Cucerirea Everestului se scumpește. Nepalul oferă la schimb acces gratuit la 97 de munți

Muntele Everest rămâne cea mai râvnită cățărare din lume. Foto: Profimedia

Nepalul va permite accesul gratuit la 97 dintre munții săi din Himalaya în următorii doi ani, în încercarea de a stimula turismul în unele dintre zonele sale mai îndepărtate. Această măsură vine în contextul în care taxele pentru permisele de urcare pe Everest, cel mai înalt vârf din lume, vor crește până la 15.000 de dolari începând din septembrie, prima majorare din ultimii zece ani, scrie BBC News.

Ministerul Turismului din Nepal a declarat că speră ca această inițiativă să pună în valoare „produsele și destinațiile turistice neexplorate” ale țării.

Alpinismul generează o sursă importantă de venituri pentru Nepal, care găzduiește cei mai înalți 10 munți din lume. Taxele de escaladare au adus 5,9 milioane de dolari anul trecut, Everestul reprezentând mai mult de trei sferturi din această sumă.

Vârfurile pentru care taxele vor fi eliminate sunt situate în provinciile Karnali și Sudurpaschim din Nepal, având o înălțime cuprinsă între 5.970 m și 7.132 m.

Ambele provincii, situate în regiunea extremă de vest a Nepalului, se numără printre cele mai sărace și mai puțin dezvoltate provincii ale țării.

„În ciuda frumuseții lor uluitoare, numărul turiștilor și al alpinistilor este foarte redus, deoarece accesul este foarte dificil. Sperăm că noua prevedere va ajuta”, a declarat Himal Gautam, directorul Departamentului de Turism din Nepal.

„Aceștia pot crea locuri de muncă, genera venituri și consolida economia locală”, a spus el, conform The Kathmandu Post.

Nu este însă clar dacă autoritățile au planuri de îmbunătățire a infrastructurii și a conectivității în aceste zone îndepărtate și în ce măsură comunitățile din aceste zone ar putea face față unui aflux de alpiniști, dacă inițiativa de acces liber la escaladare va fi pusă în aplicare.

Alpiniștii au manifestat de-a lungul timpului un interes redus pentru aceste 97 de vârfuri izolate – doar 68 dintre ei s-au aventurat acolo în ultimii doi ani. În schimb, numai în 2024 au fost eliberate 421 de permise de alpinism pentru Everest.

Everest, cel mai înalt vârf din lume, cu o altitudine de peste 8.849 m, a fost afectat în ultimii ani de supraaglomerare, probleme de mediu și o serie de tentative de escaladare soldate cu moartea.

În aprilie 2024, Curtea Supremă din Nepal a ordonat guvernului să limiteze numărul permiselor de alpinism eliberate pentru Everest și alte câteva vârfuri, afirmând că capacitatea munților „trebuie respectată”.

În ianuarie anul acesta, autoritățile au anunțat o majorare de 36% a taxelor pentru permise. Pentru cei care vor încerca să ajungă pe vârf în afara sezonului de vârf, aprilie-mai, escaladarea Everestului va costa acum 7.500 de dolari în perioada septembrie-noiembrie și 3.750 de dolari în perioada decembrie-februarie.

Parlamentul Nepalului dezbate, de asemenea, o nouă lege care va impune tuturor celor care doresc să escaladeze Everestul să fi escaladat mai întâi un munte de peste 7.000 m în țară.

Acest lucru face ca vârfurile din Karnali și Sudurpaschim să fie „terenuri ideale de antrenament”, potrivit The Kathmandu Post.

