Criză în Portugalia: presiuni pentru ca ministrul educației să demisioneze după digitalizarea eșuată a notării examenelor naționale

Presiunea de a demisiona asupra lui Fernando Alexandre, ministrului educației din Portugalia, crește pe fondul protestelor elevilor și profesorilor împotriva modului în care oficialul a gestionat examenele naționale școlare din acest an. Alexandre este acuzat că nu și-a asumat responsabilitatea pentru ceea ce criticii numesc o sesiune de examene școlare fără precedent și haotică, care afectează copiii cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani, determinând elevii protestatari să ceară ca acesta „să fie respins”, scrie The Guardian.

În centrul controversei, care a aruncat sectorul educațional portughez în cea mai gravă criză din ultimele decenii, se află inițiativa lui Alexandre de a digitaliza complet procesul de notare a examenelor.

Guvernul de centru-dreapta a afirmat că această schimbare era necesară pentru modernizarea administrației publice din Portugalia și pentru a face evaluările școlare „mai riguroase și mai obiective” pentru cei peste 260.000 de elevi care susțin examene în școlile primare și secundare.

Însă mulți părinți, profesori și elevi au calificat această schimbare drept un eșec, iar unii se gândesc să intenteze acțiuni în justiție împotriva statului. Aproximativ 19.000 de persoane au semnat o petiție prin care se solicită anularea tuturor rezultatelor din acest an.

Directorul unuia dintre cele mai mari grupuri școlare din Portugalia, care a vorbit sub condiția anonimatului, a declarat: „Mi-e greu să mai am încredere în acest proces după tot ce s-a întâmplat.”

În săptămânalul Expresso, jurnalistul și comentatorul politic Daniel Oliveira a denunțat „haosul inexplicabil” al procesului, a criticat „demonstrația de incompetență de nedescris” a lui Alexandre și a afirmat că credibilitatea întregului sistem de examinare a fost „rănită mortal”.

Nu a durat mult până când au început să apară fisurile în noul sistem, în cadrul căruia întrebările digitalizate și anonime au fost distribuite aleatoriu profesorilor, iar atribuțiile profesorilor corectori au fost modificate.

Încă de la începutul sesiunii de examene, la jumătatea lunii iunie, școlile au semnalat erori în alocarea subiectelor, fiind chemați să le corecteze profesori pensionați și cel puțin un profesor decedat. Unora dintre cadrele didactice li s-a cerut să corecteze discipline care nu făceau parte din domeniul lor de specialitate.

În timpul notării examenelor, mai mulți profesori au semnalat dificultăți în accesarea platformei de notare, pagini de continuare lipsă, răspunsuri incomplete ale elevilor, imagini scanate ilizibile și răspunsuri ale elevilor care dispăreau din sistemul online.

Însă mulți părinți, profesori și elevi au calificat această schimbare drept un eșec, iar unele persoane se gândesc să inițieze acțiuni legale împotriva statului. Aproximativ 19.000 de persoane au semnat o petiție prin care se solicită anularea tuturor rezultatelor din acest an.

Directorul unuia dintre cele mai mari grupuri școlare din Portugalia, care a vorbit sub condiția anonimatului, a declarat: „Mi-e greu să mai am încredere în acest proces după tot ce s-a întâmplat.”

În săptămânalul Expresso, jurnalistul și comentatorul politic Daniel Oliveira a denunțat „haosul inexplicabil” al procesului, a criticat „demonstrația de incompetență de nedescris” a lui Alexandre și a afirmat că credibilitatea întregului sistem de examinare a fost „rănită mortal”.

Nu a durat mult până când au început să apară fisurile în noul sistem, în cadrul căruia întrebările digitalizate și anonime au fost distribuite aleatoriu profesorilor, iar atribuțiile profesorilor de notare au fost modificate.

Încă de la începutul sesiunii de examene, la jumătatea lunii iunie, școlile au semnalat erori în alocarea subiectelor, fiind chemați să le corecteze profesori pensionați și cel puțin un profesor decedat. Unora dintre cadrele didactice li s-a cerut să corecteze discipline care nu făceau parte din domeniul lor de specialitate.

În timpul corectării examenelor, mai mulți profesori au semnalat dificultăți în accesarea platformei de notare, pagini de continuare lipsă, răspunsuri incomplete ale elevilor, imagini scanate ilizibile și răspunsuri ale elevilor care dispăreau din sistemul online.

Cererile de reevaluare a examenelor naționale de liceu au depășit deja 20.000, de trei ori mai multe decât anul trecut, potrivit datelor dezvăluite de ministrul educației în această săptămână. Fiecare proces de reevaluare costă 25 de euro pe test, iar plata trebuie efectuată de către elev.

După ce a fost martor la stresul prietenilor și colegilor săi din cauza lucrărilor de examen încurcate sau pierdute și a notelor la examene, Raul Noetzold, în vârstă de 18 ani, a creat o mișcare a elevilor numită Chumbado.pt pentru a cere demisia lui Alexandre. Vinerea trecută, sute de elevi, părinți, profesori și membri ai mai multor partide de opoziție au protestat în fața Ministerului Educației.

Luciana Almeida, în vârstă de 18 ani, ar fi participat la protest, dar locuiește și studiază în Penafiel, la trei ore și jumătate de mers cu mașina de Lisabona. Almeida a declarat că nu a primit nota la examenul de portugheză susținut în iunie. După ce colegii ei au primit notele, ea a descoperit că lucrarea ei se pierduse într-o grămadă de lucrări nedigitalizate și a fost nevoită să susțină din nou examenul.

„Am muncit din greu și mă simt înșelată pentru că mi-au pierdut lucrarea”, a spus Almeida. „Mă simt dezavantajată față de ceilalți. Și îmi va fi greu să am încredere în noile rezultate… Aceste înscrieri la facultate nu vor fi echitabile. Viitorul nostru este în joc, iar Ministerul Educației îl distruge.”

Săptămâna trecută, Alexandre, aflat sub presiune, a anunțat că elevilor afectați de erori de software nu li se va acorda o notă mai mică decât nota minimă de promovare. Însă unii profesori nu sunt mulțumiți de această decizie, afirmând că, în unele cazuri, aceasta va afecta în mod nedrept cererile de admitere la facultate ale elevilor.

Iar mulți părinți rămân furioși. Rita Reino, în vârstă de 53 de ani, președinta asociației părinților de la Liceul Camões din Lisabona, a declarat: „În acest moment nu există o soluție echitabilă. Statul a încălcat principiile egalității și echității. Vrem să tragem statul la răspundere; vrem să dăm statul în judecată.”

Fiasco-ul se dovedește a fi dăunător din punct de vedere politic pentru guvern, deși prim-ministrul, Luís Montenegro, a rezistat până acum cererilor de demitere a lui Alexandre. Un sondaj recent a arătat că șapte din zece portughezi sunt profund nemulțumiți de guvern și menționează dezastrul examenelor ca una dintre principalele cauze ale nemulțumirii.

Într-o declarație, Ministerul Educației a recunoscut că „perturbările în derularea procesului” au provocat „instabilitate în sistemul de învățământ și anxietate în rândul elevilor și al familiilor”, fapt pe care a declarat că îl regretă.

Ministerul a adăugat: „În ciuda constrângerilor din prima fază, procesul se desfășoară acum în a doua fază fără probleme semnificative, iar în a treia zi de corectare, peste 65% dintre lucrări fuseseră deja corectate.”

Întrebat despre solicitările de demisie adresate lui Alexandre, ministerul a declarat: „Solicitările de demisie fac parte din dezbaterea publică, politică și democratică. Cu toate acestea, având în vedere situația, prioritatea Ministerului Educației a fost identificarea problemelor, remedierea rapidă a acestora și asigurarea faptului că niciun elev nu va fi prejudiciat în parcursul său școlar sau în accesul la învățământul superior.”

Editor : B.E.