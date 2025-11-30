O remarcă spontană a noului prim-ministru Sanae Takaichi, care a declanșat cea mai mare criză din ultimii ani între Japonia și puternica vecină China, nu a avut intenția de a semnala o nouă poziție dură. Însă, după ce a declarat deschis cum ar putea reacționa Japonia la un ipotetic atac chinez asupra Taiwanului, ea va avea dificultăți în a dezamorsa o dispută care ar putea afecta grav economia, au afirmat doi oficiali guvernamentali familiarizați cu problema și citați de Reuters.

China și-a manifestat nemulțumirea față de măsurile menite să afecteze cea de-a patra economie mondială, după răspunsul lui Takaichi, pe care oficialii l-au calificat ca fiind spontan, la întrebarea unui ales din opoziție în cadrul primei sale audieri parlamentare. Aceste măsuri variază de la boicotarea călătoriilor, la suspendarea importurilor de fructe de mare și anularea reuniunilor și evenimentelor culturale.

Însă Takaichi nu poate satisface cererea principală a Beijingului de a-și retrage comentariul potrivit căruia un atac asupra Taiwanului, insula guvernată democratic revendicată de Beijing, ar putea atrage o reacție militară din partea Tokyo, au declarat oficialii.

„Ar fi fost mai bine să nu spună asta, dar nu este incorect”, a declarat unul dintre oficiali, care au dorit să rămână anonimi, deoarece este o chestiune delicată. „Nu putem să ne retragem”.

Sondajele de opinie sugerează însă că aceste declarații nu au afectat popularitatea solidă a lui Takaichi în țara sa.

„Declarațiile sale nu schimbă poziția actuală a guvernului”, a declarat un purtător de cuvânt al biroului său, adăugând că „Japonia rămâne deschisă la diverse forme de dialog între cele două țări”.

Ministerul de Externe al Chinei nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii, anunță Reuters.

„Iarnă grea” în relațiile chinezo-japoneze

Până acum, liderii japonezi au evitat să menționeze Taiwanul în discuțiile publice despre astfel de scenarii, respectând o ambiguitate strategică favorizată și de principalul aliat al Tokyo în materie de securitate, Statele Unite.

„Takaichi s-a pus singură într-o situație dificilă și nu există nicio ieșire imediată”, a declarat Jeremy Chan, analist senior pentru Asia de Nord-Est la firma de consultanță în riscuri politice Eurasia Group. Fost diplomat american care a lucrat atât în China, cât și în Japonia, Chan a spus că ar putea urma o „iarnă lungă” în relațiile dintre cele două mari economii ale Asiei, care va dura pe toată durata mandatului de prim-ministru al lui Takaichi.

Beijingul a exclus deja o posibilă întâlnire „de dezgheț” între Takaichi și premierul chinez Li Qiang, care ar fi avut loc în marja reuniunii G20 din Africa de Sud, în acest weekend.

Unii analiști compară această ruptură cu cea declanșată de decizia Tokyo din 2012 de a naționaliza insulele disputate, care a declanșat proteste anti-Japonia în toată China. Liderii nu s-au întâlnit timp de doi ani și jumătate în timpul acelui conflict.

„Dacă actuala deteriorare a relațiilor se va prelungi la fel ca atunci, prejudiciul economic pentru Japonia ar fi substanțial”, a declarat Takahide Kiuchi, economist executiv la Nomura Research Institute. El a estimat că doar boicotul turistic al Chinei ar putea costa Japonia peste 14 miliarde de dolari în pierderi în fiecare an.

Temerile mai mari sunt că China va restricționa aprovizionarea cu minerale esențiale utilizate în produse de la electronice la automobile, a declarat oficialul guvernului japonez. În ciuda eforturilor Japoniei de diversificare, China furnizează în continuare aproximativ 60% din importurile sale de pământuri rare, estimează firma de cercetare macroeconomică Capital Economics.

Un boicot mai amplu al produselor japoneze în China, așa cum s-a întâmplat în 2012, ar putea duce la o pierdere a vânzărilor echivalentă cu aproximativ 1% din PIB-ul Japoniei și ar putea afecta grav industria auto, a declarat Marcel Thieliant, directorul firmei pentru Asia.

Întâlnire rece la Beijing

Eforturile Tokyo-ului de a calma tensiunile actuale nu au făcut decât să ilustreze diviziunea profundă. Liu Jinsong, un înalt oficial chinez care l-a primit marți la Beijing pe omologul său japonez, a descris discuțiile dintre ei ca fiind „solemne”. Ambele părți și-au reiterat nemulțumirile, arată rezumatele oficiale ale întâlnirii.

Chiar și alegerea vestimentară a lui Liu a fost un simbol al sfidării, a afirmat presa de stat. Costumul său cu cinci nasturi și fără guler este asociat cu revolta studenților chinezi din 1919 împotriva imperialismului japonez, care a reprezentat și un punct de cotitură în drumul Chinei către modernitate.

Imaginile video difuzate la televiziunea chineză după întâlnire îl arătau pe Liu stând separat de omologul său japonez, cu mâinile în buzunare, un gest considerat de obicei lipsit de respect în contexte formale.

„Chinezii desfășoară în mod evident cea mai mare parte a activității diplomatice în spatele ușilor închise”, a declarat Chan, de la Eurasia Group. „Sunt maeștri în acest domeniu. Așadar, faptul că au făcut acest lucru în fața camerelor de filmat sugerează că vor ca întreaga lume să fie martoră la acest gest”.

Ambii oficiali ai guvernului japonez au declarat că nu există o modalitate clară de a încerca să se iasă din impas.

„În acest moment, nu există nici măcar un punct de plecare pentru îmbunătățiri”, a declarat al doilea oficial.

Între timp, China își intensifică atacurile virulente la adresa lui Takaichi. Un diplomat chinez a amenințat-o inițial cu decapitarea într-o postare rapid ștearsă de pe rețelele sociale, un comentator naționalist proeminent a numit-o „vrăjitoare malefică”, iar o caricatură publicată pe contul X al forțelor armate chineze o înfățișa arzând constituția pacifistă a Japoniei.

„Sunt sceptic că există o ieșire pe termen scurt, cel puțin până când ei (n.r. China) vor strica din nou relațiile cu Washingtonul și vor simți nevoia să încerce să atragă Japonia de partea lor”, a declarat un diplomat american de rang înalt din Asia, sub condiția anonimatului.

