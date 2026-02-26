Patru persoane care se aflau la bordul unei nave înmatriculate în Florida (SUA) au fost ucise și şase au fost rănite de grănicerii cubanezi, după o „confruntare” în apele teritoriale ale insulei, a anunţat, miercuri, Ministerul cubanez de Interne, într-un comunicat, potrivit The Guardian.

„În urma confruntării cu partea străină, patru atacatori au fost ucişi şi alţi şase răniţi, care au fost evacuaţi şi au primit asistenţă medicală”, potrivit comunicatului.

În cursul incidentului, care s-a produs într-un context de tensiuni puternice între Cuba şi SUA, comandantul navei cubaneze a fost de asemenea rănit, potrivit aceleiaşi surse.



„În cursul dimineţii de 25 februarie 2026, o ambarcaţiune rapidă care încălca legea, înmatriculată în Florida (SUA), cu nr. FL7726SH, a fost detectată în apele teritoriale cubaneze”, în zona canalului El Pino, în provincia Villa Clara (centrul ţării), au transmis autoritățile de la Havana.

Când nava Gărzii de coastă cubaneze „s-a apropiat pentru identificare, ocupanţii ambarcaţiunii au deschis focul asupra grănicerilor cubanezi”, precizează comunicatul.

Secretarul de Stat american, Marco Rubio, a declarat reporterilor că nu a fost vorba de o operațiune americană și că nu a fost implicat niciun membru al Guvernului american. Autoritățile cubaneze au informat SUA despre incident, dar ambasada SUA la Havana va încerca să verifice independent ce s-a întâmplat, a subliniat el.

„Nu ne vom baza concluziile pe ceea ce ne-au spus (n.r. cubanezii) și sunt foarte, foarte încrezător că vom cunoaște întreaga poveste a ceea ce s-a întâmplat aici”, a declarat Rubio reporterilor în timpul unei călătorii în națiunea caraibiană St. Kitts și Nevis.

„Pe măsură ce vom aduna mai multe informații, vom fi pregătiți să reacționăm în consecință”, a adăugat el. „Este suficient să spunem că este extrem de neobișnuit să vezi astfel de schimburi de focuri în larg.”

Procurorul general al Floridei a anunțat că a ordonat o anchetă asupra incidentului. „Nu se poate avea încredere în Guvernul cubanez și vom face tot ce ne stă în putință pentru a-i trage la răspundere pe acești comuniști”, a declarat James Uthmeier.

Cuba a declarat că i-a identificat pe cei șase reținuți de pe ambarcațiune, dintre care doi, Amijail Sanchez Gonzalez și Leordan Enrique Cruz Gomez, erau căutați anterior în Cuba sub suspiciunea de planificare a unor acte teroriste.

Ceilalți patru au fost identificați ca fiind Conrado Galindo Sariol, Jose Manuel Rodriguez Castello, Cristian Ernesto Acosta Guevara și Roberto Azcorra Consuegra.

În plus, Cuba a declarat că a reținut un alt cubanez pe teritoriul său, Duniel Hernandez Santos, despre care susține că venise din SUA pe insulă pentru a-i primi pe infiltrați.

Unul dintre morți a fost identificat ca fiind Michel Ortega Casanova. Ceilalți trei morți nu au fost încă identificați, au spus autoritățile de la Havana.

Relaţiile între Cuba şi SUA înregistrează o creştere a tensiunilor după capturarea preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro de către forţele americane la începutul lunii ianuarie şi sistarea de către Caracas, sub presiunea Washingtonului, a livrărilor de petrol spre insula comunistă.

SUA, care nu-şi ascund dorinţa de a vedea o schimbare a regimului în Cuba, cu 9,6 milioane de locuitori, aplică o politică de presiune maximă asupra Havanei, invocând „ameninţarea excepţională” pe care ţara, situată la doar 150 de kilometri de coastele Floridei, ar reprezenta-o pentru securitatea naţională americană.

Editor : Ș.R.