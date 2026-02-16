Criza climatică se apropie de un prag critic: „Nu putem salva Pământul așa cum am salvat băncile”, avertizează oamenii de știință

Oamenii de știință avertizează că Pământul se apropie de un prag climatic ireversibil, dincolo de care efectele economice și ecologice ar putea deveni imposibil de controlat, relatează The Guardian.

Modelele economice actuale nu reușesc să surprindă pe deplin ritmul și amploarea riscurilor, iar experții susțin că, spre deosebire de criza financiară din 2008, „nu putem salva Pământul așa cum am salvat băncile”, avertizând că revenirea ar fi mult mai dificilă sau chiar imposibilă.

Lumea este mai aproape decât se estima de un „punct fără întoarcere”, după care încălzirea globală scăpată de sub control nu va mai putea fi oprită, au avertizat cercetători internaționali într-o analiză publicată în revista One Earth.

Aceștia susțin că încălzirea globală continuă riscă să declanșeze puncte critice ale sistemului climatic, care pot antrena o cascadă de alte puncte critice și bucle de feedback.

Un astfel de mecanism ar putea fixa planeta pe o traiectorie de tip „Pământ-seră”, cu efecte mult mai grave decât creșterea de 2-3°C prognozată în prezent. Climatul rezultat ar fi radical diferit de condițiile stabile din ultimii 11.000 de ani, în care s-a dezvoltat civilizația umană.

Oamenii de știință subliniază că, la nivelul actual de aproximativ 1,3°C încălzire față de epoca preindustrială, fenomenele meteo extreme produc deja pierderi de vieți și daune economice semnificative la nivel global.

La 3-4°C încălzire, „economia și societatea vor înceta să mai funcționeze în forma actuală”, au afirmat autorii. Într-un scenariu de tip Pământ-seră, efectele ar fi și mai severe.

Potrivit cercetătorilor, riscul depășirii unui punct de întoarcere climatic este puțin cunoscut în rândul publicului și al factorilor politici. Ei avertizează că, deși reducerile rapide ale arderii combustibililor fosili sunt dificile, revenirea la un climat stabil ar deveni imposibilă odată ce planeta trece în regimul unui Pământ-seră, chiar dacă ulterior emisiile ar fi limitate.

Dr. Christopher Wolf, de la Terrestrial Ecosystems Research Associates (SUA), care a lucrat la studiu alături de Prof. Johan Rockström de la Potsdam Institute for Climate Impact Research și Prof. Hans Joachim Schellnhuber de la International Institute for Applied Systems Analysis, afirmă că este esențială aplicarea principiului precauției.

„Depășirea unor praguri poate angaja planeta pe o traiectorie de tip Pământ-seră. Este posibil ca temperaturile globale să fie deja la un nivel comparabil sau mai ridicat decât în ultimii 125.000 de ani, iar schimbările climatice progresează mai rapid decât s-a anticipat”, a spus Wolf. Nivelurile actuale de CO₂ sunt, potrivit datelor citate, cele mai ridicate din ultimii cel puțin 2 milioane de ani.

Punctele critice vizate: de la ghețarii polari la pădurea amazoniană

Evaluarea agregată de oamenii de știință analizează 16 elemente de tip punct critic, printre care calotele glaciare din Groenlanda și Antarctica, ghețarii montani, permafrostul, pădurile subarctice, Pădurea Amazoniană și circulația meridională atlantică (Amoc).

Cercetările indică faptul că destabilizarea ar putea fi deja în curs în Groenlanda și vestul Antarcticii, iar permafrostul, ghețarii montani și Amazonul se află la limită.

„Mai multe componente ale sistemului terestru sunt posibil mai aproape de destabilizare decât se credea anterior. Angajamentele climatice actuale sunt insuficiente”, arată concluziile raportului.

Prof. William Ripple, coordonatorul studiului, avertizează că slăbirea circulației Amoc poate accelera declinul pădurii amazoniene, iar carbonul eliberat ar intensifica și mai mult încălzirea globală.

Conceptul de „Pământ-seră” a fost formulat în 2018, într-un scenariu în care temperaturile globale depășesc constant pragul de 4°C pe termen de mii de ani, provocând o creștere masivă a nivelului mării și inundarea orașelor de coastă. Impacturile asupra societăților umane ar fi „masive, uneori bruște și profund perturbatoare”, avertizau autorii.

