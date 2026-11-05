„Crud și nedrept”. Joshua Wong, simbolul demonstrațiilor prodemocrație din Hong Kong, a fost condamnat la încă 10 ani de închisoare

Joshua Wong, fosta imagine a mișcării pentru democrație din Hong Kong, a fost condamnat la 10 ani de închisoare pentru complicitate cu forțe străine, potrivit legii privind securitatea națională a orașului. Wong se numără printre sutele de activiști și cetățeni obișnuiți din Hong Kong care au fost arestați în temeiul legii impuse în 2020, în urma manifestațiilor explozive prodemocrație și împotriva controlului crescând al Beijingului, potrivit BBC.

Criticii spun că legea cu anvergură a redus la tăcere disidența, dar autoritățile susțin că este necesară pentru a menține stabilitatea și neagă că a slăbit autonomia prețuită a orașului.

După ce a petrecut deja ultimii șase ani în închisoare, Wong, care urma să fie eliberat în ianuarie, va petrece acum încă un deceniu după gratii.

Wong, care a împlinit 30 de ani luna trecută, a fost deja închis de mai multe ori pentru activismul său, care a început când era adolescent.

Joi, el a ajuns în instanță purtând o cămașă cu mânecă lungă albastru închis, pantaloni kaki și ochelari cu rame negre. Părea mai slab în comparație cu aparițiile sale publice anterioare.

A salutat cu capul membrii galeriei publice arhipline și a luat notițe intermitent în timp ce judecătorul citea motivele condamnării sale.

O mulțime se adunase în fața tribunalului, zeci de oameni stând la coadă ore întregi în speranța de a obține un loc în galeria publică. De asemenea, exista o prezență semnificativă a poliției.

Wong își ispășește deja o pedeapsă pentru subversiune și urma să fie eliberat la începutul anului viitor, când i s-au înaintat ultimele acuzații, pentru care a pledat vinovat la începutul lunii septembrie.

Două luni și două zile din pedeapsa de 10 ani vor fi executate concomitent cu pedeapsa sa în curs de executare, a anunțat judecătorul joi.

Procurorii au declarat că Wong a conspirat cu alți activiști, inclusiv activistul autoexilat Nathan Law, pentru a face lobby în favoarea sancțiunilor și blocadei străine împotriva Beijingului.

Aceste activități au avut loc între iulie și sfârșitul lunii noiembrie 2020, a aflat instanța.

Wong și Law fuseseră cofondatori ai Demosisto, un partid politic pro-democrație, acum desființat.

Joi, șeful administrației Hong Kong-ului, John Lee, a declarat că Wong și Law se numără „printre principalii vinovați responsabili de subminarea prosperității și stabilității Hong Kong-ului”.

Acțiunile lor „nu numai că au subminat grav suveranitatea națională, securitatea și interesele de dezvoltare, dar au prejudiciat în mod direct bunăstarea publicului larg și stabilitatea societății”, a declarat Lee într-un comunicat emis după pronunțarea hotărârii.

Frances Hui, prietena și activista lui Wong, care locuiește acum în SUA, spune că este „cu inima frântă” și „indignată” de verdict. „Condamnarea de astăzi nu se referă doar la Joshua. Face parte dintr-o represiune politică mai amplă care urmărește să rescrie un capitol din istoria Hong Kong-ului și să șteargă contribuțiile unei întregi generații care a crezut că poate modela viitorul orașului său”, a declarat ea pentru BBC.

Human Rights Watch a descris decizia drept „crudă și nedreaptă”. „Pentru a menține societatea din Hong Kong sub control și pentru a reduce riscul unei indignări internaționale, guvernul din Hong Kong pare să fi adoptat tactica de a acumula acuzații împotriva liderilor influenți prodemocrație”, a declarat directoarea pentru Asia a organizației, Elaine Pearson.

Cea mai aspră pedeapsă de până acum, în temeiul controversatei legi a securității naționale, a fost aplicată fostului magnat media Jimmy Lai, care a fost condamnat la 20 de ani de închisoare, tot pentru complicitate cu forțe străine.

Cine este Joshua Wong

Născut în octombrie 1996 din Roger, specialist în IT, și Grace, casnică, Wong a fost diagnosticat cu dislexie în copilărie, ceea ce i-a provocat dificultăți la școală. Totuși, a fost rapid în a contesta regulile și normele stabilite atunci când acestea nu aveau sens. În liceu, s-a adunat alături de colegii săi de clasă pentru a protesta față de prețurile mari la prânzurile de la cantină, pe Facebook.

În 2011, Wong, pe atunci în vârstă de 14 ani, a cofondat grupul studențesc activist prodemocrație Scholarism, care a crescut rapid în dimensiune și influență.

În anul următor, grupul a adunat peste 100.000 de persoane pentru a demonstra împotriva planurilor Hong Kong-ului de a implementa „educația patriotică” obligatorie în școli, forțând autoritățile să dea înapoi.

Până în 2014, Wong, care se afla pe atunci în fruntea unei mișcări de nesupunere civilă cunoscută sub numele de „Mișcarea Umbrelă”, devenise deja una dintre cele mai recunoscute fețe ale mișcării prodemocrație din Hong Kong.

În 2016, a cofondat Demosisto împreună cu Law și Agnes Chow, o activistă care se află acum și ea în exil.

Dar și-a exprimat adesea disconfortul față de faptul că a fost etichetat drept „lider al protestelor”.

„Avem mulți facilitatori în această mișcare și eu sunt unul dintre ei... În loc să avem o comandă de sus în jos, avem acum un centru de comandă de jos în sus”, a declarat Wong pentru The Financial Times în noiembrie 2019.

Demosisto s-a desființat în 2020, anul în care Beijingul a introdus legea securității naționale (NSL) în Hong Kong.

Law a plecat în Regatul Unit și și-a continuat activitatea de pledoarie în străinătate, în timp ce Wong a rămas în Hong Kong și a încercat să candideze pentru un loc în legislativul său - dar i s-a interzis accesul, autoritățile invocând opoziția sa față de NSL ca unul dintre motive.

Între timp, procesele împotriva lui Wong se acumulau.

Pe 23 noiembrie 2020, el a pledat vinovat pentru mai multe acuzații legate de implicarea sa în protestele din fața sediului poliției din Hong Kong în 2019.

Apoi au urmat acuzațiile NSL. În timp ce se afla încă în închisoare în februarie 2021, Wong se număra printre cele 47 de persoane acuzate de „conspirație la comiterea de subversiuni”. Grupul a devenit cunoscut sub numele de Hong Kong 47 și rămâne cea mai mare urmărire penală de până acum sub NSL.

Wong încă își executa pedeapsa de 56 de luni pentru condamnarea pentru subversiune când a fost acuzat de complot în temeiul NSL anul trecut.

Pe 22 noiembrie 2020, cu o zi înainte de a pleda vinovat pentru acuzațiile de protest, Wong a scris într-o postare pe Instagram adresată „oamenilor din Hong Kong”: „Ca să fiu sincer, nu am avut niciodată prea multă încredere în politica din Hong Kong, dar am toată încrederea în oamenii din Hong Kong”.

„Chiar dacă puterea politică reprezintă acum o provocare cuprinzătoare pentru rezistența societății noastre civile, cred că locuitorii din Hong Kong vor găsi, ca întotdeauna, o modalitate de a duce lucrurile la bun sfârșit”, a subliniat el.

Editor : Ș.R.