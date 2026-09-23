Poliţia a evacuat miercuri o femeie în vârstă de 87 de ani din locuinţa sa din Madrid, în care stătea de peste şapte decenii, în ciuda protestelor a sute de persoane în faţa clădirii şi a criticilor aduse de guvern la adresa ordinului de evacuare, într-un nou caz dramatic ce ilustrează criza locuinţelor din Spania.

După ce i s-au acordat doar 30 de minute ca să plece cu strictul necesar, Maricarmen Abascal a fost în cele din urmă scoasă din clădire pe o targă, însoţită de funcţionari ai serviciilor sociale, şi dusă cu ambulanţa, în timp ce susţinătorii scandau „Maricarmen, nu eşti singură!” şi „Criminali!”, relatează Reuters, citată de News.ro.

Cazul evidenţiază presiunea tot mai mare asupra chiriaşilor pe termen lung din marile oraşe spaniole, unde creşterea vertiginoasă a chiriilor, îmbătrânirea populaţiei şi lipsa locuinţelor la preţuri accesibile au alimentat tensiunile sociale şi politice.

Apartamentul din cartierul înstărit Retiro al capitalei fusese achiziţionat de un fond de investiţii care dorea o creştere semnificativă a chiriei acestuia.

Avocata lui Maricarmen, Beatriz Duro, a declarat că funcţionarii instanţei şi reprezentanţii fondului de investiţii, Urbagestion, au refuzat să suspende evacuarea, în ciuda unei solicitări aflate pe rol la instanţă, a apelurilor umanitare şi a dovezilor că autorităţile publice depun eforturi pentru a-i asigura o locuinţă alternativă.

Urbagestion nu a răspuns imediat la solicitările de comentarii.

Duro a spus că o persoană anonimă s-a oferit să acopere plăţile chiriei, dar proprietarul a refuzat să semneze un nou contract de închiriere.

„Locuiesc aici de 71 de ani şi nu vreau să plec”, le-a spus Maricarmen reporterilor în ajunul evacuării.

Evacuarea a stârnit scene tensionate în faţa clădirii, unde poliţia i-a îndepărtat cu forţa pe protestatarii care blocau intrarea. Martorii Reuters au văzut poliţişti care îi trăgeau şi îi împingeau pe demonstranţi, ridicându-i pe unii de braţe şi picioare în timp ce eliberau intrarea.

Spania rămâne divizată cu privire la modul de abordare a crizei tot mai grave a accesibilităţii locuinţelor.

Guvernul de coaliţie de stânga a militat pentru o protecţie mai puternică a chiriaşilor şi controale mai ample asupra chiriilor, dar a întâmpinat dificultăţi în a-şi asigura sprijinul într-un parlament divizat, în timp ce guvernul regional din Madrid, condus de conservatori, a favorizat o abordare mai orientată către piaţă.

Liderul regional al Madridului, Isabel Diaz Ayuso, este implicată într-un scandal legat de achiziţionarea de către guvernul său, prin intermediul unei agenţii imobiliare publice, a unui penthouse de lux în valoare de 6,3 milioane de euro. Opoziţia o acuză pe Ayuso că ar încerca să folosească proprietatea ca reşedinţă personală, ocolind regulile privind cheltuielile publice şi transparenţa, acuzaţii pe care ea le neagă.

Editor : M.B.