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Criza alimentară globală e tot mai aproape. ONU avertizează că scumpirea energiei și a îngrășămintelor va majora prețurile alimentelor

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An apple on a dry desert land. Food insecurity, water shortage crisis and desertification concept.
Țările din G7 s-au angajat să mobilizeze 2,5 miliarde de dolari pentru a ajuta țările expuse riscului de insecuritate alimentară. FOTO: Getty Images
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Din articol
Aproape o treime din populația lumii nu își permite o alimentație sănătoasă Micii fermieri, afectați de scumpirea îngrășămintelor și a combustibililor G7 anunță 2,5 miliarde de dolari pentru combaterea insecurității alimentare Schimbările climatice sporesc presiunea asupra agriculturii

O criză alimentară globală se profilează pe fondul creșterii prețurilor la energie, combustibili și îngrășăminte, avertizează Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD), o agenție specializată a ONU. Prețurile alimentelor ar putea continua să crească în următoarele șase până la nouă luni, iar cele mai afectate vor fi populațiile vulnerabile, care își permit deja cu greu o alimentație sănătoasă, anunță France24.

Prețurile produselor agricole la nivel mondial au crescut cu 13% în trimestrul al treilea al anului, potrivit datelor IFAD, care avertizează că riscul unei crize alimentare globale este în creștere.

Majorarea costurilor energiei, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu, a dus la scumpirea îngrășămintelor și a combustibililor, afectând atât producția agricolă, cât și transportul alimentelor.

„În următoarele șase până la nouă luni, vom asista la creșteri continue ale prețurilor alimentelor, dar aș spune chiar și la o inflație în ceea ce privește alimentele, ceea ce va afecta în special populațiile care, de fapt, își permit cel mai puțin acest lucru”, a declarat marți președintele IFAD, Alvaro Lario, într-un interviu acordat AFP.

Aproape o treime din populația lumii nu își permite o alimentație sănătoasă

Potrivit lui Alvaro Lario, aproape una din trei persoane la nivel mondial nu își poate permite o alimentație sănătoasă. Creșterea prețurilor la leguminoase, legume și carne reduce și mai mult accesul populației vulnerabile la produse nutritive.

„Așadar, cred că prețul unei alimentații sănătoase, ceea ce înseamnă o creștere a prețurilor la leguminoase, legume și carne, are un impact major asupra a ceea ce oamenii își pot permite să consume”, a explicat oficialul.

Insecuritatea alimentară afectează aproximativ 260 de milioane de persoane la nivel mondial, potrivit cifrelor ONU menționate în relatare.

Efectele scumpirilor sunt resimțite mai puternic în țările în curs de dezvoltare, unde alimentele reprezintă o parte importantă din bugetele gospodăriilor. În aceste condiții, chiar și creșterile moderate ale prețurilor pot limita accesul familiilor la o alimentație adecvată.

Lario a făcut aceste declarații în marja reuniunilor Fondului Monetar Internațional și ale Băncii Mondiale, desfășurate la Bangkok.

Micii fermieri, afectați de scumpirea îngrășămintelor și a combustibililor

Micii agricultori, care asigură aproximativ o treime din producția alimentară mondială și până la 70% din producție în multe țări în curs de dezvoltare, se numără printre cei mai vulnerabili în fața creșterii costurilor, potrivit IFAD.

Scumpirea îngrășămintelor și a combustibililor majorează cheltuielile de producție, punând presiune asupra veniturilor fermierilor și asupra prețurilor finale ale alimentelor.

Pe termen scurt, guvernele pot interveni prin subvenții pentru îngrășăminte și combustibili, a explicat Lario. Aceste măsuri pot reduce temporar presiunea asupra agricultorilor, însă oficialul consideră că sunt necesare și soluții pe termen lung.

„Lecția importantă este că aceste șocuri vor continua în timp. Așadar, cea mai importantă lecție este că, de fapt, ar trebui să ne consolidăm reziliența pentru următorii trei până la cinci ani”, a declarat președintele IFAD.

Acesta a pledat pentru diversificarea culturilor și a lanțurilor valorice, precum și pentru consolidarea capacității statelor de a-și asigura necesarul de alimente.

„Securitatea alimentară devine acum, în multe țări, o chestiune de securitate națională”, a adăugat Lario.

G7 anunță 2,5 miliarde de dolari pentru combaterea insecurității alimentare

Joi, statele din Grupul celor Șapte (G7) s-au angajat să mobilizeze 2,5 miliarde de dolari pentru sprijinirea țărilor expuse riscului de insecuritate alimentară, cu accent pe îngrășăminte.

Măsura vine în contextul în care scumpirea energiei și a materiilor prime agricole pune presiune asupra producției și aprovizionării cu alimente.

Totuși, potrivit lui Lario, intervențiile de urgență trebuie completate de investiții care să reducă vulnerabilitatea agriculturii în fața șocurilor economice și geopolitice.

Schimbările climatice sporesc presiunea asupra agriculturii

Pe lângă scumpirea energiei și a îngrășămintelor, schimbările climatice reprezintă o altă amenințare pentru micii fermieri. Potrivit președintelui IFAD, aceștia au primit mai puțin de 1% din finanțarea globală destinată combaterii schimbărilor climatice.

Lario a subliniat că sănătatea solului și disponibilitatea apei sunt esențiale pentru agricultură, dar ambele sunt afectate de schimbările climatice.

Oficialul a cerut atragerea unor investiții mai mari pentru adaptarea agriculturii la noile condiții climatice.

În opinia sa, consolidarea rezilienței sistemelor agricole, diversificarea culturilor și îmbunătățirea accesului fermierilor la resurse sunt esențiale pentru limitarea efectelor viitoarelor șocuri și pentru protejarea securității alimentare la nivel mondial.

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Editor : C.A.

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