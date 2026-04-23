Criza din Strâmtoarea Ormuz. Operațiunea de deminare a căii navigabile ar putea dura 6 luni, estimează Pentagonul (WP)

Pentru a curăța complet Strâmtoarea Ormuz de minele amplasate de armata iraniană ar putea fi nevoie de șase luni, iar o astfel de operațiune este puțin probabil să fie desfășurată până la încheierea războiului dintre SUA și Iran, a informat Pentagonul Congresul — o evaluare care înseamnă că impactul economic al conflictului s-ar putea prelungi până la sfârșitul acestui an sau chiar mai departe, relatează Washington Post.

Un înalt oficial al Departamentului Apărării a prezentat această estimare, care nu fusese făcută publică până acum, în cadrul unei ședințe secrete desfășurate marți pentru membrii Comisiei pentru Forțele Armate din Camera Reprezentanților, au declarat trei oficiali familiarizați cu discuția. Acest calendar — care a stârnit nemulțumiri atât în rândul democraților, cât și al republicanilor, au afirmat două dintre aceste persoane — este probabil cel mai clar indiciu că prețurile la benzină și petrol ar putea rămâne ridicate mult timp după încheierea unui eventual acord de pace.

Dincolo de orice consecințe economice, un astfel de rezultat ar putea avea implicații politice semnificative în Statele Unite — în special pentru republicani — pe măsură ce se apropie alegerile de la jumătatea mandatului din noiembrie. Decizia președintelui Donald Trump de a declanșa războiul s-a dovedit nepopulară în rândul majorității americanilor, după cum au arătat sondajele recente, și a divizat baza sa politică, care l-a votat în parte pe baza promisiunilor sale repetate de a evita implicările militare în străinătate și de a se concentra mai mult pe problemele interne.

Trei oficiali, care au vorbit sub condiția anonimatului din cauza caracterului sensibil al discuției, au declarat că parlamentarilor li s-a comunicat că Iranul ar fi amplasat 20 sau mai multe mine în Strâmtoarea Ormuz și în împrejurimile acesteia, o cale navigabilă vitală pentru transportul petrolului din Orientul Mijlociu prin Golful Persic. Unele dintre acestea au fost lansate de la distanță folosind tehnologia GPS, ceea ce a îngreunat detectarea minelor de către forțele americane în momentul amplasării lor, a declarat parlamentarilor un înalt oficial din domeniul apărării. Se crede că altele au fost amplasate de forțele iraniene folosind bărci mici.

Pentagonul nu a răspuns miercuri la întrebările privind estimările armatei cu privire la durata necesară pentru îndepărtarea minelor. Comandamentul Central al SUA, care coordonează operațiunile din regiune, a refuzat să comenteze. Casa Albă a redirecționat întrebările către Pentagon.

Blocarea traficului maritim în Strâmtoarea Ormuz s-a dovedit a fi un punct fierbinte constant al conflictului, Iranul declarând-o închisă și atacând chiar unele nave pentru a lovi economia globală și administrația Trump, în timp ce Washingtonul și Teheranul își impun fiecare cerințele pentru a pune capăt războiului. Înainte de război, aproximativ 20% din petrolul mondial trecea prin strâmtoare, Japonia, Coreea de Sud, China și alte națiuni asiatice numărându-se printre cele care depindeau puternic de energia din Orientul Mijlociu.

Trump a insistat ca Iranul să-și înceteze programul nuclear, să predea tot uraniul puternic îmbogățit și să redeschidă complet strâmtoarea, amenințând cu noi acțiuni militare în cazul în care Teheranul nu va fi de acord. Iranul a declarat că nu va mai continua negocierile cu oficialii americani decât dacă Trump va ridica blocada navală pe care a impus-o luna aceasta pentru a sufoca economia iraniană bazată pe petrol.

Iranul a început să amplaseze mine în strâmtoare în luna martie, pe fondul continuării atacurilor forțelor americane și israeliene asupra țării, un detaliu relatat anterior de CNN. La rândul său, Trump a amenințat că Iranul va suporta consecințe „la un nivel fără precedent” dacă nu va îndepărta toate minele care „ar fi putut fi amplasate”.

În zilele următoare, Pentagonul a subliniat eforturile depuse pentru a ataca navele iraniene care ar putea amplasa mine. Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a declarat pe rețelele sociale că forțele americane distrug aceste nave cu „precizie nemiloasă” și că Statele Unite „nu vor permite teroriștilor să țină Strâmtoarea Ormuz ostatică”.

Viceministrul de Externe al Iranului, Majid Takht-Ravanchi, a răspuns negând că Iranul ar fi amplasat mine. The New York Times, citând surse oficiale americane, a relatat luna aceasta că Iranul pare să nu fie în măsură să identifice toate minele pe care le-a amplasat.

Cea mai recentă evaluare a Pentagonului a fost comunicată parlamentarilor după ce liderul de la Casa Albă a afirmat pe rețelele sociale că „Iranul, cu ajutorul SUA, a îndepărtat sau este pe cale să îndepărteze toate minele marine” din Strâmtoarea Ormuz. Această afirmație, făcută vineri în cadrul unei serii de mesaje postate de președintele american pe platforma sa Truth Social, a coincis cu eforturile sale evidente de a calma piețele și de a transmite încrederea că se apropie un acord care să pună capăt războiului.

Trump a declarat marți că prelungește pe termen nelimitat armistițiul de două săptămâni. Conducerea Iranului, a spus el, este „grav divizată” și trebuie să „vină cu o propunere unitară”. Declarațiile sale au fost făcute pe fondul unor indicii potrivit cărora oficialii iranieni se arătau reticenți să se întâlnească pentru o nouă rundă de negocieri.

Nu este clar ce plan ar pune în aplicare armata americană pentru a desfășura o operațiune de deminare. Oficialii au menționat posibilitatea utilizării elicopterelor, a dronelor și a scafandrilor specializați în dezamorsarea munițiilor explozive.

În această lună, în timpul armistițiului, câteva nave comerciale au traversat Strâmtoarea Ormuz, însă traficul maritim s-a blocat din nou weekendul trecut, după ce forțele iraniene au deschis focul asupra unor petroliere și au declarat din nou închiderea căii navigabile.

Richard Nephew, expert în diplomația iraniană și cercetător principal la Universitatea Columbia, a afirmat că termenul de șase luni prevăzut pentru deminarea strâmtorii va avea probabil un impact puternic asupra piețelor de petrol și gaze, având în vedere îngrijorarea pe care o vor manifesta asiguratorii, proprietarii de nave și căpitanii cu privire la traversarea unei rute maritime minate.

„Nu vor fi prea mulți dispuși să-și asume acest risc”, a spus el. Prezența minelor s-ar putea să nu provoace o „întrerupere totală”, a afirmat Nephew, dar consecințele faptului că o parte a strâmtorii ar fi parțial inutilizabilă ar putea fi semnificative.

