Culisele crizei democratice tot mai adânci din Turcia. Cum poate Recep Erdogan să se aleagă cu un nou mandat în fruntea țării

Poliția antirevoltă a luat cu asalt duminică sediul principalului partid de opoziție din Turcia pentru a evacua conducerea demisă, punând la încercare democrația fragilă a țării. Gaze lacrimogene și gloanțe de cauciuc au fost folosite în interiorul sediului Partidului Popular Republican (CHP) din Ankara, unde oficiali și susținători ai formațiunii, inclusiv liderul Ozgur Ozel, s-au ascuns timp de mai multe zile. Imaginile din presa locală au arătat poliția străpungând o baricadă improvizată.

Confruntarea dintre CHP și poliția turcă a avut loc la câteva zile după ce o instanță a anulat alegerea lui Özel în 2023 ca președinte al partidului, ceea ce Human Rights Watch a susținut a fi o încercare a guvernului președintelui Recep Tayyip Erdoğan de a „marginaliza principala opoziție politică în moduri care subminează profund drepturile civile și politice și procesul democratic din Turcia”, potrivit revistei Time.

Cu Özel în frunte, CHP a depășit masiv Partidul Dreptății și Dezvoltării (AKP), aflat la guvernare, al lui Erdoğan, în alegerile municipale din 2024. Însă opoziția s-a confruntat de atunci cu o represiune politică, inclusiv arestarea unui rival cheie al lui Erdoğan și suspendarea și detenția unor oficiali ai administrației locale afiliați CHP.

În mod similar, opoziția a susținut că intervenția instanței și aplicarea violentă ulterioară a deciziei la sediul central au fost o încercare motivată politic de a o submina. „Suntem atacați”, a spus Özel într-un mesaj video postat pe X , în timp ce poliția turcă forța intrarea. CHP a susținut că singura lor „crimă” a fost înfrângerea lui Erdoğan și faptul că a devenit partid principal pentru prima dată în decenii.

Ulterior, Özel a ieșit din clădire și a condus un marș alături de susținătorii CHP spre clădirea Parlamentului, aflată la aproximativ 6 kilometri distanță. „Ne vom recupera sediul, desigur, ne vom recupera casa paternă”, le-a spus el susținătorilor, potrivit agenției locale de știri T24. „Până în ziua aceea, suntem în piețe, suntem pe străzi.”

Ce a declanșat înfrângerea?

Pe 21 mai, o curte de apel turcă a făcut o mișcare rară de a anula rezultatele alegerilor interne pentru conducerea CHP din 2023, pe care Özel le câștigase. Curtea a anulat Congresul CHP din 2023, răsturnând verdictul unei instanțe inferioare emis anul trecut împotriva acuzațiilor de nereguli legate de alegerea lui Özel.

Hotărârea i-a suspendat pe Özel și pe membrii consiliului executiv al partidului și l-a instalat provizoriu pe Kemal Kılıçdaroğlu , în vârstă de 77 de ani, care a condus CHP între 2010 și 2023.

Sub conducerea lui Kılıçdaroğlu, CHP nu a reușit să câștige alegerile naționale. Seria de înfrângeri electorale ale lui Kılıçdaroğlu l-a determinat pe Ekrem İmamoğlu, o figură proeminentă a CHP și primarul Istanbulului, considerat un rival cheie al lui Erdoğan, să conducă o schimbare în vârful partidului. İmamoğlu l-a susținut pe Özel, care a fost ales lider al formațiunii în noiembrie 2023. Însă foști și actuali membri din cadrul CHP, care se opuneau conducerii lui Özel, i-au pus la îndoială victoria, iar procurorii au susținut că Özel și-a asigurat-o cumpărând voturi.

În urma hotărârii, Kılıçdaroğlu a afirmat, într-o declarație pe rețelele sociale, că CHP „nu este un câmp de luptă pentru ambiții personale” și că hotărârea „nu ar trebui să fie o ocazie de divizare, ci o oportunitate de unire”.

Özel și aliații săi din partid au declarat că vor face apel la decizia instanței, care amenință șansele CHP de a-l învinge pe Erdoğan, aflat la putere de mai bine de două decenii. După pronunțarea hotărârii, se pare că mulțimile s-au adunat în fața sediului CHP, iar membrii au organizat întâlniri pentru a discuta o cale de urmat. Alegerile prezidențiale nu sunt programate până în 2028, dar Erdoğan poate solicita alegeri anticipate.

Facțiunile conduse de Özel și Kılıçdaroğlu urmau să se întâlnească duminică pentru a rezolva neînțelegerile, dar reprezentanții lui Kılıçdaroğlu au scris poliției din Ankara solicitând intervenția. Într-o copie a memoriului către poliție pe care a obținut-o publicația locală Medyascope, reprezentantul lui Kılıçdaroğlu a solicitat poliției să efectueze „procedurile necesare” pentru a pune în aplicare decizia și a determina facțiunea condusă de Özel să părăsească sediul CHP. Guvernatorul provinciei a aprobat această mișcare.

În timp ce Özel părăsea sediul partidului, T24 a relatat că participanți din exterior strigau „Kemal cel căzut”, „Kemal cel trădător” și „Kılıçdaroğlu este speranța AKP”.

Rolul CHP în Turcia

CHP este un partid socialist de centru-stânga, înființat pentru prima dată în 1923 de către părintele fondator al Turciei, Mustafa Kemal Atatürk. O lovitură de stat militară din 1980 a închis mai multe partide politice, inclusiv CHP, dar după ridicarea interdicției, CHP a fost reînființat în 1992.

CHP, care era nepopular în anii 1990, dar și-a îmbunătățit imaginea în ultimii ani, în mare parte datorită performanței administrative a funcționarilor guvernamentali locali afiliați, precum İmamoğlu din Istanbul, a reprezentat o amenințare pentru AKP-ul lui Erdoğan după ce l-a învins la alegerile locale din 2024.

İmamoğlu, care a fost nominalizat prin alegeri primare drept candidat al opoziției la următoarele alegeri prezidențiale, este în închisoare din martie 2025 și este judecat pentru acuzații de corupție. Dacă va fi condamnat, ar putea primi o pedeapsă de până la 2.000 de ani de închisoare. Arestarea lui İmamoğlu a stârnit proteste pe scară largă, pe care administrația Erdoğan le-a înăbușit.

Primarii din alte orașe, legați de CHP, s-au confruntat, de asemenea, cu acuzații de corupție, iar câțiva rămân în închisoare, într-o încercare, potrivit observatorilor, de a limita câștigurile partidului.

Unii observatori spun că Erdoğan, acuzat că a îmbrățișat autoritarismul de la venirea la putere în 2003, ar putea profita de diviziunea din CHP pentru a convoca noi alegeri. Președinții Turciei sunt limitați la două mandate, deși Erdoğan își poate asigura încă un mandat de cinci ani dacă sunt convocate alegeri anticipate.

Ministerul Justiției sub conducerea lui Erdoğan a afirmat că schimbarea conducerii CHP „a consolidat încrederea cetățenilor în democrație”. (Ministrul Justiției, Akın Gürlek, care a fost numit în funcție în februarie, a condus anterior ancheta asupra lui İmamoğlu în calitate de fost procuror-șef al Istanbulului.)

În drum spre Marea Adunare Națională a Turciei, duminică, Özel a vorbit cu susținătorii din Parcul Suveranității Naționale și i-a îndemnat să sprijine o nouă reînființare a partidului.

„Complotiștii loviturii de stat au închis acest partid, dar acesta s-a redeschis pe 9 septembrie 1992 și și-a continuat activitățile de atunci”, a spus Özel . „Pe 21 mai 2026, ramurile judiciară și legislativă ale Partidului AK au închis din nou CHP. Vă invit la a treia redeschidere a partidului”, a completat el.

