Erfan Soltani, protestatarul iranian pe care regimul de la Teheran ar fi vrut să-l execute miercuri, 14 ianuarie

Vin informații tulburătoare din Iran: Erfan Soltani, tânărul care a devenit imaginea protestelor și a cărui condamnare la moarte fusese suspendată, ar fi fost omorât. S-ar fi întâmplat pe 13 ianuarie, chiar ziua în care fusese programată execuția, deși regimul iranian transmisese că suspendă aplicarea sentinței, transmite Digi24.

Sunt informații neconfirmate deocamdată, dar familia tânărului spune că nu a mai reușit să ia legătura cu el.

Între timp, un oficial de la Teheran anunță un nou bilanț al victimelor - cinci mii de morți, dintre care 500 ar fi membri ai forțelor de securitate.

Ayatollahul Khamenei a reacționat la protestele care au cuprins republica islamică. „Națiunea iraniană trebuie să frângă coloana vertebrală a răzvrătiților”, a transmis liderul suprem. 

„Îl considerăm pe președintele Statelor Unite vinovat atât pentru victime, cât și pentru pagube, precum și pentru calomniile pe care le-a lansat la adresa națiunii iraniene. Natura acestei revolte a fost una americană, este clar. Americanii au planificat-o și au acționat în acest sens. Scopul americanilor - și spun acest lucru clar și fără echivoc, cu peste 40 de ani de experiență în Republica Islamică - este să «înghită» Iranul. El (Trump, n.red.) a spus-o deschis, a vorbit deschis despre acest lucru, a încurajat deschis. Avem documente, unul după altul, care arată că au fost implicați atât ei (americanii, n.red.), cât și regimul sionist (Israelul, n.r)”, a susținut liderul suprem al Iranului.

