, Logan Paul a precizat că nu primeşte bani din conţinut. YouTube, care plăteşte creatorii de conţinut care ajung să depăşească un anumit număr de vizualizări, nu a oferit încă un punct de vedere.