Live TV

Video Culisele atacului Israelului asupra liderilor Hamas din Qatar, un aliat al SUA. Turcia și Egiptul avertizaseră asupra pericolului (WSJ)

Data publicării:
qatar
Primul atac al Israelului desfășurat pe teritoriul Qatarului. Sursa foto: X
Din articol
Șansa de a elimina liderii Hamas, cu riscul de a-l supăra pe Trump „Întăriți securitatea în jurul întâlnirilor” Atac de precizie, de la o distanță sigură Momentul când Netanyahu a dat undă verde atacului Americanii, anunțați în ultimul moment Consecințe diplomatice

Liderii de rang înalt ai Hamas – care s-au ascuns mult timp în țări gazdă din Orientul Mijlociu – au zburat în weekend la sediul grupării din capitala Qatarului, Doha. Pe ordinea de zi: un nou plan de încetare a focului în Fâșia Gaza, propus de SUA, aparent cu sprijinul Israelului.

Șansa de a elimina liderii Hamas, cu riscul de a-l supăra pe Trump

Israelul promisese că va depista și ucide fiecare membru Hamas implicat în atacurile din 7 octombrie 2023, soldate cu 1.200 de israelieni morți și aproximativ 250 de ostatici, dar atacurile în Qatar, un aliat al SUA din Golf, erau interzise.

Acum, oficialii israelieni aveau o șansă și au decis că niciun tabu nu îi va împiedica să profite de ea - chiar și cu riscul de a tensiona relațiile cu administrația Trump, scrie Wall Street Journal.

Marți, până la prânz, prim-ministrul Benjamin Netanyahu dăduse undă verde unui atac îndrăzneț pe teritoriul qatarez, care viza o reședință folosită de personalități Hamas în suburbiile prăfuite din nordul orașului Doha - același loc unde liderii grupării au sărbătorit atacurile din 7 octombrie.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Peste 10 avioane de vânătoare israeliene au tras cu muniție cu rază lungă de acțiune asupra casei, provocând explozii auzite în toată capitala. A fost o escaladare bruscă a tacticilor Israelului împotriva grupării teroriste, vizând liderii acesteia dintr-o țară suverană care mediază discuțiile de pace din Gaza și găzduiește cea mai importantă bază aeriană americană din regiune.

Israelul i-a atacat pe liderii Hamas, inclusiv Khalil Al-Hayya și Zahir Jabarin, agenți politici care conduc relațiile internaționale ale grupării și ajută la strângerea de fonduri, dar care nu se alătură luptelor precum aripa militară din Gaza.

„Întăriți securitatea în jurul întâlnirilor”

Potrivit Hamas, conducerea a supraviețuit atacului, în timp ce cinci membri de rang inferior au fost uciși. Israelul nu a comentat rezultatele.

Chiar dacă atacul nu a atins țintele propuse, a transmis cel puțin un mesaj clar. În ceea ce privește securitatea sa, Israelul va arăta foarte puțină preocupare pentru liniile roșii sau consecințele diplomatice, iar vechile refugii nu mai sunt sigure în mod fiabil.

„Au apus zilele în care liderii teroriști aveau imunitate oriunde”, a declarat Netanyahu la un eveniment de marți seară.

În săptămânile dinaintea atacului, liderii Hamas au primit un avertisment vag, dar sever: „Întăriți securitatea în jurul întâlnirilor”, le-au spus oficialii egipteni și turci. 

Negocierile de armistițiu se prăbușeau. Israelul cerea, în esență, capitularea Hamas. Ministrul Apărării, Israel Katz, amenințase că îi va anihila pe liderii de peste hotare ai grupării cu sediul în Gaza dacă militanții nu vor depune armele.

Într-adevăr, Israelul a început să se pregătească cu luni în urmă pentru un atac complex asupra liderilor Hamas în afara Gazei. Deja ucisese majoritatea luptătorilor de rang înalt ai grupării teroriste din Gaza, inclusiv Yahya Sinwar și Mohammed Deif, arhitecții atacurilor din 7 octombrie.

Israelul a finalizat cu succes operațiuni militare și de informații în afara granițelor sale, care au evidențiat priceperea sa. Agenți de informații l-au ucis pe liderul Hamas, Ismail Haniyeh, într-o pensiune militară puternic păzită din Teheran și au rănit mii de membri ai miliției Hezbollah din Liban prin explozia simultană a pagerelor lor.

Forțele sale aeriene și-au perfecționat tacticile de atac la distanțe mari, cu lovituri repetate asupra miliției Houthi din Yemen și sute de misiuni deasupra Iranului, fiecare la peste 1.600 km distanță.

Atac de precizie, de la o distanță sigură

Acum ținta era Doha, un oraș de coastă unde zgârie-nori strălucitori și insule artificiale se află lângă piețele arabe tradiționale. Qatarul a găzduit Hamas de mai bine de un deceniu, un acord aprobat tacit de SUA pentru a menține deschise canalele secundare cu un grup cu care oficialii occidentali nu pot vorbi deschis.

Israelul a desemnat cel puțin 10 avioane de război operațiunii, fiecare purtând rachete cu rază lungă de acțiune „peste orizont”, care puteau lovi țintele de la o distanță sigură. Scopul era de a-i prinde pe liderii Hamas când se adunau pentru o întâlnire, de a ucide cât mai mulți posibil, limitând în același timp decesele neintenționate.

Distanța dintre Tel Aviv și Doha este de peste 1.600 km. Dar avioanele se pot apropia suficient de mult pentru a utiliza rachete ghidate cu rază lungă de acțiune fără a zbura direct deasupra spațiului aerian sensibil al Arabiei Saudite sau al Emiratelor Arabe Unite.

„Poți trage de la o distanță destul de mare”, a spus Amir Avivi, un fost oficial militar de rang înalt, apropiat de actualul guvern. „Nu trebuie să fii deasupra Qatarului ca să faci asta.”

Momentul când Netanyahu a dat undă verde atacului

Liderii politici ai Hamas își împart de obicei timpul între Qatar, Egipt și Turcia. În weekend, aceștia au ajuns la Doha pentru a discuta o nouă idee americană pentru încheierea războiului. SUA au cerut grupării să predea ostaticii rămași în schimbul prizonierilor palestinieni deținuți de Israel și al unei garanții americane de discuții pentru încheierea războiului, au declarat oficiali arabi familiarizați cu negocierile.

„Israelienii au acceptat termenii mei. Este timpul ca și Hamas să accepte”, a scris președintele Trump duminică pe rețelele sociale. „Am avertizat Hamas cu privire la consecințele neacceptării. Acesta este ultimul meu avertisment, nu va mai exista unul”, a adăugat liderul SUA.

Liderii Hamas urmau să se întâlnească marți pentru a discuta propunerea. La prânz, ora Israelului, Netanyahu i-a convocat pe șefii săi de securitate și a dat undă verde atacului.

Americanii, anunțați în ultimul moment

În timp ce avioanele se apropiau de atac, armata israeliană le-a spus omologilor americani că un atac asupra unor ținte Hamas urma, cu câteva minute înainte de lansarea rachetelor, dar nu a dezvăluit o locație exactă, potrivit oficialilor americani.

Oficialii militari americani au văzut lansarea rachetelor și au dedus ținta. Amiralul Brad Cooper, șeful Comandamentului Central al SUA, a aflat despre atac în drum spre Cairo și a vorbit cu președintele Statului Major Interarme, a afirmat un oficial american.

Casa Albă a declarat că armata l-a notificat pe Trump, care l-a însărcinat pe trimisul său special, Steve Witkoff, să informeze Qatarul.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Avioanele israeliene au lansat peste 10 rachete asupra birourilor Hamas din Doha din afara spațiului aerian qatarez. Un clip video verificat de Storyful a surprins momentul impactului, oamenii luând-o la fugă în timp ce se auzeau explozii enorme. Alte videoclipuri verificate au arătat fum ridicându-se deasupra capitalei qatareze.

Spre deosebire de atacurile anterioare din Siria, Liban și Iran, unde Israelul a depus eforturi mari pentru a menține o aparență de negare, de data aceasta a revendicat atacul imediat printr-un anunț public al armatei - un alt semn că vechile reguli se schimbau.

Consecințe diplomatice

Înapoi la Ierusalim, pe măsură ce atacurile deveneau publice, Ambasada SUA găzduia o sărbătoare târzie de 4 iulie, care fusese anulată în timpul războiului Israelului cu Iranul. Melodii precum „We Are the Champions” și „We Will Rock You” răsunau la volum maxim prin difuzoare.

La sfârșitul serii, Netanyahu s-a adresat mulțimii și a glumit, sub aplauze zgomotoase, spunând că sperase să vorbească mai devreme în cursul serii, dar că era „ocupat în rest”.

Lucrurile au fost mai puțin festive la Casa Albă, unde oficialii lucrau pentru a gestiona consecințele diplomatice ale unui atac al unui aliat al SUA împotriva altuia. Qatar a declarat că liderul său, șeicul Tamim al-Thani, a vorbit cu Trump și a condamnat atacul, la fel ca aproape toți vecinii arabi.

Într-o postare pe Truth Social, Trump a declarat că a vorbit cu Netanyahu după atac, care „nu promovează obiectivele Israelului sau ale Americii”. Eliminarea Hamas a fost „un obiectiv demn de luat în seamă”, a spus Trump, adăugând că „îi pare foarte rău de locația atacului”.

Marți mai târziu, Trump le-a spus reporterilor că Israelul nu l-a anunțat în prealabil despre atac, adăugând că este „foarte nemulțumit de fiecare aspect” al operațiunii.

Marți seară, la Doha, securitatea a fost intensă. Un oficial Hamas a declarat că el însuși nu a putut accesa locul atacului după ce acesta a fost izolat. Membrii Hamas refuzau să se întâlnească cu persoane din afară și păstrau un profil discret. „Amenințarea la adresa securității nu a dispărut încă”, a spus el.

Informațiile transmise de Wall Street Journal se bazează pe interviuri cu oficiali israelieni, qatarezi și arabi, precum și cu persoane din armata și guvernul SUA.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Berlin, Deutschland, 17.05.2024: Bundeskanzleramt: Empfang der Staatsprsidentin von Moldawien durch den deutschen Bundeskanzler: Maia Sandu vor einer Fahne der Europischen Union *** Berlin, Germany, 17 05 2024 Federal Chancellery Reception of the Presiden
1
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European...
INSTANT_PROTEST_EDUCATIE_SET_2_17_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Profesorii cer demisia ministrului Daniel David și amenință cu greva generală. „Să...
MIG 29 Azerbaidjan
3
Apariție surpriză pe cerul Ucrainei: avion MiG-29 cu însemne ucrainene, dar camuflaj...
drone polonia
4
Provocare periculoasă. Drone rusești au pătruns pe teritoriul Poloniei. Donald Tusk...
femeie pleaca cu valiza spre avion
5
Cazul angajaților care făceau cursuri la Nisa, pe bani publici. Ministru: „2.400 € pentru...
FRF a postat doar 6 cuvinte. Lui Lucescu i s-a cerut demisia, iar numele noului selecționer a fost pronunțat ÎN DIRECT
Digi Sport
FRF a postat doar 6 cuvinte. Lui Lucescu i s-a cerut demisia, iar numele noului selecționer a fost pronunțat ÎN DIRECT
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
drona militara
România, vulnerabilă în fața dronelor: avem lege, dar nu și norme de...
Screenshot 2025-09-10 at 13.07.40
Când se va termina criza bugetară, potrivit lui Nicușor Dan. Mesajul...
comisia europeana
România nu a scăpat de riscul suspendării fondurilor europene...
Waving flag of Nato
Ce prevede Articolul 4 din Tratatul Nord-Atlantic, pe care Polonia...
Ultimele știri
„Jaful Secolului”, după scenariul lui Cristian Mungiu, este propunerea României pentru Premiile Oscar
Soluția preferată de suedezi pentru a renunța la fumat a dat rezultate impresionante. Alternative pentru un viitor fără fum
Drone rusești în Polonia: întrebarea crucială la care trebuie să răspundă NATO
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
colaj cu Donald Trump și Vladimir Putin în Alaska și Ronald Reagan și Mihail Gorbaciov la New York
Cum să nu negociezi niciodată cu Putin. Ce putea Trump să învețe de la Ronald Reagan ca să iasă învingător de la summitul din Alaska
consiliul de securitate onu
Consiliul de Securitate al ONU se va reuni de urgență miercuri, după atacul israelian asupra Qatarului
profimedia-1035555002
Prima reacție a lui Donald Trump după atacul Israelului asupra Qatarului: Nu este o situație bună
doha
Cine sunt victimele atacului israelian din Qatar. Hamas publică lista celor uciși
atac doha
Momentul în care Israelul a atacat ținte Hamas în Doha. Imaginile surprinse în capitala Qatarului
Partenerii noștri
Pe Roz
„Țineți-mă în viață!” De ce și-a dorit cu ardoare regina Elisabeta a II-a să mai trăiască după ce a fost...
Cancan
Mia, o studentă de 23 de ani, a fost condamnată la închisoare pe viață în Dubai. Greșeala stupidă care i-a...
Fanatik.ro
Mircea Lucescu, anunț șoc în direct despre demisie: „Cedez imediat locul la națională”. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Plânsul bebelușilor poate face oamenii să se încălzească fizic
Fanatik.ro
Louis Munteanu, la FCSB?! Gigi Becali a aruncat bomba: „Un milimetru! Nu mă întreba de preț!”. Exclusiv
Adevărul
„Ar fi un adevărat seppuku pentru economie”. Decizia radicală care ar arunca în aer prețurile dacă măsurile...
Playtech
Se înregistrează sau nu tichetele de masă în Revisal? Ce spune legea și cum trebuie procedat corect
Digi FM
Maia Morgenstern, un nou mesaj după ce a fiica ei de 26 de ani a anunțat că a născut: „O viață a venit pe...
Digi Sport
FRF a luat decizia în privința lui Mircea Lucescu, a doua zi după Cipru - România 2-2
Pro FM
Prietenii lui Britney Spears, îngrijorați de condițiile în care locuiește: „Casa ei este o harababură. Nu...
Film Now
Separați de ani buni, dar nedivorțați, Will Smith și Jada, pozați pentru prima dată împreună, după aproape...
Adevarul
Polonezii și balticii fac zid în fața Rusiei. Strategia ideală pentru România, explicată de un fost șef al...
Newsweek
800.000 pensionari iau bani în plus la pensie. În București se dau 500 lei, Bihor: 480 lei. De ce?
Digi FM
"Gloată troglodită, gujați și gușate". Maia Morgenstern, supărată după ce fiica ei, proaspăt mămică, a fost...
Digi World
Cel mai experimentat pilot de Boeing 747 avertizează: poziția care te poate scăpa de fracturi și moarte...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în cutia de jucării a fiicei sale de 3 ani. Mama a crezut inițial că este o farsă
Film Now
Jennifer Aniston, imaginea prin care confirmă relația cu Jim Curtis. Fanii au reacționat: „Meriți să fii...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea