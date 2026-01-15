Donald Trump a declarat că a primit asigurări că uciderea protestatarilor din Iran a încetat, adăugând că va „urmări situația și va vedea” în ceea ce privește amenințarea cu acțiuni militare din partea SUA, întrucât tensiunile păreau să se calmeze miercuri seara, scrie The Guardian care citează agențiile de presă internaționale. Presa de stat din Iran a anunțat joi dimineață că Erfan Soltani nu a fost condamnat la moarte. Imaginea protestatarului a fost larg distribuită online zilele trecute alături de informația că ar fi urmat să fie executat miercuri.

Trump a vorbit în repetate rânduri în ultimele zile despre ajutorul acordat poporului iranian în contextul represiunii protestelor care, potrivit organizației Iran Human Rights, cu sediul în Norvegia, au dus la moartea a cel puțin 3.428 de persoane și la arestarea a peste 10.000.

Însă, într-un anunț surprinzător făcut la Casa Albă, Trump a declarat că a primit asigurări din „surse foarte importante de cealaltă parte” că Teheranul a încetat să mai folosească forța letală împotriva protestatarilor și că execuțiile nu vor mai avea loc.

„Au spus că uciderile au încetat și că execuțiile nu vor mai avea loc – ar fi trebuit să aibă loc multe execuții astăzi (miercuri), dar acestea nu vor mai avea loc – și vom afla”, a spus Trump.

El nu a oferit detalii și a menționat că Statele Unite nu au verificat încă aceste afirmații.

Întrebat dacă acțiunea militară a SUA a fost acum exclusă, Trump a răspuns: „Vom urmări situația și vom vedea cum evoluează lucrurile.”

Citește și:

Ședință la Ministerul de Externe despre situația din Iran. Avertisment de călătorie al MAE: „Părăsiți imediat țara!”

Într-o evoluție surprinzătoare, joi dimineață, mass-media de stat din Iran a anunțat că Erfan Soltani – care, potrivit unor informații, urma să fie executat în curând – nu a fost condamnat la moarte, potrivit Reuters.

Anterior, ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a declarat pentru Fox News că Iranul „nu are în plan” să execute persoane ca represalii pentru protestele antiguvernamentale. „Spânzurarea este exclusă”, a spus el.

Măsurile de reducere a tensiunilor urmează unei serii de evenimente care au stârnit îngrijorarea că o acțiune militară ar putea fi iminentă. Iranul a închis spațiul său aerian pentru aproape toate zborurile fără explicații joi dimineață, iar companiile aeriene, inclusiv Lufthansa, au declarat că zborurile lor vor evita spațiul aerian iranian și irakian „până la noi ordine”.

Unora dintre membrii personalului unei baze militare americane importante din Qatar li s-a recomandat să evacueze, iar ambasada SUA din Kuweit a ordonat, de asemenea, personalului său să înceteze temporar deplasările la multiplele baze militare din mica țară arabă din Golf. Ambasada SUA din Arabia Saudită a îndemnat, de asemenea, personalul să fie prudent și să evite instalațiile militare.

Un înalt oficial iranian a declarat că Teheranul a informat țările din regiune care găzduiesc baze americane, precum Arabia Saudită și Turcia, că va ataca aceste baze în cazul unui atac american. În iunie, Iranul a atacat al-Udeid după ce SUA au lovit instalațiile de îmbogățire nucleară din Iran, deși atacul a fost telegrafiat și în mare parte simbolic.

Marea Britanie și-a închis temporar ambasada din Teheran, în timp ce Spania, Polonia și Italia și-au îndemnat cetățenii să părăsească țara.

Cu toate acestea, spațiul aerian al Iranului s-a redeschis câteva ore mai târziu, iar Araghchi a folosit interviul acordat Fox News pentru a modera retorica, îndemnând SUA să găsească o soluție prin negociere.

Întrebat ce i-ar spune lui Trump, Araghchi a răspuns: „Mesajul meu este: între război și diplomație, diplomația este o cale mai bună, deși nu avem nicio experiență pozitivă din partea Statelor Unite. Dar totuși diplomația este mult mai bună decât războiul”.

Ultimele comentarii ale lui Trump au provocat o scădere bruscă de 3% a prețurilor petrolului, pe măsură ce îngrijorările cu privire la posibile întreruperi ale aprovizionării globale s-au diminuat. Aurul și argintul au scăzut, de asemenea, în urma acestei știri.

Prețurile petrolului brut au crescut în ultimele zile, pe fondul declarațiilor lui Trump privind sprijinul acordat protestatarilor iranieni.

Într-un interviu acordat miercuri seara agenției Reuters, Trump și-a exprimat incertitudinea cu privire la capacitatea opozantului exilat Reza Pahlavi de a mobiliza suficient sprijin în Iran pentru a contesta regimul.

„Pare foarte simpatic, dar nu știu cum s-ar descurca în propria țară”, a spus Trump. „Și încă nu am ajuns în acel punct. Nu știu dacă țara lui i-ar accepta conducerea și, desigur, dacă ar face-o, eu n-aș avea nimic împotrivă.”

Consiliul de Securitate al ONU urmează să se reunească joi după-amiază pentru „o informare privind situația din Iran”, potrivit unui purtător de cuvânt al președinției somaleze.

Miniștrii de externe din grupul G7 au declarat că sunt „pregătiți să impună măsuri restrictive suplimentare” Iranului pentru modul în care a gestionat protestele și pentru „utilizarea deliberată a violenței, uciderea protestatarilor, detenția arbitrară și tacticile de intimidare”.

Editor : B.E.