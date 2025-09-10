Liderii de rang înalt ai Hamas – care s-au ascuns mult timp în țări gazdă din Orientul Mijlociu – au zburat în weekend la sediul grupării din capitala Qatarului, Doha. Pe ordinea de zi: un nou plan de încetare a focului în Fâșia Gaza, propus de SUA, aparent cu sprijinul Israelului.

Șansa de a elimina liderii Hamas, cu riscul de a-l supăra pe Trump

Israelul promisese că va depista și ucide fiecare membru Hamas implicat în atacurile din 7 octombrie 2023, soldate cu 1.200 de israelieni morți și aproximativ 250 de ostatici, dar atacurile în Qatar, un aliat al SUA din Golf, erau interzise.

Acum, oficialii israelieni aveau o șansă și au decis că niciun tabu nu îi va împiedica să profite de ea - chiar și cu riscul de a tensiona relațiile cu administrația Trump, scrie Wall Street Journal.

Marți, până la prânz, prim-ministrul Benjamin Netanyahu dăduse undă verde unui atac îndrăzneț pe teritoriul qatarez, care viza o reședință folosită de personalități Hamas în suburbiile prăfuite din nordul orașului Doha - același loc unde liderii grupării au sărbătorit atacurile din 7 octombrie.

Peste 10 avioane de vânătoare israeliene au tras cu muniție cu rază lungă de acțiune asupra casei, provocând explozii auzite în toată capitala. A fost o escaladare bruscă a tacticilor Israelului împotriva grupării teroriste, vizând liderii acesteia dintr-o țară suverană care mediază discuțiile de pace din Gaza și găzduiește cea mai importantă bază aeriană americană din regiune.

Israelul i-a atacat pe liderii Hamas, inclusiv Khalil Al-Hayya și Zahir Jabarin, agenți politici care conduc relațiile internaționale ale grupării și ajută la strângerea de fonduri, dar care nu se alătură luptelor precum aripa militară din Gaza.

„Întăriți securitatea în jurul întâlnirilor”

Potrivit Hamas, conducerea a supraviețuit atacului, în timp ce cinci membri de rang inferior au fost uciși. Israelul nu a comentat rezultatele.

Chiar dacă atacul nu a atins țintele propuse, a transmis cel puțin un mesaj clar. În ceea ce privește securitatea sa, Israelul va arăta foarte puțină preocupare pentru liniile roșii sau consecințele diplomatice, iar vechile refugii nu mai sunt sigure în mod fiabil.

„Au apus zilele în care liderii teroriști aveau imunitate oriunde”, a declarat Netanyahu la un eveniment de marți seară.

În săptămânile dinaintea atacului, liderii Hamas au primit un avertisment vag, dar sever: „Întăriți securitatea în jurul întâlnirilor”, le-au spus oficialii egipteni și turci.

Negocierile de armistițiu se prăbușeau. Israelul cerea, în esență, capitularea Hamas. Ministrul Apărării, Israel Katz, amenințase că îi va anihila pe liderii de peste hotare ai grupării cu sediul în Gaza dacă militanții nu vor depune armele.

Într-adevăr, Israelul a început să se pregătească cu luni în urmă pentru un atac complex asupra liderilor Hamas în afara Gazei. Deja ucisese majoritatea luptătorilor de rang înalt ai grupării teroriste din Gaza, inclusiv Yahya Sinwar și Mohammed Deif, arhitecții atacurilor din 7 octombrie.

Israelul a finalizat cu succes operațiuni militare și de informații în afara granițelor sale, care au evidențiat priceperea sa. Agenți de informații l-au ucis pe liderul Hamas, Ismail Haniyeh, într-o pensiune militară puternic păzită din Teheran și au rănit mii de membri ai miliției Hezbollah din Liban prin explozia simultană a pagerelor lor.

Forțele sale aeriene și-au perfecționat tacticile de atac la distanțe mari, cu lovituri repetate asupra miliției Houthi din Yemen și sute de misiuni deasupra Iranului, fiecare la peste 1.600 km distanță.

Atac de precizie, de la o distanță sigură

Acum ținta era Doha, un oraș de coastă unde zgârie-nori strălucitori și insule artificiale se află lângă piețele arabe tradiționale. Qatarul a găzduit Hamas de mai bine de un deceniu, un acord aprobat tacit de SUA pentru a menține deschise canalele secundare cu un grup cu care oficialii occidentali nu pot vorbi deschis.

Israelul a desemnat cel puțin 10 avioane de război operațiunii, fiecare purtând rachete cu rază lungă de acțiune „peste orizont”, care puteau lovi țintele de la o distanță sigură. Scopul era de a-i prinde pe liderii Hamas când se adunau pentru o întâlnire, de a ucide cât mai mulți posibil, limitând în același timp decesele neintenționate.

Distanța dintre Tel Aviv și Doha este de peste 1.600 km. Dar avioanele se pot apropia suficient de mult pentru a utiliza rachete ghidate cu rază lungă de acțiune fără a zbura direct deasupra spațiului aerian sensibil al Arabiei Saudite sau al Emiratelor Arabe Unite.

„Poți trage de la o distanță destul de mare”, a spus Amir Avivi, un fost oficial militar de rang înalt, apropiat de actualul guvern. „Nu trebuie să fii deasupra Qatarului ca să faci asta.”

Momentul când Netanyahu a dat undă verde atacului

Liderii politici ai Hamas își împart de obicei timpul între Qatar, Egipt și Turcia. În weekend, aceștia au ajuns la Doha pentru a discuta o nouă idee americană pentru încheierea războiului. SUA au cerut grupării să predea ostaticii rămași în schimbul prizonierilor palestinieni deținuți de Israel și al unei garanții americane de discuții pentru încheierea războiului, au declarat oficiali arabi familiarizați cu negocierile.

„Israelienii au acceptat termenii mei. Este timpul ca și Hamas să accepte”, a scris președintele Trump duminică pe rețelele sociale. „Am avertizat Hamas cu privire la consecințele neacceptării. Acesta este ultimul meu avertisment, nu va mai exista unul”, a adăugat liderul SUA.

Liderii Hamas urmau să se întâlnească marți pentru a discuta propunerea. La prânz, ora Israelului, Netanyahu i-a convocat pe șefii săi de securitate și a dat undă verde atacului.

Americanii, anunțați în ultimul moment

În timp ce avioanele se apropiau de atac, armata israeliană le-a spus omologilor americani că un atac asupra unor ținte Hamas urma, cu câteva minute înainte de lansarea rachetelor, dar nu a dezvăluit o locație exactă, potrivit oficialilor americani.

Oficialii militari americani au văzut lansarea rachetelor și au dedus ținta. Amiralul Brad Cooper, șeful Comandamentului Central al SUA, a aflat despre atac în drum spre Cairo și a vorbit cu președintele Statului Major Interarme, a afirmat un oficial american.

Casa Albă a declarat că armata l-a notificat pe Trump, care l-a însărcinat pe trimisul său special, Steve Witkoff, să informeze Qatarul.

Avioanele israeliene au lansat peste 10 rachete asupra birourilor Hamas din Doha din afara spațiului aerian qatarez. Un clip video verificat de Storyful a surprins momentul impactului, oamenii luând-o la fugă în timp ce se auzeau explozii enorme. Alte videoclipuri verificate au arătat fum ridicându-se deasupra capitalei qatareze.

Spre deosebire de atacurile anterioare din Siria, Liban și Iran, unde Israelul a depus eforturi mari pentru a menține o aparență de negare, de data aceasta a revendicat atacul imediat printr-un anunț public al armatei - un alt semn că vechile reguli se schimbau.

Consecințe diplomatice

Înapoi la Ierusalim, pe măsură ce atacurile deveneau publice, Ambasada SUA găzduia o sărbătoare târzie de 4 iulie, care fusese anulată în timpul războiului Israelului cu Iranul. Melodii precum „We Are the Champions” și „We Will Rock You” răsunau la volum maxim prin difuzoare.

La sfârșitul serii, Netanyahu s-a adresat mulțimii și a glumit, sub aplauze zgomotoase, spunând că sperase să vorbească mai devreme în cursul serii, dar că era „ocupat în rest”.

Lucrurile au fost mai puțin festive la Casa Albă, unde oficialii lucrau pentru a gestiona consecințele diplomatice ale unui atac al unui aliat al SUA împotriva altuia. Qatar a declarat că liderul său, șeicul Tamim al-Thani, a vorbit cu Trump și a condamnat atacul, la fel ca aproape toți vecinii arabi.

Într-o postare pe Truth Social, Trump a declarat că a vorbit cu Netanyahu după atac, care „nu promovează obiectivele Israelului sau ale Americii”. Eliminarea Hamas a fost „un obiectiv demn de luat în seamă”, a spus Trump, adăugând că „îi pare foarte rău de locația atacului”.

Marți mai târziu, Trump le-a spus reporterilor că Israelul nu l-a anunțat în prealabil despre atac, adăugând că este „foarte nemulțumit de fiecare aspect” al operațiunii.

Marți seară, la Doha, securitatea a fost intensă. Un oficial Hamas a declarat că el însuși nu a putut accesa locul atacului după ce acesta a fost izolat. Membrii Hamas refuzau să se întâlnească cu persoane din afară și păstrau un profil discret. „Amenințarea la adresa securității nu a dispărut încă”, a spus el.

Informațiile transmise de Wall Street Journal se bazează pe interviuri cu oficiali israelieni, qatarezi și arabi, precum și cu persoane din armata și guvernul SUA.

