Cu câteva zile înainte de uciderea șoferului român de TIR în Belgia, un alt șofer român a fost atacat exact la fel

Cu două zile înainte ca un șofer de TIR român să fie ucis de un capac de canal aruncat de pe un pod din Belgia, un alt șofer român de camion a fost implicat într-un incident asemănător, scrie presa belgiană.

Marian, un șofer de camion din România care trăiește în Belgia și lucrează pentru o companie de transport, a povestit pentru Het Laatste Nieuws că pe 9 mai conducea către Liege, când a văzut mai mulți oameni tineri pe podul din Heron aflat deasupra șoselei. Bănuind ceva suspect, românul a spus că a frânat înainte de pod, moment în care a auzit un zgomot puternic pe plafon. "Am văzut imediat că un capac de canal aproape trecuse prin plafon. Colțul din stânga al cabinei avea o îndoitură. În oglinda retrovizoare, am văzut bucăți de metal și plastic pe șosea", a declarat el pentru presa belgiană.

În stare de șoc, bărbatul a oprit pe banda de urgență și i-a văzut pe cei de pe pod fugind. A sunat apoi la poliție, care a deschis o anchetă.

La scurt timp, Marian a fost nevoit să treacă din nou pe sub acel pod și spune că s-a panicat când a văzut iar niște tineri sprijinindu-se de balustradă. "Am crezut că iar o să arunce cu ceva în mine, dar nu s-a întâmplat nimic. Am scăpat cu o sperietură".

După doar jumătate de oră, Gheorghe Țibil, un alt șofer de camion din România era ucis de un capac de canal aruncat de pe acel pod.

Gheorghe Țibil, un șofer de TIR în vârstă de 50 de ani, a murit săptămâna trecută pe șoseaua E42, în zona orașului Heron. Capacul de canal aruncat de pe pod i-a străpuns parbrizul și l-a ucis pe loc pe bărbat.

Cinci persoane din orașul Andenne, inclusiv doi minori, au fost arestate de poliție.

În ciuda similitudinilor, poliția nu a stabilit încă o legătură între cele două atacuri, a anunțat procuratura din orașul Namur.

