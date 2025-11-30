Live TV

Analiză Criză în relațiile chinezo-japoneze. Remarca lui Sanae Takaichi care a pus pe jar regimul lui Xi. Soluții pentru a dezamorsa conflictul

Data publicării:
Takaichi Cabinet Set to Be Launched Tues. Evening
Sanae Takaichi este prima femeie premier a Japoniei. Sursa: Profimedia
Din articol
„Iarnă grea” în relațiile chinezo-japoneze Întâlnire rece la Beijing

O remarcă spontană a noului prim-ministru Sanae Takaichi, care a declanșat cea mai mare criză din ultimii ani între Japonia și puternica vecină China, nu a avut intenția de a semnala o nouă poziție dură. Însă, după ce a declarat deschis cum ar putea reacționa Japonia la un ipotetic atac chinez asupra Taiwanului, ea va avea dificultăți în a dezamorsa o dispută care ar putea afecta grav economia, au afirmat doi oficiali guvernamentali familiarizați cu problema și citați de Reuters.

China și-a manifestat nemulțumirea față de măsurile menite să afecteze cea de-a patra economie mondială, după răspunsul lui Takaichi, pe care oficialii l-au calificat ca fiind spontan, la întrebarea unui ales din opoziție în cadrul primei sale audieri parlamentare. Aceste măsuri variază de la boicotarea călătoriilor, la suspendarea importurilor de fructe de mare și anularea reuniunilor și evenimentelor culturale.

Însă Takaichi nu poate satisface cererea principală a Beijingului de a-și retrage comentariul potrivit căruia un atac asupra Taiwanului, insula guvernată democratic revendicată de Beijing, ar putea atrage o reacție militară din partea Tokyo, au declarat oficialii.

„Ar fi fost mai bine să nu spună asta, dar nu este incorect”, a declarat unul dintre oficiali, care au dorit să rămână anonimi, deoarece este o chestiune delicată. „Nu putem să ne retragem”.

Sondajele de opinie sugerează însă că aceste declarații nu au afectat popularitatea solidă a lui Takaichi în țara sa.

„Declarațiile sale nu schimbă poziția actuală a guvernului”, a declarat un purtător de cuvânt al biroului său, adăugând că „Japonia rămâne deschisă la diverse forme de dialog între cele două țări”.

Ministerul de Externe al Chinei nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii, anunță Reuters.

„Iarnă grea” în relațiile chinezo-japoneze

Până acum, liderii japonezi au evitat să menționeze Taiwanul în discuțiile publice despre astfel de scenarii, respectând o ambiguitate strategică favorizată și de principalul aliat al Tokyo în materie de securitate, Statele Unite.

„Takaichi s-a pus singură într-o situație dificilă și nu există nicio ieșire imediată”, a declarat Jeremy Chan, analist senior pentru Asia de Nord-Est la firma de consultanță în riscuri politice Eurasia Group. Fost diplomat american care a lucrat atât în China, cât și în Japonia, Chan a spus că ar putea urma o „iarnă lungă” în relațiile dintre cele două mari economii ale Asiei, care va dura pe toată durata mandatului de prim-ministru al lui Takaichi.

Beijingul a exclus deja o posibilă întâlnire „de dezgheț” între Takaichi și premierul chinez Li Qiang, care ar fi avut loc în marja reuniunii G20 din Africa de Sud, în acest weekend.

Unii analiști compară această ruptură cu cea declanșată de decizia Tokyo din 2012 de a naționaliza insulele disputate, care a declanșat proteste anti-Japonia în toată China. Liderii nu s-au întâlnit timp de doi ani și jumătate în timpul acelui conflict.

„Dacă actuala deteriorare a relațiilor se va prelungi la fel ca atunci, prejudiciul economic pentru Japonia ar fi substanțial”, a declarat Takahide Kiuchi, economist executiv la Nomura Research Institute. El a estimat că doar boicotul turistic al Chinei ar putea costa Japonia peste 14 miliarde de dolari în pierderi în fiecare an.

Temerile mai mari sunt că China va restricționa aprovizionarea cu minerale esențiale utilizate în produse de la electronice la automobile, a declarat oficialul guvernului japonez. În ciuda eforturilor Japoniei de diversificare, China furnizează în continuare aproximativ 60% din importurile sale de pământuri rare, estimează firma de cercetare macroeconomică Capital Economics.

Un boicot mai amplu al produselor japoneze în China, așa cum s-a întâmplat în 2012, ar putea duce la o pierdere a vânzărilor echivalentă cu aproximativ 1% din PIB-ul Japoniei și ar putea afecta grav industria auto, a declarat Marcel Thieliant, directorul firmei pentru Asia.

Întâlnire rece la Beijing

Eforturile Tokyo-ului de a calma tensiunile actuale nu au făcut decât să ilustreze diviziunea profundă. Liu Jinsong, un înalt oficial chinez care l-a primit marți la Beijing pe omologul său japonez, a descris discuțiile dintre ei ca fiind „solemne”. Ambele părți și-au reiterat nemulțumirile, arată rezumatele oficiale ale întâlnirii.

Chiar și alegerea vestimentară a lui Liu a fost un simbol al sfidării, a afirmat presa de stat. Costumul său cu cinci nasturi și fără guler este asociat cu revolta studenților chinezi din 1919 împotriva imperialismului japonez, care a reprezentat și un punct de cotitură în drumul Chinei către modernitate.

Imaginile video difuzate la televiziunea chineză după întâlnire îl arătau pe Liu stând separat de omologul său japonez, cu mâinile în buzunare, un gest considerat de obicei lipsit de respect în contexte formale.

„Chinezii desfășoară în mod evident cea mai mare parte a activității diplomatice în spatele ușilor închise”, a declarat Chan, de la Eurasia Group. „Sunt maeștri în acest domeniu. Așadar, faptul că au făcut acest lucru în fața camerelor de filmat sugerează că vor ca întreaga lume să fie martoră la acest gest”.

Ambii oficiali ai guvernului japonez au declarat că nu există o modalitate clară de a încerca să se iasă din impas.

„În acest moment, nu există nici măcar un punct de plecare pentru îmbunătățiri”, a declarat al doilea oficial.

Între timp, China își intensifică atacurile virulente la adresa lui Takaichi. Un diplomat chinez a amenințat-o inițial cu decapitarea într-o postare rapid ștearsă de pe rețelele sociale, un comentator naționalist proeminent a numit-o „vrăjitoare malefică”, iar o caricatură publicată pe contul X al forțelor armate chineze o înfățișa arzând constituția pacifistă a Japoniei.

„Sunt sceptic că există o ieșire pe termen scurt, cel puțin până când ei (n.r. China) vor strica din nou relațiile cu Washingtonul și vor simți nevoia să încerce să atragă Japonia de partea lor”, a declarat un diplomat american de rang înalt din Asia, sub condiția anonimatului.

Citește și SUA vând din nou sisteme avansate de apărare aeriană către Taiwan. Unitățile NASAMS au fost testate pe câmpul de luptă din Ucraina

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
femeie in zapada
1
Alertă de ninsori și ploi în Capitală și alte 13 județe. În stațiunea Rânca s-a depus...
Vladimir Putin
2
O miză mai mare decât capitularea Ucrainei. Cristian Diaconescu: Kievul vrea negocieri...
conservă de ton / vas de pescuit / captură de ton
3
Este un „comerț cu oameni”: Adevărul ascuns despre tonul pe care îl cumpărăm de la...
apa cu noroi
4
„Apele Române” recomandă declararea stării de urgență în Prahova: „Situaţia la Paltinu...
photo-collage.png - 2025-11-18T103811.529
5
Avertisment de la Washington. Trump anunță că spațiul aerian al Venezuelei trebuie...
Neverosimil! Câți bani a câștigat Ronaldinho pentru o zi petrecută la Iași
Digi Sport
Neverosimil! Câți bani a câștigat Ronaldinho pentru o zi petrecută la Iași
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
hong kong X
China lansează o campanie de „de inspecţie şi rectificare” în zgârie-nori după incendiul soldat cu 128 de morți din Hong Kong
minereuri rare pamanturi rare, minerale critic minereuri
Călcâiul lui Ahile al Europei: cum expun pământurile rare UE la șantajul economic al Chinei
hong kong X
Incendiul din Hong Kong: noul bilanț indică cel puțin 94 de morți și aproape 300 de dispăruți
d trump
Trump i-a cerut premierului japonez să nu provoace China privind Taiwanul. „Sfatul a fost subtil”
The Pentagon is seen from above in Arlington, USA - 09 Feb 2025
Pentagonul ar vrea Alibaba Group, Baidu Inc și BYD Co pe lista companiilor care ajută armata chineză
Recomandările redacţiei
US' Rubio hails 'most productive' talks yet in ongoing Ukraine-Russia peace efforts
Întâlnire în SUA pentru soarta Ucrainei. Delegația trimisă de...
photo-collage.png (5)
Cel puțin încă trei zile fără apă pentru peste 100.000 de români. S-a...
Zelensky Holds Press Conference In Kyiv
Culisele politicii de la Kiev. Lupta pentru supraviețuire a lui...
Screenshot 2025-11-30 at 18.44.16
George Simion, ales președinte AUR pentru a doua oară: În 2026 se...
Ultimele știri
Criza apei potabile, motiv de atacuri din partea PSD către Ministerul Mediului: Conducta de aducţiune este avariată de peste şase luni
Aeroportul din Vilnius s-a închis din nou, în urma unor încălcări ale spațiului aerian. Este al zecelea incident în decurs de două luni
Viața pe Pământ a început mai devreme decât se credea. Noile dovezi descoperite de cercetători în Africa de Sud
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Maite Perroni, actrița din „Rebelde”, după ce a fost criticată pentru kilogramele în plus: „Am învățat să-mi...
Cancan
Cum arată acum Silvia Chifiriuc, femeia pentru care Petre Roman a divorțat în 2007 de Mioara, după 30 de ani...
Fanatik.ro
Rapid îl are pe „cel mai bun doctor din România”! CV impresionat și ce se întâmplă cu „italianul”. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Cum încearcă Rusia să modeleze opinia publică din Mexic prin dezinformare anti-SUA
Fanatik.ro
Câți bani a încasat Ronaldinho pentru meciul demonstrativ de la Iași! Suma uriașă scoasă din conturi de...
Adevărul
Armele cu care România ar putea distruge dronele, fără a apela la rachete de un 1 milion de euro. General...
Playtech
Pauza de masă este inclusă în programul de lucru? Ce spune Codul Muncii
Digi FM
Gemenii actriței Julia Roberts au împlinit 21 de ani. Imaginea dulce postată de vedeta din „Pretty Woman”...
Digi Sport
Mașina cu design nemaivăzut, interzisă în Europa, a apărut pe străzile din România! ”E pericol public” /...
Pro FM
Nora lui Jon Bon Jovi, magnet de priviri. Millie Bobby Brown, spectaculoasă într-o rochie foarte decoltată...
Film Now
Scarlett Johansson va juca într-un nou film din seria „Exorcistul”. Un maestru al genului horror va regiza...
Adevarul
Cea mai mare controversă a creștinismului românesc: a fost sau nu Sfântul Andrei în Dobrogea? Ce spun...
Newsweek
Pensie crescută cu 1.000 lei în decembrie și 12.000 lei bonus. Pensionarul a cerut recalcularea. Cât a muncit
Digi FM
Harry Styles și fiica lui Lenny Kravitz, plimbare romantică prin Roma. Gesturi dulci pe străzile orașului...
Digi World
Ce se întâmplă în corp când bei patru cești de cafea pe zi. Studiul care schimbă tot ce știai
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Cum își menține Goldie Hawn strălucirea tinerească și silueta uimitoare la 80 de ani. Actrița dezvăluie...
UTV
Gina Pistol și Smiley locuiesc încă cu chirie, deși și-au cumpărat două locuințe. „Anul viitor trebuie să...