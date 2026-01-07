Live TV

Criză în securitatea venezueleană: Delcy Rodriguez îl înlocuiește pe generalul responsabil de protecția lui Maduro

Delcy Rodriguez. Foto: Profimedia
Demiterea generalului Tabata, printre primele schimbări în Venezuela

Generalul care comanda garda de onoare prezidențială a Venezuelei, Javier Marcano Tabata, a fost demis la câteva zile după ce președintele Nicolas Maduro a fost capturat de forțele americane într-un raid la Caracas și dus la New York pentru a fi judecat sub acuzația de narcoterorism. Garda de onoare prezidențială este forța militară care asigură protecția șefului statului. Deși guvernul venezuelean nu a furnizat încă o listă detaliată a victimelor, se crede că printre zecile de persoane ucise în operațiunea americană de capturare a lui Maduro se află și membri ai gărzii, anunță BBC.

Ordinul de înlocuire a generalului Marcano Tabata a fost emis de noul președinte interimar, Delcy Rodríguez.

Rodríguez a depus jurământul luni în fața Adunării Naționale, care este dominată de loialiștii guvernului. Ea a ocupat funcția de vicepreședinte al lui Maduro și este considerată o aliată apropiată a liderului încarcerat.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat în conferința de presă care a urmat preluării puterii de către Maduro că Statele Unite vor „conduce” Venezuela și că SUA poartă discuții cu Rodríguez. El a amenințat, de asemenea, că Rodríguez va avea parte de o „soartă mai rea decât cea a lui Maduro” dacă nu se va conforma cererilor SUA, inclusiv cele referitoare la petrol, pentru care Venezuela deține cele mai mari rezerve dovedite din lume.

Marți, președintele SUA a declarat că Venezuela va „preda” până la 50 de milioane de barili de petrol Statelor Unite, dar guvernul interimar al Venezuelei nu a comentat încă această declarație.

Tonul lui Rodríguez a oscilat între sfidător și conciliant de când a fost desemnată președinte interimar de Curtea Supremă a Venezuelei. Ea a denunțat arestarea lui Maduro drept o „răpire ilegală”, dar a declarat, de asemenea, că guvernul său „a invitat guvernul SUA să colaboreze la un program de cooperare”.

Acțiunile sale sunt urmărite cu atenție atât în interiorul, cât și în afara Venezuelei, pentru a evalua direcția pe care o va urma acum că se află la conducerea țării și pentru a detecta semne ale unor posibile disensiuni în cadrul guvernului său, arată BBC.

Demiterea generalului Tabata, printre primele schimbări în Venezuela

Demiterea generalului Marcano Tabata este una dintre primele schimbări la nivelul înalților oficiali din cercul său restrâns. Pe lângă faptul că era responsabil de garda prezidențială, generalul Marcano Tabata conducea și unitatea de contrainformații militare a Venezuelei, DGCIM.

Potrivit Organizației Națiunilor Unite, DGCIM a jucat un rol cheie în reprimarea persoanelor critice la adresa guvernului Maduro.

O misiune independentă de anchetă a ONU a constatat că unitatea de contrainformații a comis numeroase încălcări ale drepturilor omului începând din 2013. Aceasta a documentat zeci de cazuri în care persoanele reținute au fost supuse „torturii, violenței sexuale și/sau altor tratamente crude, inumane sau degradante” în sediul DGCIM și într-o rețea de centre de detenție secrete din întreaga țară.

Cu toate acestea, demiterea sa nu pare să aibă legătură cu represiunea exercitată de DGCIM sub conducerea sa, întrucât persoana pe care a numit-o pentru a-i succeda a condus un serviciu de informații care se confruntă cu acuzații similare.

Gustavo Gonzalez Lopez a fost șeful serviciului național de informații al Venezuelei, Sebin, timp de mulți ani.

Analiștii venezueleni consideră că demiterea generalului Marcano Tabata este mai probabil să fie legată de eșecul gărzii de onoare prezidențiale de a împiedica capturarea lui Maduro.

Cuba, un aliat apropiat al Venezuelei, care a furnizat mult timp servicii de securitate și informații lui Maduro, a declarat că 32 dintre cetățenii săi au fost uciși în raidul american. Se crede că mulți dintre ei făceau parte din garda de onoare prezidențială.

Armata venezueleană a declarat că 23 dintre membrii săi, inclusiv cinci generali, au fost uciși în atacurile americane.
Unii susținători ai guvernului au declarat că s-au simțit „umiliți” de modul în care forțele americane au învins sistemele de apărare ale Venezuelei și garda personală a lui Maduro pentru a-l captura pe liderul venezuelean, care a fost ulterior prezentat în fața camerelor de filmat cu mâinile legate și îmbrăcat în uniformă de închisoare.

Jocuri politice

Înlocuirea lui Marcano Tabata ar putea fi o încercare a președintelui interimar de a se înconjura de oameni în care are încredere, într-un moment în care amenințarea unui alt atac american planează asupra ei.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat sâmbătă că forțele americane au pregătit un al doilea val de atacuri, dar au considerat că nu este necesar în acest moment. Cu toate acestea, el a afirmat în repetate rânduri că nerespectarea cerințelor ar însemna că Rodríguez „va plăti un preț foarte mare”.

Ea nu este singura din guvernul interimar care ar putea fi ținta unui al doilea atac. Agenția de știri Reuters citează surse anonime, care ar fi familiarizate cu problema, potrivit cărora ministrul de interne al Venezuelei, Diosdado Cabello, cunoscut pentru poziția sa intransigentă, a fost somat de administrația Trump să se conformeze.

SUA îl acuză de mult timp pe Cabello că ar fi participat la o „conspirație narco”, ajutând rebelii de stânga să transporte cocaină în SUA. În ianuarie, Departamentul de Stat al SUA a mărit recompensa pentru informații care să ducă la capturarea sa la 25 de milioane de dolari.

